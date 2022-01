El thriller y el misterio ganan peso en el calendario de series de enero

Lo de hacer borrón y cuenta nueva con el cambio de año es un dicho que no aplica en cuanto a series se refiere. Porque este mes de enero trae consigo algunos viejos conocidos por los cinéfilos y seriéfilos. De ese primer cajón salen los personajes de Chucky y El Pacificador, ya vistos en el cine y que ahora cuentan con su propia serie. Del segundo, el regreso de Servant, pero, sobre todo, que por fin una plataforma (HBO Max) se ha hecho con los derechos de Fringe en España. En cuanto a los estrenos de nuevo cuño, tres españoles a destacar: Express, Todos mienten y Feria: la luz más oscura.

‘Los Larkin’ (4 de enero, Filmin)

Serie británica adaptada por el guionista de 'Los Durrell' Simon Nye a partir de la novela de H.E Bates. Ambientada en los años cincuenta, la acción transcurre en un pueblecito de la campiña británica y tiene como protagonista a una familia con seis hijos. Con una prole tan numerosa y en sus circunstancias, salir adelante no va a ser fácil, pero donde les faltan los medios les sobra el entusiasmo y la esperanza. Bradley Walsh interpreta al cabeza de familia, ‘Pop’ Larkin, y Joanna Scanlan es ‘Ma’ Larkin.

‘Chucky’ (10 de enero, Syfy)

Don Mancini, creador y guionista de la mítica saga de los ochenta protagonizada por el inquietante y terrorífico muñeco diabólico llamado Chucky trae de vuelta al personaje en forma de serie. Su nombre figura en los títulos de crédito como showrunner, además de haberse encargado de la dirección del primer episodio. La acción se traslada a un pueblo estadounidense especialmente tranquilo hasta que, claro, aparece este muñeco de pelo naranja en un mercadillo. Un chaval se lo queda. Los asesinatos se suceden y podría confirmarse, avisan, la teoría de que Chucky fue en algún momento un niño humano. Brad Dourif vuelve a ponerle voz y en el reparto figura Devon Sawa.

Una más: la segunda temporada de Euphoria (HBO Max).



‘El pacificador’ (13 de enero, HBO Max)

El Pacificador, personaje del Universo DC presentado en El escuadrón suicida, estrena serie sobre sí mismo y, emulando a Marvel, John Cena vuelve a dar vida a este tipo fan de la paz a toda costa. Su lema es que si tiene que matar para conseguirla, sin importar a cuántos, lo hará sin ningún tipo de remordimientos. Una comedia de la que no se ha dicho mucho para mantener la sorpresa, aunque sí se confirmó en los primeros compases del proyecto que constaría de ocho episodios escritos (y alguno de ellos también dirigido) por James Gunn, guionista y director también de la película.

Dos más: el estreno de La periodista (Netflix) y la segunda temporada de Superman & Lois (HBO Max).

‘Express’ (16 de enero, Starzplay)

La primera serie original de Starzplay en España está producida por The Mediapro Studio y cuenta con Iván Escobar como creador. El también responsable de una serie de éxito y legiones de fans como Vis a Vis ha escrito el guion de Express junto a Antonio Sánchez Olivas y Martín Suárez.

La protagonista es Bárbara (Maggie Civantos), una psicóloga criminalista víctima de un secuestro express, con dos hijas (una de ella adolescente, con lo que eso conlleva) y en proceso de separación de su compañero de trabajo y todavía marido (Esteban Meloni). Como negociadora de casos, Bárbara monta su propio y heterogéneo equipo en el que figuran los rostros de Vicente Romero, Loreto Mauleón, Alba Planas, Ana Marzoa, Omar Banana, Bernardo Flores, Carmen Daza y Manuela Rojas.

