Chanel, Tanxugueiras, Blanca Paloma y Varry Brava, finalistas del Benidorm Fest

Tanxugueiras, Chanel, Blanca Paloma y Varry Brava ya están en la final del Benidorm Fest. Sin plaza se han quedado Azúcar Moreno y Unique, tras una semifinal para llegar a Eurovisión, no exenta de polémica.



Como sorpresa para todo el mundo, la artista más votada de la primera semifinal fue la actriz de musicales Chanel, con 110 puntos (55 del jurado profesional, 30 del demoscópico y 25 del televoto). "No me lo esperaba para nada, con las votaciones me ha explotado la cabeza", celebró la cantante, que hizo un espectacular show, que dejó al público boquiabierto.



La cantante Chanel interpreta 'SloMo' durante su participación este miércoles en la primera semifinal del Benidorm Fest. — EFE / RTVE / EFE / RTVE

La sorpresa de la gala llegó cuando el jurado dejó fuera a Tanxugueiras -las claras favoritas del público-, con 38 puntos, por detrás de Azúcar Moreno y Varry Brava. En el ranking total, las gallegas quedaron por detrás de Chanel, con 93 puntos (38 del jurado, 25 del demoscópico y 30 del televoto), desatando la indignación entre el público de la gala, los eurofans y los usuarios de redes sociales.

Tanxugueiras a la final gràcies al públic, sols el poble salva el poble #BenidormFest — Pol de la Torre (@Mellamopol) January 26, 2022

¿¿¿EL JURADO NO HA PASADO A TANXUGUEIRAS A LA FINAL??? #BenidormFest. pic.twitter.com/cVX1uYZq21 — r o u s ⎊ (@R_Myriam) January 26, 2022

"Es un paso enorme. Esto ha demostrado que España está preparada para enviar algo diverso, inclusivo y que luche por las lenguas cooficiales", afirmaron las 'pandereteiras', que pidieron al jurado que "abran un poquito las miras".

Este jueves tendrá lugar la segunda semifinal, en la que competirán por las otras cuatro plazas de la final Rigoberta Bandini (con Ay Mamá), Rayden (Calle de la llorería), Javiera Mena (Culpa), Marta Sango (Sigues en mi mente), Xeinn (Eco), Gonzalo Hermida (Quién lo diría) y Sara Deop (Make you say).

La clara favorita del público esta noche es Rigoberta Bandini, seguida por Rayden y Xeinn. Lo que está por ver es si también serán los favoritos del jurado.