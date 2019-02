Los directores del documental Dos Cataluñas, Gerardo Olivares y Álvaro Longoria, han renunciado este martes al premio al Mejor documental en la Gala Cinema for Peace, en un acto celebrado en Berlín en el marco de la Berlinale, al ser entregado por el expresidente de la Generalitat de Catalunya Carles Puigdemont, y lamentan el "discurso político" en el que se convirtió el acto.

Olivares, codirector del documental, ha señalado en declaraciones que "el acto de entrega no ha sido imparcial y le ha fallado a nuestra ética profesional y a uno de los principios claves de nuestro documental, la neutralidad". A su vez, Longoria ha denunciado que se han sentido "instrumento de una manipulación", algo que no les ha sentado "nada bien" ya que no representa el "espíritu" del documental Dos cataluñas por el que recibieron este premio, y critica el "intento de manipulación informativa".

Longoria ha asegurado que la organización de este premio les prometió que aunque Puigdemont iba a asistir a la gala de entrega, "no se iba a ligar su presencia con un hipotético premio y en el caso en el que ganaran, se les mantendría separados". Pese a estar en Berlín, Olivares decidió no asistir a esta gala porque "no lo veía tan claro". Sin embargo, Longoria sí fue y se quedó "sorprendido" de que el expresidente catalán subiese a dar "un discurso político o un mitin" y posteriormente hiciese entrega del premio, "con la consecuente foto".



Dos Cataluñas es "un dibujo neutral sobre la situación en Catalunya y en el que se da voz a todas las opiniones"

"Nosotros desconocíamos los detalles de la entrega, estábamos allí como nominados, y en ningún momento se nos comunicó la existencia de un discurso político antes del premio", ha afirmado el cineasta Gerardo Olivares, quien está a punto de estrenar Cuatro Latas con el actor francés Jean Renó.

"Desde nuestra ética profesional no podemos aceptar este tipo de cosas, por lo que esta mañana hemos decidido devolver el premio", ha señalado Álvaro Longoria, a quien la organización del premio, Cinema for Peace, le ha trasladado su comprensión. Según ha argumentado este grupo benéfico han intentado dar al acto "una imagen de imparcialidad".

El eje central del documental, la neutralidad

Según ha especificado Olivares, Dos Cataluñas es "un dibujo neutral sobre la situación en Catalunya y en el que se da voz a todas las opiniones". "Nuestro trabajo es respetar la objetividad, y no queremos ser piezas de manipulación informativa, sino denunciarla", ha manifestado el director de cine, cuyo documental fue estrenado por la plataforma Netflix en septiembre de 2018.

Dos Cataluñas es un trabajo de dos horas de duración basada en más de 85 entrevistas que cuenta con testimonios clave para entender el conflicto catalán, como los políticos independentistas Carles Puigdemont y Raül Romeva, así como Inés Arrimadas (Ciudadanos) o Miquel Iceta (PSC).

La Gala de Cinema for Peace

Cinema for Peace, con sede en la capital alemana, declara que su objetivo es crear conciencia de la relevancia social del cine y la repercusión del séptimo arte y de los documentales en la solución de problemas sociales, políticos y humanitarios.

Este lunes este grupo organizó una gala para entregar sus premios a la que asistieron, además de Puigdemont, la actriz francesa Catherine Deneuve, el artista disidente chino Ai Weiwei, el músico Bob Geldof y el excanciller alemán Gerhard Schröder.