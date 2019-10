Se comenta que los restos del dictador podrían salir de las catacumbas. No será fácil; los hay que alegan que retirar la losa de la discordia podría desestabilizar la cripta que le da cobijo. Un derrumbe sin precedentes que en la ficción remite a aquella escena de En busca del arca perdida en la que Indiana Jones intenta llevarse una estatuilla de oro de una cueva y esta se viene abajo. De suceder algo así, la performance sería de lo más simbólica. Extirpado el bicho; la hecatombe. Se podría incluso cobrar entrada. Mientras algún promotor se lo piensa, quédense, de momento, con estas humildes propuestas culturales para la semana:



>RAYO – Festival de artes visuales expandidas. La Cineteca y el Matadero unen fuerzas para presentar la primera edición de un festival que transita entre los campos de lo visual y lo sonoro, y sus múltiples intersecciones. Artistas de disciplinas dispares crearán a pachas una pieza escénica única, un trabajo que les sacará de su zona de confort tentando sus propios límites y los del visitante.



¿Dónde? Cineteca. Plaza Legazpi, 8. Madrid.

¿Cuánto? Abono festival 20 euros / Entrada general 6 euros por actuación.

¿Cuándo? Hasta el 6 de octubre.

'The Lighthouse', una de las imperdibles en Sitges.

>Sitges Film Festival 2019. El primer festival de cine fantástico del mundo regresa como cada año. Directores como Vincenzo Natali, Pupi Avati o Gerardo Herrero, actores como Sam Neill, Patrick Wilson, Maribel Verdú, Aaron Paul y Nikolaj Coster-Waldau, o encuentros únicos con Asia Argento, Glen Danzig o Charles Band, son solo algunos de los nombres destacados que estarán en el centro de todas las miradas durante once días en la sede del Festival.



¿Dónde? Diferentes localizaciones en Sitges. Consulta la programación.

¿Cuánto? Diferentes precios (consultar en web)

¿Cuándo? Hasta el 13 de octubre.



Abyss X.

>She makes noise 2019. Este festival nació por la urgencia de visibilizar el trabajo de las mujeres, en la experimentación visual y sonora. Pasados cinco años desde su puesta en marcha, She makes noise se acicala, amplía sus límites y nos muestra su cara más activista y lúdica. Una programación feminista y periférica que no deja indiferentes, sonidos y propuestas que serán tendencia, con las actuaciones de Abyss X, Hibotep y Juliana Huxtable. Todo ello aderezado con una mirada al pasado de la mano de una pionera de la música electrónica y las artes digitales, Electric Indigo.



¿Dónde? La Casa Encendida. Ronda de Valencia, 2. Madrid.

¿Cuánto? Diferentes precios (consultar en web)

¿Cuándo? Hasta el 6 de octubre



Una muestra del trabajo de Thomas Struth.

>Thomas Struth. Este artista alemán indaga en la importancia del espacio público y en la inestabilidad de las estructuras sociales. Lo hace con una fotografía de elegante factura y una mirada capaz de aliarse con el observador, un acto de empatía del que se sirve para evidenciar la fragilidad y el sinsentido de la existencia.



¿Dónde? Museo Guggenheim Bilbao. Avenida Abandoibarra, 2. Bilbao.

¿Cuánto? Entrada general 10 euros.

¿Cuándo? Hasta el 19 de enero.

Y además...

>¡Feminismos! en el CCCB. Esta muestra reúne las exposiciones La Vanguardia Feminista de los años 70. Obras de la Verbund Collection, Viena y Coreografías del género, junto con un extenso programa de actividades para poner de manifiesto el diálogo, las continuidades y las rupturas entre el feminismo radical de los años setenta y los feminismos actuales. ¿Dónde? CCCB. Carrer de Montalegre, 5. Barcelona. ¿Cuándo? Hasta el 1 de diciembre. ¿Cuánto? Entrada general 6 euros.

>Rosalind Nashashibi. La base del trabajo fílmico de esta artista palestina-inglesa es la relación que se produce entre los lugares y las gentes que en ellos interactúan creando diferentes tipos de comunidades afectivas. ¿Dónde? CAAC Sevilla. Calle Américo Vespucio, 2. ¿Cuándo? Hasta el 2 de febrero. ¿Cuánto? 1,80 euros.

>Cosmopoética. Una apuesta por la creación joven, urgente, espontánea y ruidosa. Poesía, narrativa, pintura, fotografía... En Cosmopoética lo importante es jugar con los diferentes discursos artísticos y manipularlos hasta dejarlos irreconocibles. ¿Dónde? Diferentes puntos de Córdoba. Consultar el programa. ¿Cuándo? Hasta el 5 de octubre. ¿Cuánto? Diferentes tarifas.