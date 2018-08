El cine que viene: asesinos, súper villanos, marionetas y un poco de música.

Queda mucho cine por ver todavía este 2018. Antes de que asomen por la cartelera grandes títulos tras los próximos festivales en Venecia, San Sebastián, Valladolid, Toronto, Gijón y Sevilla, aterrizarán en las salas películas muy esperadas. Y entre ellas, algunas espléndidas producciones españolas convivirán, ¡cómo no!, con superhéroes, animación infantil y algunos interesante thrillers y cine de terror. Aquí, los estrenos más apetecibles de este final de año.

Cine español

Carmen y Lola. Hermosa historia de amor entre dos mujeres adolescentes gitanas firmada por la directora Arantxa Echevarría. Cine independiente, comprometido. Magníficamente rodada, esta película, que pasó muy merecidamente por el Festival de Cannes, cuenta con un elenco de intérpretes debutantes gitanos y mercheros –sorprendentes actuaciones-, cómplices de la cineasta en la denuncia de la situación de la mujer gitana hoy.



Además, se estrenará la nueva película de Icíar Bollaín, otro nombre indispensable de nuestro cine, que en Yuli –que competirá por la Concha de Oro en San Sebastián- cuenta la historia real de Carlos Acosta, el primer bailarín negro que ha interpretado papeles legendarios del ballet escritos originalmente para blancos. Con guion de Paul Laverty, la película está protagonizada por el propio artista y por Kevyn Martínez.

Con acento argentino

El ángel. Espectacular en su tratamiento del género, esta película argentina de Luis Ortega, que pasó por el Festival de Cannes, revela la naturaleza siniestra de Carlos Puch, ‘el ángel negro’, uno de los mayores asesinos en la historia de aquel país en los años 70. Autor de once asesinatos, una terrible lista de abusos, robos y secuestros, el personaje está interpretado por Lorenzo Ferro.

La sorpresa indie

The Rider. Ganadora de la Quincena de los Realizadores del Festival de Cannes y Espiga de Plata en la Seminci de Valladolid, está película de la cineasta Chloé Zhao es un relato fronterizo, un ejercicio de riesgo creativo que desde una realidad que roza casi el cine documental consigue un bellísimo y profundo lirismo. Historia de un vaquero, estrella del rodeo, la película revela la aventura de este joven por iniciar una nueva vida tras un accidente que le impide volver a montar a caballo.

Antes de que termine el año se estrenará también ‘El capitán’, impactante película de Robert Schwentke que, a través de una turbadora historia real, bucea en la naturaleza diabólica del ser humano, en la esencia del mal y las consecuencias de la guerra. Conquistó el Premio a la Mejor Fotografía en el Festival de San Sebastián.

Cine de autor

Cold War.- Es una de las películas más esperadas del año. Nuevo trabajo del cineasta polaco Pawel Pawlikowski, ganador del Premio a la Mejor Dirección en Cannes, es una dolorosa, sutil, impresionante historia de amor en la Guerra Fría. Rodada maravillosamente, en blanco y negro y con una deslumbrante actriz protagonista, Joanna Kulig.

El documental

El silencio de otros. La lucha de las víctimas del franquismo por conseguir justicia, rodada a lo largo de seis años, en los que se organiza la ‘querella argentina’, se mereció el Premio del Público al Mejor Documental en la Sección Panorama del Festival de Berlín. Obra de Almudena Carracedo y Robert Bahar, la película es un homenaje y al mismo tiempo un ejercicio de compromiso absolutamente necesario.



La americana

Venom. Este spin-off de Spider-Man, es una de las producciones norteamericanas más ansiadas por los fans de los cómics de superhéroes. En este caso se trata de un súper villano, Venom, interpretado por Tom Hardy, un periodista infectado por un simbionte que se transformará en un ser despiadado. El director es Ruben Fleischer.

Todo terror

Suspiria.- Luca Guadagnino, autor de la conmovedora Calle Me By Your Name, confesó que Quentin Tarantino se echó a llorar cuando vio este remake del clásico de terror de Darío Argento. Protagonizada por Dakota Johnson y Tilda Swinton, es una de las apuestas del año.



El biopic estrella

Bohemian Rhapsody.- No hay duda de que el retrato de Freddie Mercury que Bryan Singer ha llevado al cine es uno de los títulos estrellas de estos próximos meses. La historia de los gloriosos años del extraordinario cantante en Queen está protagonizada por Rami Malek.



El remake

Ha nacido una estrella.- Bradley Cooper debuta en la dirección con esta nueva mirada del clásico de William A. Wellman, protagonizado nada menos que por Lady Gaga y él mismo.



El thriller

Infiltrado en el KKKlan. Spike Lee lleva al cine la historia real de Ron Stallworth, un detective negro que consiguió no solo infiltrarse en el Ku Klux Klan, sino llegar a convertirse en jefe de una división. Así saboteó muchas actividades de la organización racista. El cineasta ganó en Cannes el Gran Premio del Jurado con esta película. También aterrizará en la cartelera Dogman, de Matteo Garrone. Es un relato brutal, espeluznante, de uno de los crímenes más horribles cometidos en Italia, un hecho ocurrido en 1988 que revela, además, la inquietud interior y el impulso violento de un hombre acorralado.



La comedia

¿Quién está matando a los moñecos?.- Brian Henson, director de las películas de los Teleñecos, vuelve con esta comedia de marionetas para adultos, con actores de carne y hueso y muñecos. Los miembros de The Happytime Gang, famoso programa infantil, están cayendo uno a uno a manos de un asesino y Phil Phillips, la marioneta ex policía, trabajará con la detective Edwards para resolver el caso.



Cine infantil

Ralph rompe internet.- De la mano de Disney llega de nuevo una aventura de la peculiar pareja formada por Ralph y Vanellope. Esta vez, los personajes salen de los juegos recreativos y se adentran en el excitante y desconocido mundo de internet. Rich Moore y Phil Johnston son los directores.