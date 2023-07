'Barbie', un verdadero taquillazo que oculta una reivindicación del papel de la mujer

El pasado jueves 20 de julio marcó un hito en las salas de cine españolas: en tan solo un día se estrenaron simultáneamente las dos películas más esperadas de la cartelera estival. Barbie y Oppenheimer, ambos "bombazos" cinematográficos, constituyeron el fenómeno barbenheimer antes incluso de su puesta en escena. Ambas lograron así llenar las butacas a la vez que incendiaron las tendencias en redes sociales.

A nivel mundial, ambos largometrajes se han colocado como los grandes éxitos de la temporada y, si bien la historia del padre de la bomba atómica pisa los talones de la icónica muñeca, Barbie logró romper los récords de 2023 al recaudar el pasado fin de semana 164 millones de dólares en Estados Unidos. Junto a los 182 millones a nivel internacional, suman ya 344 millones de dólares.

Además de haber superado a su principal rival, la película de Greta Gerwig se sitúa como el filme más taquillero dirigido por una mujer, por encima de Capitana Marvel y aWonder Woman, ahora tan solo detrás de Barbie.

'Barbie' está en el número 23 de los mejores estrenos de la historia, en el quinto puesto si se restan las secuelas

Pero los récords batidos no acaban ahí. Se trata del mayor estreno de la historia sin pantallas IMAX. La cinta interpretada por Margot Robbie y Ryan Gosling se encuentra, además, en el puesto número 23 de entre los mejores estrenos de la historia, una cifra que ascendería hasta el quinto puesto si se restasen las secuelas. No es de extrañar si se tiene en cuenta que el pasado fin de semana se convirtió en el cuarto mejor de la historia de la taquilla estadounidense.

Una película que no es lo que parece

"Es tan divertida y empoderadora como prometía, pero mucho más musical y profunda de lo que esperabas. Es una apuesta inteligente y valiente que subvierte la cara B de Barbie y critica sin miramientos a Mattel", escribía Janire Zurbano en Cinemanía.

Si bien las cifras corroboran el gran éxito de Barbie, no es el único factor que lo demuestra. Desde que se anunció la adaptación a la gran pantalla de la muñeca más famosa del mundo, fans de todas las edades y géneros comenzaron a planificar las galas con las que acudirían a la sala de cine.

Vestidos pomposos, gasas, purpurina y, sobre todo, mucho rosa fue lo que primó en los atuendos de los asistentes. Y es que, contra todo pronóstico, la película impulsa a romper con los estereotipos y los estándares inalcanzables impuestos por las redes sociales y por muñecas como la que aparece como protagonista. Aunque no discrimina por géneros, el homenaje al sexo femenino brilla por sí solo y logra remover conciencias.

Por su parte, el sexo masculino también queda reflejado en la gran pantalla con gran respeto a través de la magistral interpretación de Ryan Gosling como Ken. La pareja de Barbie experimenta una gran evolución y un descubrimiento clave, un viaje al mundo real en el que se da cuenta de que el machismo existe.

Según reconoció el propio actor en una entrevista, no ha sido sencillo interpretar al icónico novio de Barbie. Hasta el momento, Ken siempre había sido un complemento más: "Durante sesenta años el trabajo de Ken ha consistido únicamente en estar en la playa. A todo el mundo le parecía bien que tuviera un trabajo que no significa nada, porque a nadie le importaba Ken, por eso hay que contar su historia", reivindicaba Gosling.

El actor canadiense Ryan Gosling posa para las fotos durante la sesión fotográfica de la película 'Barbie' en el Hotel Four Sason de la Ciudad de México, a 7 de julio de 2023. — Carlos Tischler / Eyepix Via Zuma / Dpa/ EP

En esta misma línea, no podía faltar una última reivindicación. El guiño al colectivo LGTBI+, si bien más escondido, no brilla por su ausencia. Hari Nef, trans y activista, interpreta a Barbie doctora. Al respecto, cabe destacar que la compañía Mattel lanzó en 2019 una línea de muñecas de género inclusivo que llevaba a decir: "Barbie no tiene novia, pero apoya a la comunidad".

En definitiva, la película de Gerwig logra abrir el melón de un tema tan actual como lo es el papel de la mujer en un mundo hecho para barbies y abre el camino que el resto de estudios podrían seguir los próximos años. El resto de la historia está por descubrir.