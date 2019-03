Abril promete ser un mes teñido de sangre en cuanto a los estrenos ‘seriéfilos’ se refiere. Sí, vuelve Juego de Tronos y todo apunta a que habrá una gran batalla con muchas bajas que teñirán Poniente de rojo. Pero los personajes creados por George R. R. Martin no son los únicos que aterrizan este mes en las pantallas y el resto les van a la zaga en cuanto a violencia y sangre derramada se refiere.

Vuelven los asesinos de Barry y Killing Eve; el superhéroe turco y sus inmortales de Hakan, el protector; el clan mafioso de Gomorra y en Justo antes de Cristo van a iniciar una guerra de lo más absurda a cuenta de un cadáver.

‘Barry’ (1 de abril, HBO)

El asesino a sueldo que decidió darle un nuevo rumbo a su vida vuelve con su segunda temporada. En la primera se mudó a Los Ángeles para probar suerte en esa otra faceta de su vida que tenía que ver no con matar a gente por encargo, sino con el mundo del espectáculo. No fue fácil y seguirá sin serlo.

Creada por Alec Berg y el propio Bill Hader, que da vida al inusual protagonista de esta serie, dejó a sus seguidores con el alma en vilo en la última escena. ¿Cómo habrá salido Barry airoso de la situación?

Tres más : Séptima y última temporada de Veep (HBO), estreno de The Slap (Acorn TV) y segunda temporada de Mr. Mercedes (AXN Now).

‘Justo antes de Cristo’ (5 de abril, Movistar+)

na de romanos antes de Cristo es la nueva comedia de producción propia de Movistar+. Manio Sempronio Galba es un tipo de lo más neurótico que no tiene más remedio que dar un paso al frente y recuperar el honor perdido de su familia por culpa sus actos. Una aventura muy loca en la que algunos de los aspirantes a romanos de primera clase no saben ni ponerse las sandalias correctamente.

Julián López es Manio Sempronio Galba en esta serie creada por Pepón Montero y Juan Maidagán en la que se reparten la dirección entre Borja Cobeaga y Pepón Montero. César Sarachu interpreta a un patricio romano y Xosé Touriñán es el esclavo Agorastocles. En el reparto están también Cecilia Freire, Priscilla Delgado, Marta Fernández Muro, Aníbal Gómez y Manolo Solo.

Dos más : Segunda temporada de Las escalofriantes aventuras de Sabrina (Netflix) y estreno de Arenas movedizas (Netflix).

‘Killing Eve’ (8 de abril, HBO)

La serie creada por Phoebe Waller-Bridge fue una de las sensaciones de la pasada temporada. Tanto es así que consiguió dos nominaciones a los Globos de Oro y otras tantas a los Emmy. No ganó ninguno, pero ahí estuvo.

La segunda temporada, compuesta de ocho episodios, seguirá de nuevo a la asesina desquiciada Villanelle (Jodie Corner) y a la agente del Mi5 Eve Polastri (Sandra Oh). ¿Cómo habrá acabado esa escena final de la primer temporada en la que una le clavaba un cuchillo a la otra?

Tres más : Estreno de The Enemy Within (Calle 13), Foyle’s War (Acorn TV) y segunda parte de la tercera temporada de Into the Balands (AMC).

‘Informer’ (9 de abril, Filmin)

Filmin amplia su catálogo de series con una producción británica de seis episodios con el sello de la BBC. En Informer, un joven de origen paquistaní es reclutado, casi de manera obligatoria, para trabajar como informador de un agente especial en la lucha contra el terrorismo. Una amenaza terrorista acecha al Reino Unido y todas las fuerzas suman para frenarla a tiempo.

Informer está dirigida por Jonny Campbell con guion de Rory Haines y Sohrab Noshirvani. En el reparto se encuentran Nabhaan Rizwan, Paddy Considine, Bel Powley y Jessica Raine.

‘Fosse/Verdon’ (10 de abril, HBO)

Michelle Williams y Sam Rockwell se convierten en la pareja formada Bob Fosse y Gwen Verdon. Una miniserie que recorre la vida y obra de uno de los coreógrafos y directores de teatro más importantes y de una de las mejores bailarinas de Broadway.

Pareja dentro y fuera de las tablas, a lo largo de seis episodios se cuenta su relación, pero también cómo es el mundo en el que se movían y la dificultad para llegar a lo más alto en su profesión.

‘Juego de tronos’ (14 de abril, HBO)

Más de año y medio después del final de la séptima temporada, ha llegado la hora de decirle adiós a la serie convertida en fenómeno dentro y fuera de la pantalla. Seis nuevos episodios para abandonar los Siete Reinos y despejar la gran incógnita que se plantean en Desembarco del Rey y alrededores desde hace nueve años: ¿Quién ocupará el trono al final?

Cada seguidor de la serie tiene su propia quiniela, pero en Juego de Tronos nadie tiene el puesto seguro y, después de todo, lo que de verdad importa es aunar fuerzas para hacer frente a un enemigo común. Los caminantes blancos han derribado el muro y no queda otra que unirse o sucumbir.

‘Gomorra’ (23 de abril, Sky)

La cuarta temporada de una de las series italianas de mayor éxito internacional aterriza en Sky, plataforma que la emite en España, con el clan de los Savastano listo para ampliar su negocio. No es que Nápoles se les haya quedado pequeño, es que Italia les parece poco y quieren dar el salto a Londres.

El martes 23 estarán disponibles los cuatro primeros episodios de la temporada y el resto se subirán a razón de dos por semana cada martes hasta completar los 12 que componen esta cuarta entrega basada en la historia de Roberto Saviano.

Una más : Estreno de Gentleman Jack (HBO).

‘Hakan, el protector’ (26 de abril, Netflix

Ahora que las series turcas se han puesto tan de moda en la parrillas televisivas en abierto, merece la pena ponerse al día con la primera temporada de Hakan, el protector. La historia de un superhéroe de barrio turco de buen corazón al que le quedan grande el poder, la responsabilidad y la misión que le ha caído en gracia por herencia de sangre.

Su primera aventura fue de lo más entretenida, respetando los cánones del género y dándole cierto exotismo por las localizaciones y el reparto. Acabó en alto y esta segunda parte más acción ahora que su protagonista se ha metido en el papel de salvador. No le ha quedado otra.