El calendario de series de noviembre trae olor a nostalgia con las nuevas temporadas de 'The Crown' y 'Élite'

Noviembre parece patrocinado por la nostalgia con el regreso de personajes e historias que en su día cautivaron a niños, jóvenes y adultos. Para los primeros, vuelven Willow y su magia con otro bebé al que poner a salvo de intereses oscuros. También Miércoles Addams, con nuevo rostro pero igualmente adolescente y con ese humor negro que siempre la ha caracterizado. Para los adultos, un viaje al pasado y juventud de los protagonistas de Las amistades peligrosas. En cuanto al resto de estrenos de series, las nuevas temporadas de The Crown, La costa de los mosquitos y Élite y los estrenos de 1899, Tell Me Lies y No me gusta conducir.

'Osel' (3 de noviembre, HBO Max)

Serie documental de cuatro episodios contada por el protagonista de la historia: Osel Hita Torres. Lucas Figueroa dirige este viaje por la vida de aquel niño de la Alpujarra al que reconocieron como reencarnación de un lama tibetano en los ochenta. Venerado durante años, se mudó a India y residió allí hasta que al cumplir a mayoría de edad cambió, según avanza la sinopsis de su serie y las biografías publicadas sobre él, la calma del templo por las discotecas de Ibiza. Esta producción que se estrena en HBO Max promete datos inéditos de la vida del que fuera conocido como el niño Lama español.

Una más : el estreno de Kevin Can F**k Himself (AMC+).



'La costa de los mosquitos' (4 de noviembre, Apple TV+)

El best seller firmado por Paul Theroux sigue adelante con su adaptación en formato serie protagonizada por su sobrino, Justin Theroux, en el papel de Allie Fox. Junto a Melissa George, Logan Polish y Gabriel Bateman, los cuatro forman esa familia a la que él, inventor e idealista, obliga a huir de su casa y su vida en un viaje por carretera lleno de sobresaltos. En esta segunda entrega y tras salir de México, los Foz se meten de lleno en la selva de Guatemala. Nuevos peligros, altercados y situaciones de vida o muerte les esperan hasta llegar a la meta de su viaje.

Cuatro más : cuarta temporada de Manifest (Netflix), las segundas de La brea (HBO Max) y The Hype(HBO Max) y el estreno de El fin del amor (Amazon Prime Video).



'Las amistades peligrosas' (6 de noviembre, Lionsgate+)

La marquesa de Merteuil y el vizconde de Valmont, personajes de la novela de Pierre Choderlos de Laclos a los que inmortalizaron en el cine Glenn Close y John Malkovich, regresan a la pantalla. Esta vez con los rostros de Alice Englert y Nicholas Denton para conocer cómo fue su juventud en el París de comienzos de siglo XVII. La que se estrena ahora en Lionsgate+, antes Starzplay, se anunció como una "versión moderna de una historia clásica" mientras ambos buscan, con las armas a su alcance, encontrar su posición o recuperarla en uno mundo complicado y anterior a la revolución.

'The Crown' (9 de noviembre, Netflix)

The Crown, una de las series que más alegrías y mejores críticas da a Netflix, entra en su quinta temporada con una de las épocas más convulsas por abarcar. Son los noventa y corren malos tiempos para la Familia Real británica con el Príncipe Carlos y Diana de Gales a las puertas del divorcio más sonado, polémico y público de los que ha vivido Buckingham. Toca temporada impar y eso implica cambios en el reparto. Olivia Colman deja paso a Imelda Staunton y Elizabeth Debicki interpretará a Lady Di con Dominic West dándole la réplica como el príncipe Carlos.

Una más : el estreno de Marion (Calle 13)

'La ruta' (13 de noviembre, Atresplayer Premium)

Borja Soler y Roberto Martín Maiztegui son los creadores de La ruta, nueva serie de la plataforma de Atresmedia. La serie sigue a un grupo de amigos de Sueca a lo largo de los años ochenta y noventa con la Ruta Destroy o Ruta del Bakalao como contexto. Àlex Monner, Claudia Salas, Ricardo Gómez, Elisabet Casanovas y Guillem Barbosa son los protagonistas principales. Según han avanzado, el guion cubre sus vidas desde los 18 a los treinta años, desde 1981 a 1993. Algunas de las discotecas protagonistas de aquella época aún siguen abiertas y están presentes en La ruta.

Una más : la segunda temporada de Petra (Calle 13).

