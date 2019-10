Comienza un puente cargado de opciones en el ámbito de la música en directo en todo el país, entre las cuales sin duda destaca BIME Live. Este festival, que se celebra en el interior de los pabellones del BEC de Barakaldo (a las afueras de Bilbao), lleva años consolidado como el mejor evento musical del otoño en la península. Con un cartel de primerísimo nivel, BIME Live nos trae algunos de los artistas más reconocidos tanto a nivel internacional como nacional en estilos como el indie, el rock, la electrónica y el folk.

Los grandes cabezas de cartel de esta séptima edición son nada más y nada menos que Jamiroquai, la popular banda de funk y acid jazz liderada por el carismático cantante Jay Kay; el grupo de indie rock Foals, cuyo par de nuevos álbumes lanzados este año han tenido una muy buena recepción; y Kraftwerk, los pioneros alemanes de la electrónica, que presentarán un show 3D en el que el aspecto visual será tan importante como el musical.

Pero, como en cualquier gran festival, el cartel de BIME va mucho más allá de los cabezas, con multitud de artistas de lo más atractivos durante los dos días de su programación principal. El músico y productor electrónico Floating Points, que acaba de reafirmar su posición como uno de los líderes actuales del género con el reciente lanzamiento de su segundo y magnífico álbum Crush, es uno de los más destacados.

Magic Robin Hood, lugar donde se celebrará Primavera Weekender. / Web oficial del resort

En otros estilos tenemos a Brittany Howards, cantante y guitarrista de blues rock conocida por ser la líder de Alabama Shakes; Michael Kiwanuka, uno de los referentes actuales del soul y el folk; y Mark Lanegan, uno de los hombres clave de la generación grunge. Aunque el concierto que mejor pinta tiene de todos quizás sea el de The Divine Comedy, el longevo proyecto de 'chamber pop' del gran Neil Hannon, que con una larga y maravillosa trayectoria a sus espaldas presenta ahora su nuevo álbum, Office Politics.

En el plano nacional, tenemos algunos de los artistas más representativos de la actualidad, entre los que destacan Carolina Durante, Amaia, Enric Montefusco y Morgan. Los abonos de BIME Live, que han ido subiendo de precio gradualmente conforme se acercaba la fecha de su celebración (lo normal en festivales), están ahora a 101,50 euros (incluyendo gastos de gestión).

En un principio había también opción de camping en uno de los pabellones del BEC, pero por desgracia esta iniciativa ha sido cancelada debido a las pocas solicitudes recibidas, lo cual es una lástima ya que era una oportunidad de alojamiento muy cómoda y barata (parece que la gente está muy acostumbrada a quedarse en hoteles y hostales del centro de Bilbao para los días del BIME).

Conciertos en salas



Aunque la programación principal de BIME Live da comienzo mañana viernes, desde ayer se están celebrando multitud de conciertos gratuitos en diversas salas del centro de Bilbao, dentro del marco de BIME City. Es una excelente propuesta para calentar motores antes de las jornadas principales del festival, o para quienes quieran ver buena música incluso sin tener el abono, y una oportunidad de ver a artistas de gran calidad que vienen de países de todo el mundo.

Por ejemplo, esta noche tenemos en la mítica sala Kafe Antzokia una velada temática holandesa, que bajo el nombre Dutch Impact ofrece tres conciertos de artistas de dicho país: Thomas Azier, Someone y Jo Goes Hunting. Y más tarde, de madrugada, las bandas españolas Yawners y Hickeys estarán metiendo caña en La Ribera. Si estáis en Bilbao, vale la pena pasarse por allí y celebrar así esta noche de Halloween, ¡es gratis! También hay un concierto de El Columpio Asesino en Sala BBK, pero hacía falta reservar unas invitaciones que se agotaron muy rápido y de manera un tanto confusa.

Vetusta Morla dará dos conciertos en Donostia / San Sebastián

Pero el BIME no es la única fuente de música en directo para este puente, ni mucho menos. De hecho, cerca de allí, en Donostia / San Sebastián, la banda española de indie rock por excelencia, Vetusta Morla, dará dos conciertos (viernes y sábado, aún quedan entradas para el primero por 45,90 euros). Y en la costa mediterránea, en la discoteca Penelope de Benidorm, tendrá lugar estos días un evento ya clásico del garage rock, el punk y el rhythm & blues más underground: el Funtastic Dracula Carnival (abonos agotados, entradas para la jornada de bienvenida de hoy jueves en taquilla a 18 euros).

