Los artistas favoritos de tus artistas favoritos

Las ya manidas afirmaciones como "los poetas inmaduros imitan, los poetas maduros roban", del dramaturgo T.S. Eliot, siempre guardan algo de veracidad, aunque resulte agotador volver a escucharlas. Al comparar vida y obra de un creador siempre se vislumbran decisiones artísticas basadas en la inspiración que otros ejercieron sobre ellos.

El Caixaforum de Madrid inaugura este 26 de abril y hasta el 20 de agosto la exposición Dioses, magos y sabios: las colecciones privadas de los artistas, una ingeniosa compilación de objetos y conjuntos de artes plásticas propiedad de pintores, escultoras y fotógrafos que revelan qué arte admiraban y acaparaban, entre otros, Joan Miró o Rosa Amorós.

Kachinas de Miró y Cebolleta, personaje creado a partir de bocetos de Miró.

Con contadas excepciones, el valor de las obras expuestas reside en la conversación que tienen con el artista que las adquirió para descubrir hasta qué punto pudieron ser influyentes en sus obras. Por ejemplo, cómo la colección de kachinas -muñecas del pueblo originario hopi, que se ubicaba en lo que ahora es Arizona- que guardaba Miró fueron el punto de partida para Cebolleta, el personaje que se diseñó tras los bocetos que el pintor realizó y que posteriormente darían forma en el espectaculo Morí el Merma por la compañía teatral La Claca.

Además de esa relación de los artistas con las obras que coleccionaban, Dioses, magos y sabios: las colecciones privadas de los artistas tienen fuerza propia un cuadro de Basquiat perteneciente a Miquel Barceló y una vasija neolítica china creada entre el 6.000 y el 2.000 a.C, de la que era propietario Joan Hernández Pijuan. Ambos artistas forman parte de los seleccionados por la Fundación de La Caixa para esta exposición.

En su mayoría, las piezas que se presentan en la exposición son de origen africano y asiático, un enfoque que huye de miradas eurocéntricas aunque, irónicamente, pueda concluir en su análisis con que esos artistas tenían ciertas miradas reduccionistas o peyorativas sobre el resto de continentes. Basta con comparar las adquisiciones que Georg Baselitz hacía sobre esculturas de madera originales de la República Democrática del Congo y el cuadro que hizo él mismo, Madre negra con niño negro, donde ambos tienen prominentes labios, estigma que las personas negras han sufrido durante décadas. Sin embargo, la escultura africana no hace incidencia en su grosor.

Compra que hizo Georg Baselitz de esculturas de madera originales de la República Democrática del Congo y su propio cuadro, Madre negra con niño negro.

Algo inédito sucede en esta exposición. Las piezas esculpidas en África, las máscaras de los pueblos originarios de América Latina, las colecciones de Asia, todos los elementos mostrados son desprovistos de su mensaje original, pierden su significado primigenio, para darse sentido solo por la influencia que ejercieron en otro. No importa por qué fueron creados, solo importan por cómo se relacionan con otras obras de arte.

"No hemos preguntado a los artistas por estas relaciones, tal vez muchos no estén de acuerdo", alega Ángels de la Mota, cocomisaria de la exposición. Tanto ella como Nimfa Bisbe, jefa de las Colecciones de la Fundación La Caixa, han dirigido al equipo que ha buceado entre las pertenencias de los artistas y han extraído una relación de ideas que podría ser rechazada por los mismos. Si hay discordia, de momento no es pública, aunque gracias a esas palabras se abre otro debate, también muy manido. ¿Toda decisión artística es intencionada o muchas son fortuitas? Sin duda esta exposición se adhiere a una frase del coleccionista francés Jacques Kerchache: "La elección del artista nunca es inocente".