‘Fringe’ (20 de enero, HBO Max)

Aunque el calendario está destinado a los estrenos y Fringe es de 2008, la inclusión en el catálogo de HBO Max de la serie creada por J.J. Abrams, Roberto Orci y Alex Kurtzman se merece una entrada propia. Anna Torv, John Noble y Joshua Jackson protagonizan esta ficción que sigue durante cinco temporadas a una agente del FBI, Olivia Dunham, y recorre su presente, su pasado y su futuro. Ha tropezado con algo llamado la división Fringe y cuando es reclutada su vida da un giro de 180 grados. Para llevar a cabo su trabajo saca del sanatorio mental en el que fue encerrado al científico Walter Bishop y engaña al hijo de este, Peter, para que le haga de niñera. Juntos, con Astrid (Jasika Nicole) en la retaguardia, forman el mejor equipo que la división Fringe podría tener. Ciencia ficción de alta calidad y una serie que se merece un revisionado siempre.

‘Servant’ (21 de enero, Apple TV+)

Servant, producida por M. Night Shyamalan, es una de esas series de las que es mejor no saber mucho antes de ponerse a verla. Así el efecto es mayor. De ahí que las sinopsis de Apple TV+ sobre sus entregas (la de ahora es la tercera) sean de lo más crípticas. "Servant sigue a una pareja de Filadelfia, de luto después de que una tragedia indescriptible creara una brecha en su matrimonio y abriera la puerta para que una fuerza misteriosa entre en su hogar", dice de la nueva tanda que se estrena este mes. Vuelven Lauren Ambrose, Toby Kebbell, Nell Tiger Free y Rupert Grint y se incorpora Sunita Mani.

Tres más: el estreno de As We See It (Amazon Prime Video) y Los Fraguel: la diversión continúa (Apple TV+) y la cuarta temporada de Ozark (Netflix).

‘La edad dorada’ (25 de enero, HBO Max)

Nuevo drama de época del creador de Downton Abbey, Julian Fellowes. Carrie Coon, Morgen Spector, Louisa Jacobson, Cynthia Nixon y Christine Baranskin forman el elenco protagonista de la historia contada en nueve capítulos de Marian Brook, una joven de una zona rural de Pensilvania que se muda, en 1882, a Nueva York. Su cambio de vida tiene como detonante la muerte de su padre y en la ciudad la esperan sus tías. El alto poder adquisitivo de estas coloca a la joven Marian en un nuevo entorno social donde las rivalidades y envidias y el enfrentamiento entre el viejo estatus y el nuevo chocan.

Una más: el estreno de Los últimos tres días (Filmin).

Agustín Martínez y Carlos Montero han creado Feria, un thriller ambientado en los años noventa en uno de los pequeños pueblos blancos de la sierra andaluza. Allí, Eva y Sofía, dos hermanas adolescentes, descubren de pronto que sus padres acaban de ser acusados de haber matado a 23 personas. Ellos han desaparecido y ellas se han quedado atrás, rodeadas de vecinos que exigen justicia y venganza en un universo que traspasa la realidad para dejarse llevar al fantástico. Carla Campra y Ana Tomeno interpretan a Eva y Sofía. Un reparto que completan Isak Férriz, Marta Nieto, Ángela Cremonte, Patricia López Arnaiz y Ernest Villegas.

‘Todos mienten’ (28 de enero, Movistar+)

Una urbanización ve cómo su tranquilidad salta por los aires cuando sale a la luz el vídeo de la relación de Macarena con el hijo de su mejor amiga. Pau Freixas es el creador de esta serie en clave de thriller en la que nadie es lo que parece, todos guardan secretos y las mentiras y la desconfianza se extienden por sus vidas con rapidez. Uno de los grandes reclamos de esta serie, además del nombre de su creador, esta en los nombres que figuran en el elenco: Irene Arcos, Lucas Nabor, Natalia Verbeke, Miren Ibarguren, Leonardo Sbaraglia, Juan Diego Botto, Ernesto Alterio, Eva Santolaria, Amaia Salamanca y Jorge Bosch, entre otros.

Una más: el estreno de La mujer de la casa de enfrente de la chica de la ventana (Netflix).