Christo Vladimirov Javacheff, el artista conceptual nacido en Bulgaria que recurrió a obras ambientales a escala épica a finales de la década de 1960, ha fallecido este domingo a los 84 años por causas naturales en su casa de Nueva York.

Algunas de sus obras míticas se convirtieron en su estilo más característico, envolvió el Reichstag en Berlín y el Pont-Neuf de París y llenó Central Park de paneles con telas color azafrán. Estos son solo algunos ejemplos de sus monumentales obras medioambientales.

Nació el 13 de junio de 1935 en una familia prominente en Gabrovo, Bulgaria. Tomó clases de pintura y dibujo cuando era niño y estudió en la Academia de Bellas Artes de Sofía, mientras el país estaba bajo control comunista.

Conoció a Jeanne-Claude Denat de Guillebon, quien se convertiría en su esposa y compañera artística en 1958. Juntos trascendieron los límites tradicionales de la pintura, la escultura y la arquitectura bajo el concepto del "Land Art". Jeanne-Claude falleció en 2009.

Uno de sus primeros trabajos

En 1961, como parte de su primera exposición individual, apiló bidones de aceite y un automóvil Renault envuelto dentro de la Galerie Haro Lauhus en Colonia. Cerca, en los muelles, arregló misteriosos objetos envueltos que llamó "Paquetes Dockside". Algunos críticos vieron en este trabajo temprano una crítica incisiva del empaque y la publicidad en la sociedad capitalista tardía.

Al año siguiente, Christo organizó un brillante golpe de teatro, una obra que llamó "Telón de acero: muro de barriles de petróleo". Como parte de una exposición individual en la Galería J de París, bloqueó la estrecha Rue Visconti durante varias horas con 204 barriles de petróleo apilados, mientras que su esposa mantuvo a la policía alejada a través de una serie de tácticas de distracción.

El arte de lo estético

"Para mí, la estética es todo lo que está involucrado en el proceso: los trabajadores, la política, las negociaciones, la dificultad de la construcción, los tratos con cientos de personas", dijo a The New York Times en 1972. "Todo el proceso se convierte en una estética, eso es lo que me interesa, descubrir el proceso. Me puse en diálogo con otras personas".

En una visita hace dos años a Miami con motivo de una exposición, Christo afirmó que el arte no es una "profesión", ni un trabajo de "nueve a cinco", es algo que tiene más que ver con cosas como el "alcoholismo", con algo "sin lo cual no se puede vivir". Tiene que ver con "ser", añadió.

El arte no es una "profesión", ni un trabajo de "nueve a cinco"

"Christo vivió su vida plenamente, no solo imaginando lo que parecía imposible sino dándose cuenta de ello. El trabajo de Christo y Jeanne-Claude reunió a personas en experiencias compartidas en todo el mundo, y su trabajo continúa en nuestros corazones y nuestros recuerdos", escribió su familia en un mensaje en las redes sociales.

Su último proyecto en preparación, el embalaje del Arc de Triomphe de l'Etoile en París, el proyecto consistía en envolver el hito en 25.000 metros cuadrados de tela de polipropileno azul plateado y 7.000 metros de cuerda roja.

Este último proyecto prometía ser uno de los eventos más espectaculares de la vuelta de septiembre, había sido pospuesto hasta septiembre de 2021 debido a la incertidumbre relacionada con el coronavirus.

El artista Saul Steinberg, un buen amigo, dijo de Christo: "No solo se inventó a sí mismo, inventó su arte y, aún más sorprendente, inventó a su público".