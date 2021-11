Los Chunguitos anuncian su separación musical después de 45 años juntos

José Salazar, uno de los hermanos integrantes de los Chunguitos, ha anunciado que se separa musicalmente de su hermano Juan, y que a partir de ahora empezarán a cantar cada uno por solitario. Los Chunguitos llevan cantando juntos 45 años. El cantante ha dejado claro que la ruptura no es por ningún problema personal entre ambos, sino que es porque cada uno inicia una aventura nueva musical.

El hermano pequeño de los dos cantantes de Los Chunguitos ha declarado que "son cosas que pasan, como han pasado en la vida, no estamos peleados, nos vemos y nos tomamos un café y no pasa nada. Ahora mismo cada uno está por su lado, él canta por su lado y yo por el mio". "La gente pensará lo que quiera, pero mi hermano y yo no tenemos problema. Si hay que tomarse un café o comer lo hacemos, y no pasa nada", ha agregado.

Además, también ha contado que acaba de sacar su primer sencillo en solitario, titulado La vida te sorprende, un trabajo que ya conoce su hermano Juan: "Me ha dicho que es muy bonito".

Desde el 2012 sin publicar un álbum

Los Chunguitos llevan sin publicar un álbum desde el año 2012, cuando sacaron el tema autoeditado Se escapa (2012), que apenas tuvo repercusión. En los últimos años han sido más vistos y reconocidos participando en diferentes programas de entrenemiento y de telerealidad.



Así han tenido varias apariciones en los programas Tu cara Me Suena, de Antena 3, donde concursaron entre 2013 y 2014, en Gran Hermano VIP de Telecinco, en 2015, y en Masterchef Celebrity, de La 1, cuya cuarta edición fue emitida en 2019 con los Salazar entre sus filas de cocineros a prueba.

Una trayectoria de 45 años que llega a su fin

Los Chunguitos fueron descubiertos por Ramón Arcusa, uno de los integrantes de El Dúo Dinámico, que posibilitó la grabación de su primer disco, de título homónimo, Los chunguitos (1977), nombre que arrastraban desde su díscola infancia por su costumbre de apedrear trenes.

Juan y José Salazar son hermanos del dúo Azúcar Moreno, y sobrinos del cantaor Porrina de Badajoz. La familia al completo se trasladó desde su Badajoz natal al barrio madrileño de Vallecas siendo ellos muy jóvenes y en la capital comenzaron a actuar entre los mesones de la Plaza Mayor.

Los Chunguitos inicialmente estaban integrados por un tercer hermano, Enrique, que era el principal compositor y vocalista del grupo y que falleció en 1982 a los 25 años.

José y Juan reclutaron entonces a su primo Manuel Fernández y el grupo permaneció como trío en activo hasta 2006. Las "ciertas rencillas entre ellos, inevitables después de tantos años" según explico su discográfica, llevo a Fernández a salir del grupo. En ese año empezaron a utilizar el nombre de Hermanos Salazar, aunque para el imaginario popular seguían siendo nombrados como Los Chunguitos.



'Dame Veneno' o ' Ay que dolor', algunos de sus éxitos

La canción de Dame Veneno fue el primer gran tema que compusieron los Chunguitos en el 1977. Junto a esta canción, en ese mismo año compusieron Me sabe a humo. Su gran popularidad sobrevino de una manera más clara a partir de su segundo álbum, Vive gitano (1978), que incluía la canción ¡Ay!¡Qué dolor!.

Con un ritmo muy intenso de publicaciones, la lista de temas emblemáticos de su repertorio siguió aumentando en años anteriores con canciones como Carmen o Me quedo contigo, canción que forma parte de la banda sonora de la película Deprisa Deprisa de Carlos Saura. Rosalía volvió a popularizar ese tema 40 años después con una llamativa puesta en escena en la Gala de los Goya de 2019.