Los festivales de música tienen una asignatura pendiente: incluir a las mujeres dentro de sus carteles. Como adelantamos en Público, la desigualdad en los festivales sigue escondiéndose detrás de los datos: solo el 26% del total artistas (solistas y bandas) que actúan en los diez festivales del país con más asistentes cuentan con al menos una mujer entre sus filas. Una situación que obliga a las artistas españolas a tomar las riendas para visibilizar su presencia en los escenarios. Aunque las administraciones públicas ya están dando los primeros pasos.

Fuenlabrada acogerá este fin de semana el Empower Music Fest, el primer festival promovido una institución pública donde el 100% de las bandas que actuarán cuentan con mujeres dentro de sus filas. Entre los artistas que pisarán el escenario están la banda de indie británica The Big Moon; la cantautora gaditana Carmen Boza; pero también habrá espacio para los sonidos más punk de grupos como Belako.

Raquel Carvajal: "Vimos que había una brecha de género importante e iniciamos este proyecto para solucionarlo"

Con estas actuaciones de altura, al Empower solo le bastó una semana para colgar el cartel de 'sold out' con 3.000 asistentes. El evento gratuito ha originado gran clamor y la demanda del público ha obligado al ayuntamiento a sacar otras 1.000 entradas, que se agotaron en tan solo dos días. La respuesta de los ciudadanos "lo que nos dice es que realmente la gente quiere a mujeres encima de los escenarios", apunta la concejala de igualdad, Raquel Carvajal. Una opinión que también comparte el alcalde, Javier Ayala, "los ciudadanos se han sensibilizado con la cuestión y se solidarizan yendo", aunque reconoce que la gratuidad del evento ha fomentado la rapidez de la venta: "También tiene el componente añadido de que es gratis, pero es que consideramos que era la mejor fórmula en esta primera edición" para enseñar a las nuevas generaciones mujeres artistas referentes, capaces de interpretar diferentes estilos y géneros musicales.

El evento, organizado por la Concejalía de Igualdad en colaboración con Radio 3, la Asociación de Mujeres de la Industria de la Música (MIM) y MondoSonoro, cuenta con un cartel con más de un 70% de mujeres sobre el escenario que incluye a las músicas, pero también destacadas mujeres de la industria musical (productoras, directoras técnicas etc.). "Vimos que había una brecha de genero importante e iniciamos este proyecto para solucionarlo", reconoce Carvajal.

Según el alcalde, la idea surge de una conversación de personas amantes de la música, todos coincidían: "Nos sorprendía que el mundo de la música siempre ha estado unida a reivindicaciones potentes y, sin embargo, esta misma industria musical no había detectado la poca presencia de las bandas femeninas", cuenta Ayala. Para ello, impulsaron el programa Empower Music, que "no es solamente un festival sino que es un proyecto igualitario enfocado a las mujeres del mundo de la música (a las cantantes también las baterías, las guitarristas etc.)".

"No es solamente un festival sino que es un proyecto igualitario enfocado a las mujeres del mundo de la música", apunta el alcalde

Dentro del proyecto, desarrollado durante todo este año, se han llevado acabo dos iniciativas: Incubadora y Lanzadera. Esta última se trata de un concurso nacional cuyo requisito indispensable es que la banda esté formada por más de un 50% de mujeres. El objetivo, tal y como apunta Carvajal, es "lanzar al grupo para que entren en otros festivales". De hecho, uno de los premios que han recibido el conjunto ganador, Patio Rosemery, ha sido actuar en el Sonorama Ribera y en el Festival Noroeste, así como en el Empower este próximo sábado.

Por su parte, Incubadora es el nombre que recibe un programa anual de formación y seguimiento para impulsar bandas integradas mayoritariamente por mujeres jóvenes, en el que se les "dota de todo tipo de herramientas que necesitan para expresar su creatividad a través de la música", apunta Carvajal. Dentro de este proyecto el grupo ganador ha podido disfrutar de clases regulares de combo para mejorar el aspecto músical y técnico, así como clases magistrales con profesionales de la industria de la música y bonos de ensayos en locales de Fuenlabrada.

Hércules de Copenhague: "El proyecto nos ha abierto muchas puertas. Hemos salido en varios medios de comunicación y eso nos ayuda mucho para que la gente conozca nuestra música"

La banda ganadora será la encargada de abrir el festival en la tarde del viernes. En esta primera edición, la banda seleccionada ha sido Hércules de Copenhague, una banda local compuesta por cuatro mujeres y un hombre, de entre 18 y 22 años, que acaba de grabar su primer EP: "El proyecto nos ha abierto muchas puertas. Hemos salido en varios medios de comunicación y eso nos ayuda mucho para que la gente conozca nuestra música, y al final es una cuestión que sin el proyecto no habríamos tenido la oportunidad”, admite la vocalista y teclista, Irene Gómez.

La artista reconoce que la presencia de las mujeres en los festivales de música “es muy pequeña, e incluso nula", pero insiste en que los grupos emergentes tienen que aprovechar oportunidades como estas para "darse a conocer": "Meterse en el mundo de la música es difícil porque al final no solo depende de ti, pero hay que trabajar e intentar lograrlo".

Fuenlabrada, pionera en políticas de igualdad

Precisamente, la ley de igualdad recoge en su artículo 26 el deber de las administraciones de promover la presencia equilibrada de mujeres y hombres en la oferta artística y cultural pública "para corregir la situación de desigualdad en la creación cultural y artística de las mujeres". Y en este sentido, el municipio madrileño se ha comprometido a cumplir la normativa. "Fuenlabrada tiene una cara apuesta por la igualdad, en todo el sentido de la palabra. Por eso mismo no me sorprendió que la corporación municipal apostase por impulsar esta iniciativa", reconoce Isabel Mastrodoménico, técnica de igualdad y directora de la Agencia Comunicación y Género, que también ha formado parte de la comunicación del evento.

Para Mastrodoménico, el evento entra dentro de la tónica de un proyecto de actividades para el empoderamiento que se lleva haciendo durante muchos años en la localidad: "Actualmente hay 13 centros puntuales para ello, más el trabajo que se hace en cada junta de distrito que conjuntamente ofertan más de 52 talleres". Sin embargo, apunta a que la diferencia de estas actividades con el Empower Music es la intención de involucrar a las mujeres más jóvenes porque "el resto de actividades iban dirigidas a mujeres entre 30 y 70 años".

El alcalde, Javier Ayala también reconoce la implicación del consistorio: "Somos pioneros en políticas de igualdad desde hace más de 30 años, y ahora que se ha conseguido poner el tema encima de la mesa creo que tanto la educación y la cultura juegan un papel fundamental para comprometerse con esta materia".