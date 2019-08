Los cantautores Ismael Serrano y Alfonso Gardi, el cantaor de flamenco Manuel Gerena, la cantautora gaditana La Mare y el grupo Los Fesser participarán el próximo 8 de septiembre en Aravaca (Madrid) en un acto de apoyo y solidaridad a Luis Pastor y su hijo, cuya actuación en las fiestas patronales de la localidad fue vetada por la junta de distrito, presidida por la edil popular Loreto Sordo.

El acto, cuyo lema es Por una cultura sin censura. No al veto del Ayuntamiento de Madrid, ha sido organizado por asociaciones culturales y vecinales (Osa Mayor y ACROLA) y se celebrará, de 18.00 a 23.30 horas, en el aparcamiento del Centro Comercial de la Urbanización Rosa Luxemburgo de Aravaca.

Está prevista también la presencia de Pilar Bardem, Carlos Bardem y Jorge Montes, así como de otros actores y escritores madrileños, en un acto que será presentado por la escritora y periodista Olga Rodríguez y por el actor Carlos Olalla.

Cartel del acto en apoyo de los músicos Luis Pastor y Pedro Pastor.

El cartel se completa con la participación de la banda de underground madrileño Alpargata, el grupo Luciérnagas, Duende Josele, el compositor Luis Ramiro y el grupo Ombligo.

Según las organizaciones convocantes, la prohibición del concierto de Los Pastor, que ya estaba programado con anterioridad en el cartel de las fiestas, ha supuesto un veto injustificado por parte del nuevo Ayuntamiento de Madrid, que ha hecho que muchos músicos y artistas se sientan indignados.



De acuerdo con las mencionadas fuentes, numerosas asociaciones vecinales y culturales del barrio han mostrado su solidaridad con el acto, “al sentirse afectadas por situaciones similares y estar decididas a defender los niveles de participación ciudadana y las garantías para que las actividades culturales y vecinales en Madrid no sufran por condicionantes ideológicos, y se garantice una cultura libre y sin censura”.

Mario Lozano, presidente de la Asociación de Vecinos Osa Mayor, ha declarado a este diario que los vecinos de Aravaca han estado un año trabajando en la programación cultural de las fiestas del barrio y les duele la censura y la polémica en la que se han visto envueltas.

“El barrio no se merece esto. Afortunadamente, se constata que no se pueden poner puertas al campo, que no es tan fácil censurar la cultura. Si desde las instituciones se toman decisiones que conducen temerariamente a esta dirección, seremos los vecinos los que sirvamos de altavoz a cualquier víctima de la censura”, resaltó Lozano.

El representante de los vecinos insistió en que en esto consiste precisamente el acto del domingo 8 de septiembre, “en dar voz a los artistas que han sido injustamente silenciados. Por eso, desde aquí hacemos un llamamiento a todo aquel que defienda la libertad de expresión y la participación ciudadana a acudir al acto”.