El frío arrecia. Es momento de agenciarse una buena chamarra y anudar con firmeza la bufanda. No conviene, en todo caso, desestimar el infalible combo 'manta, pitillos e infusión'. Lo que viene siendo el nesting, perverso neologismo que reivindica las bondades de un finde en casa, cuando en realidad no sales porque no tienes un chavo o porque –por fin– te has dado cuenta del sinsentido que esconde tu propia existencia. Desde Público respetamos la hibernación de nuestros lectores, solo faltaría. Pero quisiéramos ofrecerle una serie de propuestas culturales low cost para que, si es menester, mueva usted el culo y se lance a los caminos.



>Festival Márgenes. Un año más, y ya van tres ediciones, regresa el Festival Márgenes con el foco puesto en las nuevas tendencias audiovisuales en España, Latinoamérica y Portugal. Lo más arriesgado del panorama cinematográfico, los autores del mañana, las ideas que están modificando las hechuras de lo que entendemos por cine se dan cita en Madrid durante dos semanas.



¿Dónde? Sedes diversas en Madrid. Infórmate aquí de los espacios de proyección.

¿Cuánto? Diferentes precios. Consultar programación.

¿Cuándo? Hasta el 8 de diciembre.

Uno de los carteles del festival Barcelona Pensa.

>Barcelona Pensa. Corren malos tiempo para la filosofía y el pensamiento en general. La velocidad de lo cotidiano y la dictadura de lo instantáneo no son precisamente un buen nutriente para el pensamiento crítico y la cultura participativa. En Barcelona Pensa, festival que pone el foco en la difusión, apropiación y transmisión de la filosofía, se han propuesto reivindicar la necesidad de parar y pensar. Lo hacen contando con un buen número de expertos que abordarán diferentes bloques temáticos. Consulta aquí el programa.



¿Dónde? Diferentes puntos de Barcelona.

¿Cuánto? Gratuito.

¿Cuándo? Hasta el 23 de noviembre.

'Si vos no hubieras nacido'.

>Si vos no hubieras nacido. Las actrices de esta obra han sufrido la espiral de pobreza y violencia machista en San Salvador. Ruth, Magali Lemus, Wendy Hernández, Marian Santamaría y Evelyn Chileno forman parte de La Cachada, una compañía teatral que sube a las tablas los malos tratos, vejaciones y penurias que estas mujeres sufrieron en su infancia y juventud.



¿Dónde? Teatro del Barrio. Calle Zurita, 20. Madrid.

¿Cuánto? 12 euros la venta anticipada y 14 en taquilla el día de la función.

¿Cuándo? Del 23 al 24 de noviembre a las 20 horas.

Cartel del BBK Jazz.

>Muestra BBK Jazz. Séptima edición de un festival que tiene por objetivo dar a conocer la escena jazz del País Vasco. Músicos de la talla de Mikel Andueza, Blas Fernández, Ulrich Calvo o Juan Ortiz copan una programación diversa y fecunda. La organización, como cada año, premiará la trayectoria y recorrido musical de algunos de los artistas o grupos de jazz que participan en la convocatoria.



¿Dónde? Sala BBK. Gran Vía, 9. Bilbao.

¿Cuánto? 8 euros.

¿Cuándo? Del 22 de noviembre al 26 de noviembre.

Y además...

>Local B. Esta entidad cultural independiente y sin ánimo de lucro busca fortalecer el diálogo y la experimentación artística multidisciplinar entre creadores y espectadores de diversos países de Iberoamérica. Con un pie en Bogotá y otro en Barcelona, su programación prevé ofrecer las propuestas creativas más arriesgadas a ambos lados del océano. Este viernes inauguran su sede en Barcelona. ¿Dónde? Local B. Carrer Verdi, 138. ¿Cuándo? 22 de noviembre a las 19 horas. ¿Cuánto? Gratis.

>Playoff. Siete mujeres plantan cara al machismo, un montaje a cargo de La Joven Compañía que reflexiona sobre las desigualdades y los tópicos heteropatriarcales que tienen que afrontar cada día. ¿Dónde? Teatro Salón Cervantes. Calle de Cervantes, 7. Alcalá de Henares. ¿Cuándo? 22 de noviembre a las 20 horas. ¿Cuánto? Desde 6 euros.

>La ciudad está en mi álbum. Una breve aproximación al proceso de edición de libros de fotografía en el que los asistentes trabajarán como equipos editoriales y producirán un libro colectivo sobre su ciudad. ¿Dónde? MUSAC. Avenida de los Reyes Leoneses, 24. León ¿Cuándo? 23 de noviembre de 11 a 14 horas y de 17 a 20 horas. ¿Cuánto? Gratuito, plazas limitadas.