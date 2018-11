Aunque parecía que sí, todavía no habíamos escuchado todas las opiniones sobre el sketch de Dani Mateo en el que se sonó la nariz con la bandera de España en El Intermedio. Faltaba el presentador de televisión y cantante Bertín Osborne por dar la suya. Y, obviamente, no ha salido en defensa del humorista y la libertad de expresión. Más bien todo lo contrario. Para Osborne, Mateo "ha metido la pata" y "ha hecho una gilipollez", por lo que "ahora tiene que pagar por haberla hecho".

"Yo he hecho muchas gilipolleces en mi vida. Él ha hecho una gilipollez y ahora tiene que pagar por haberla hecho. Lo sabe y estará arrependitísimo", ha resaltado en una entrevista a Europa Press con motivo de la promoción de su nuevo disco de rancheras, que lleva por título Yo debí enamorarme de tu madre. El cantante considera que "precisamente por esa gilipollez", el cómico televisivo va a quedar marcado y "será toda la vida el que se sonó los mocos con la bandera".

Osborne: "Tú puedes hacer bromas con lo que sea, pero no te puedes meter en el plano de los sentimientos"

Por eso, ha añadido que hay que pensarse las cosas "un poquito antes". "Tú puedes hacer bromas con lo que sea, pero no te puedes meter en el plano de los sentimientos. Igual que no puedes entrar a escupir en una iglesia porque le jorobas los sentimientos a mucha gente, tampoco puedes hacer eso con la bandera porque hay mucha gente a la que eso le afecta y no te lo va a perdonar nunca", ha reflexionado el cantante.

"Somos personajes públicos, no puedes hacer una cosa así y pensar 'qué cachondeo'"

Para terminar, ha vuelto a insistir en que "esas gilipolleces hay que pensárselas", y ha zanjado: "Me da lástima porque estoy seguro de que es un buen chaval pero oye, uno tiene que pensar las cosas que hace. Somos personajes públicos, no puedes hacer una cosa así y pensar 'qué cachondeo'".

Este lunes Dani Mateo tuvo que acudir al Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid donde estaba citado como investigado por un delito de ofensas o ultraje a símbolos de España tras la denuncia interpuesta por un sindicato policial. El humorista se acogió a su derecho a no declarar y a su salida tuvo que soportar las increpaciones de un grupo de ultras.

Tras conocer que Mateo era citado a declarar, las redes sociales se convirtieron en un clamor en contra de la decisión judicial. Precisamente, Gabriel Rufián citaba al propio Bertín Osborne. "Españoles, protestad o al final sólo os quedará Bertín Osborne", escribía en Twitter el diputado de ERC.