Además, si os quedasteis sin abono para el Funtastic, también tenéis la opción de ver a su cabeza de cartel durante estos días en salas de Santander, Madrid y Barcelona: el cantante y guitarrista Nick Waterhouse, que combina rhythm & blues, soul y pop (entradas a 23 euros en Santander, y a 27,10 en Madrid y Barcelona). Por otra parte, también es un planazo ver a la banda irlandesa de post-punk Fontaines D.C. el viernes en Madrid o el sábado en Barcelona, si tenemos en cuenta que han sacado uno de los mejores discos debut del año (entradas agotadas en Madrid, a 19,90 en Barcelona). Y aún estáis a tiempo de ver a la maravillosa banda escocesa The Twilight Sad hoy jueves en Barcelona (23 euros), tras su concierto de hace dos días en Donostia / San Sebastián y su cancelación de ayer en Madrid, fruto de la pésima gestión de la sala Cool Stage y la mala previsión de los promotores. Hoy en Barcelona no debería haber ningún problema para que puedan brillar como siempre que salen a un escenario.

Y si lo que os gusta es el rock nacional, también hay varios eventos de lo más atractivos este fin de semana: PintorRock en El Morell, Tarragona (Ska-P, Soziedad Alkoholika, Segismundo Toxicómano, Def Con Dos; abonos a 49,60 euros); Castañazo Rock en Chantada, Lugo (SFDK, Koma, Soziedad Alkoholika; abonos a 37,40 euros); y Granma Fest en Torrelavega, Cantabria (Desakato, La Excepción; abonos a 29,82 euros).

Conciertos para el resto de noviembre



Pero el puente sólo es el comienzo de noviembre, un mes que siempre es especialmente bueno para ver conciertos en sala. De hecho, en menos de dos semanas tendremos en nuestro país a uno de los mejores grupos del mundo, los extraordinarios Godspeed You! Black Emperor, banda de referencia en el post-rock instrumental. Estos genios canadienses estarán entre el 11 y el 14 de noviembre en Santiago de Compostela, Madrid, Bilbao y Barcelona, con entradas entre 22 y 27,50 euros.

Godspeed You! Black Emperor. / Wikipedia

Este mes también nos esperan en salas de nuestro país artistas tan recomendables como Vampire Weekend, Hot Chip, Kate Tempest, Cass McCombs, Tropical Fuck Storm y Seun Kuti (hijo menor del legendario Fela Kuti). En cuanto a música nacional en directo, la cosa está también muy bien servida con giras de artistas como Cala Vento, Carolina Durante, Morgan, La M.O.D.A., Amaia, Anni B Sweet, Los Chikos del Maíz, Viva Suecia y León Benavente, entre otros. Mención especial merecen los conciertos de despedida de Berri Txarrak y Cooper.

Por último, cabe destacar con especial énfasis que la próxima semana tenemos el Primavera Weekender, un nuevo evento en Benidorm de los organizadores de Primavera Sound.

El próximo año, Primavera Sound celebra su 20 aniversario, y la organización planea celebrarlo por todo lo alto. Lo hará a través de varios eventos e iniciativas (incluyendo una nueva edición en Los Angeles), y el Primavera Weekender es la primera parada de dichas festividades. Tiene lugar los días 8 y 9 de noviembre en el Magic Robin Hood Camp de Benidorm, un resort temático de lo más particular.

La programación de Primavera Weekender se desmarca de la filosofía 'The New Normal' que protagonizó el festival principal de Primavera Sound hace unos meses: aquí no encontraréis reguetón ni pop comercial, sino un cartel Primavera en su esencia más pura y del gusto de los más melómanos.

El rock de Primal Scream; el indie pop folk de Belle & Sebastian; el dream pop y slowcore de Cigarettes After Sex, que hace unos días lanzaron su segundo y esperadísimo álbum; el pop sofisticado de la cantautora Weyes Blood, una de las sensaciones del momento; la banda punk que más lo está petando, Idles; y grupos nacionales de máxima relevancia actual como Carolina Durante y Derby Motoreta’s Burrito Kachimba. Aún quedan abonos básicos a 125 euros (las entradas con alojamiento en las cabañas del resort ya están agotadas).