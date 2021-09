Los corresponsales extranjeros conceden un premio a Plácido Domingo un año después de admitir las acusaciones por acoso sexual

La Asociación Española de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE) ha anunciado la entrega del Premio de Cultura ACPE al tenor Plácido Domingo "por su inmensa trayectoria profesional".

Este nuevo premio al cantante llega después de que fuera denunciado en agosto de 2019 por acoso sexual por parte de una veintena de mujeres. Un año después asumió toda responsabilidad de los hechos y admitió "entiendo ahora que alguna de esas mujeres pudieran tener miedo para expresarse honestamente porque les preocupaba que sus carreras se vieran afectadas".

La ACPE no menciona el escándalo de los abusos y resalta en su comunicado del artista que es un "cantante y director de orquesta, tenor --y barítono desde 2009--, artista polifacético que ha interpretado más de 150 papeles, aclamado por el público en los escenarios del mundo entero". "Plácido Domingo ha recibido numerosos premios por su trabajo y también por su compromiso humanitario", añade el comunicado de los corresponsales extranjeros.

Los premios anuales ACPE 2020, que valoran el esfuerzo de destacadas figuras profesionales e instituciones en distintos apartados, serán entregados también a Susanna Griso, Pau Gasol y a los Parques históricos y singulares de Madrid.

"Agradezco al presidente Bertrand de la Grange, al secretario general Enrique Sancho, quien me propuso y me contactó, y a todos los miembros de la Junta Directiva de ACPE. Esto es un gran honor para mí y sin duda una inesperada emoción", ha declarado Plácido Domingo, quien ha confirmado además que el día 8 de septiembre no podrá estar en Madrid para recoger el premio.

La agenda de Plácido Domingo no parece haberse visto afectada por las denuncias de acoso sexual. El tenor tiene previsto cantar en el Festival de Cesky Krumlov dirigido por el Maestro Eugene Kohn el día 4 de septiembre; luego tiene otra actuación el día 8 en Belgrado; también el día 18 en Moscú; y una semana después canta en Mérida en el Stone and Music Festival.