'Tell Me Lies' (16 de noviembre, Disney+)

Meaghan Oppenheimer figura como creadora de esta adaptación de la novela de 2018 de Carola Loverin. La serie, estrenada en septiembre en Hulu, llega ahora a España de la mano de Disney+ para contar la relación de ocho años de Lucy Albright (Grace Van Patten) y Stephen DeMarco (Jackson White). La universidad les unió y desde que sus caminos se cruzaron crecen juntos tomando decisiones que les afectarán a ellos, a sus vidas y a quienes les rodean. De la relación de Lucy y Stephen se ha dicho que es caótica, tóxica y hasta embriagadora.

'1899' (17 de noviembre, Netflix)

Esta serie de misterio, drama y horror llega con la garantía de compartir creadores, Baran bo Odar y Jantje Friese, con Dark. Además, en el equipo de guionistas figura el nombre de Darío Madrona, que coescribe uno de los episodios de una ficción que promete dar mucho en lo que pensar al espectador.

La trama es la de un barco cargado de inmigrantes que, a finales del siglo XIX, viajan de Londres a Nueva York buscando un futuro mejor. Esa era su intención. Al menos hasta que se cruzan con un barco perdido y a la deriva que convertirá su viaje en algo muy distinto a lo que esperaban. Rodada en multitud de idiomas, cuenta con el español Miguel Bernardeau en el reparto. El capitán del barco está interpretado por Andreas Pietschmann, conocido por los seguidores de Dark.

Dos más : las segundas de Blue Moon (AMC+) y La vida sexual de las universitarias (HBO Max).

'Élite' (18 de noviembre, Netflix)

Antes incluso de que se estrene esta temporada, la sexta, ya se ha anunciado una séptima de Élite, lo que es todo un logro tratándose de Netflix. El nuevo curso en Las Encinas comienza con el peso de la muerte de Samuel y serios problemas de imagen. Como en entregas anteriores, estarán presentes temas de calado como el racismo, el sexismo, la violencia y la LGTBIfobia mezclados con mucho glamour, fiesta y misterio. Elementos todos ellos clave en el éxito de la serie creada por Darío Madrona y Carlos Montero. Se suman al reparto Ander Puig, Carmen Arrufat, Álvaro de Juana, Ana Bokesa y Álex Pastrana.



'Miércoles' (23 de noviembre, Netflix)

Vuelve Miércoles Addams y con ella toda su extraña familia. En el papel de esta adolescente con más problemas de los habituales a su edad y un sentido del humor muy negro, Jenna Ortega. Catherine Zeta-Jones se mete en la piel de Morticia, Luis Guzmán interpreta a Gómez e Isaac Ordóñez, al pequeño del clan, Pugsley. Con Tim Burton en los créditos, se trata de una historia de asesinatos y misterios que deberá resolver para la propia Miércoles. Un caso que, para darle más emoción, está ambientado en una escuela llamada Academia Nevermore dirigida por Gwendoline Christie. Christina Ricci, quien fuera Miércoles en las películas de los noventa, estará en la serie como Marilyn

Thornhill, según IMDB.

Una más : el estreno de Echo 3 (Apple TV+)

'No me gusta conducir' (25 de noviembre, TNT)

Borja Cobeaga se sacó el carnet de conducir después de los 40 y ha usado su experiencia como base para No me gusta conducir, una serie de seis episodios que escribe y dirige. Con mucho humor y sensibilidad, cuenta la historia al volante de Pablo Lopetegui (Juan Diego Botto), un profesor universitario que se apunta a la autoescuela tras separarse. Allí coincide con una de sus alumnas,

Yolanda (Lucía Caraballo). Ambos comparten el vehículo y las lecciones de Lorenzo, un divertido educador que ejerce como profesor de autoescuela y al que interpreta David Lorente. En el reparto figuran también Leonor Watling, Carlos Areces y alguna sorpresa más.



'Willow' (30 de noviembre, Disney+)

Los niños de los ochenta que disfrutaron de aquella aventura en la que un granjero llamado Willow debía enfrentarse a toda clase de peligros para proteger a una bebé tienen una nueva cita con él ahora como adultos. Warwick Davis vuelve a interpretar a este mítico personaje más de 30 años después en una serie que promete aventuras y fantasía. Aunque no se sabe mucho de la trama de esta secuela de la película dirigida por Ron Howard, sí se ha publicado que la acción transcurrirá 200 años después y que esta vez a quien deberá proteger Willow es al hermano de la princesa actual.