'Dolor y Gloria', Antonio Banderas y Ana de Armas, nominados a los Globos de Oro

Dolor y Gloria, de Pedro Almodóvar, se encuentra entre los filmes candidatos a mejor película extranjera de la 77 edición de los Globos de Oro. El protagonista de la película española, Antonio Banderas, también ha sido nominado a mejor actor dramático. Asimismo, la hispanocubana Ana de Armas ha logrado una candidatura como mejor mejor actriz protagonista de comedia o musical por su papel en Puñales por la espalda.

La Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA) anunció este lunes, desde el hotel Beberly Hilton en Los Ángeles (EEUU), las películas candidatas a los galardones. Por delante de Dolor y Gloria, entre las películas extranjeras, se situó la coreana Parásitos, de Bong Joon Ho, con tres nominaciones, al conseguir colarse también como candidata a la mejor dirección y al mejor guion.

La prensa internacional daba por segura tanto la nominación a Banderas como a la película de Almodóvar, que en esta ocasión quedó fuera de la mejor dirección en una reñida competencia que cuenta con pesos pesados de Hollywood como Martin Scorsese, Quentin Tarantino y Sam Mendes. Contra Dolor y Gloria competirán dos cintas francesas, Retrato de una mujer en llamas y Los miserables, una estadounidense, The Farewell -rodada en lengua no inglesa-, y la surcoreana Parásitos.

Justo este fin de semana la Asociación de Críticos de Cine de Los Ángeles (LAFCA, por sus siglas en inglés) otorgó a Dolor y gloria el galardón a la mejor cinta en lengua extranjera. Es la octava película de Almodóvar que opta al Globo de Oro a mejor cinta extranjera, premio que se ha llevado en dos ocasiones, por Todo sobre mi madre (2000) y Hable con ella (2003). La principal contrincante del filme español, Parásitos, ganó el premio a la mejor película y ya venció a la película de Almodóvar en el Festival de Cannes, donde se hizo con la Palma de Oro.

Banderas, por su parte, se llevó el premio al mejor actor de LAFCA, y consigue con la nominación de este lunes la quinta de su carrera a un Globo de Oro -las anteriores fueron por Evita (1996), La máscara del zorro (1998), And Starring Pancho Villa as Himself (2003) y Genius (2017)-. El intérprete español, que esta semana había recibido la misma distinción por parte del Círculo de Críticos de Cine de Nueva York, está viviendo unos meses fabulosos con esta película de Almodóvar que el sábado le dio también el premio al mejor intérprete masculino en los galardones de la Academia del Cine Europeo.

Banderas ya había ganado anteriormente, también por su papel del director Salvador Mallo en Dolor y gloria, el reconocimiento al mejor actor en el Festival de Cannes, donde se estrenó la película; y la distinción al mejor intérprete masculino en los Hollywood Film Awards, una gala de perfil más bajo que otros reconocimientos pero que arranca cada año la temporada de premios en Estados Unidos. El actor competirá por el Globo de Oro con Christian Bale, Adam Driver, Joaquín Phoenix y Jonathan Pryce.

En tanto, Ana de Armas tendrá de rivales Awkwafina, Cate Blanchet, Beanie Feldstein y Emma Thompson por el Globo de Oro de mejor actriz de comedia o musical.

Seis nominaciones para 'Historia de un matrimonio'

Historia de un matrimonio, la cinta de Noah Baumbach protagonizada por Adam Driver y Scarlett Johansson, parte como la gran favorita con 6 nominaciones, por delante de El irlandés y Érase una vez en...Hollywood, con 5 cada una. Mención especial se lleva Netflix, responsable tanto de Historia de un matrimonio como de El irlandés. Con 17 candidaturas en el apartado cinéfilo, la plataforma de streaming se impuso con gran distancia a otros estudios veteranos como Sony Pictures (8), Walt Disney Studios y Warner Bros (6 cada uno).

Por categorías, optan a mejor película de drama las cintas El irlandés, 1917, Joker, Historia de un matrimonio y Los dos papas. En comedia o musical las candidatas son Y soy Dolemite, Jojo Rabbit, Puñales por la espalda, Érase una vez en...Hollywood y Rocketman.

En el apartado de actuación, Cynthia Erivo, Scarlet Johansson, Saoirse Ronan, Charlize Theron y Renée Zellweger son las candidatas a mejor actriz dramática. Daniel Craig, Roman Griffin Davis, Leonardo DiCaprio, Taron Egerton y Eddie Murphy completan el listado de los actores de comedia candidatos al Globo de Oro.

Netflix gana en las nominaciones



Las series Chernobyl, The Crown y Creedme lideraron las nominaciones en los Globos de Oro con cuatro candidaturas por cabeza. Por detrás de ellas se situaron un pelotón de producciones con tres nominaciones cada una: Barry, Big Little Lies, Fleabag, El método Kominsky, Fosse/Verdon, The Morning Show y Succession.

Como pasa igualmente en el apartado de cine, Netflix, con 17 nominaciones, es la plataforma digital o canal de televisión con más candidaturas al superar por poco a HBO, que logró 15 menciones.

La estatuilla a la mejor serie dramática se decidirá entre Big Little Lies, The Crown, Killing Eve, The Morning Show y Succession. Mientras que el premio a la mejor serie de comedia o musical tendrá como nominadas a Barry, Fleabag, El método Kominsky, La maravillosa Sra. Maisel y The Politician. Por su parte, el Globo de Oro a la mejor serie limitada o película para la pequeña pantalla contará como aspirantes con Chernobyl, Trampa 22, Fosse/Verdon, La voz más alta y Creedme.

Jennifer Aniston (The Morning Show), Reese Witherspoon (The Morning Show), Olivia Colman (The Crown), Jodie Comer (Killing Eve) y Nicole Kidman (Big Little Lies) optarán a la distinción a la mejor actriz de una serie dramática. Por su parte, Brian Cox (Succession), Kit Harington (Juego de tronos), Rami Malek (Mr. Robot), Tobias Menzes (The Crown) y Billy Porter (Pose) son los candidatos a mejor actor dramático de una serie.

En cuanto a las comedias y series musicales, Christina Applegate (Dead to Me), Rachel Brosnahan (La maravillosa Sra. Maisel), Kirsten Dunst (On Becoming God in Central Florida), Nathasha Lyonne (Russian Doll) y Phoebe Waller-Bridge (Fleabag) lograron ser nominadas a la mejor actriz. Y Michael Douglas (El método Kominsky), Bill Hader (Barry), Ben Platt (The Politician), Paul Rudd (Living with Yourself) y Ramy Youssef (Ramy) serán los candidatos a mejor actor.

La 77 edición de los Globos de Oro se celebrará el próximo 5 de enero en el Hotel Beverly Hilton de Los Ángeles (EE.UU.) y tendrá a Ricky Gervais como maestro de ceremonias.