Agosto no es un mes perdido en cuanto estrenos de series se refiere. Es el mes del final de dos títulos importantes como Preacher y The Affair, del regreso de Mindhunter y Succession y de los estrenos más esperados de esta temporada, Cristal Oscuro y Carnival Row. En el menú, aunque puede que no tan poblado como en otras épocas del año, hay un poco de todo para poder elegir. Series más ligeras para llevar el calor y otras, más densas para no perder el ritmo de cara al comienzo del nuevo curso en septiembre.

‘Preacher’ (5 de agosto, HBO)



Las aventuras de este predicador llamado Jesse Custer (Dominic Cooper) que dio hace tres años el salto del cómic a la pantalla para buscar a un Dios desaparecido con la ayuda de un vampiro de acento británico, Cassidy (Joe Gilgun), y una ex, Tulip O'Hare (Ruth Negga), de armas tomar tocan a su fin. Se estrena la cuarta y última temporada de Preacher. Habrá que ver si él y el misterio que lo posee logran evitar el Apocalipsis que se avecina. El tráiler promete mantener los niveles de las tres temporadas anteriores y encuentros con Hitler y el mismísimo Hacedor.

'Las chicas del cable' (9 de agosto, Netflix)



Blanca Suárez, Maggie Civantos, Ana Fernández, Nadia de Santiago y Ana Polvorosa o, lo que es lo mismo, Las chicas del cable regresan con una nueva temporada que arrancha en septiembre de 1931. Un años después de que la compañía sufriese una explosión que marca un antes y un después en sus vidas. Además, se respiran aires nuevos para la mujer. La República está instaurada y los derechos empiezan a llegar. Una de ellas se postula para alcaldesa. Otra está en la dirección. En un contexto laboral, político y social como este, su historia de amistad y amores deberá seguir adelante. ¿Cuál será su elección?

'The Son' (11 de agosto, AMC)

Petróleo, clanes familiares, Texas y Pierce Brosnan. Esos son los ingredientes de The Son, serie que estrena este mes de agosto su segunda temporada. Los McCullough vuelven para afrontar una nueva tanda de episodios en la que las rencillas externas e internas vaticinan que nada va a ser fácil. Nunca lo ha sido. Según han comunicado desde el canal, esta temporada se centra en Eli Jr. (Jacob Lofland), hijo de Eli McCullough (Brosnan). La serie se moverá en tres tiempos, 1915, 1851 y 1988.

'Succession' (12 de agosto, HBO)



Este verano parece el de las sagas familiares. HBO estrena la segunda de Succession, la historia de los Roy, una de las familias más poderosas en el mundo de las series y con todo un imperio mediático y del entretenimiento a sus pies. El clan liderado por Logan Roy (Brian Cox) debe afrontar lo ocurrido al final de la anterior temporada y enfrentarse a las amenazas que penden sobre sus cabezas y que podrían hacer mermar su codiciado poder. Rivalidad intrafamiliar elevada a la enésima potencia.

'Our Boys' (13 de agosto, HBO)



Compuesta por 10 episodios, Our Boys se adentra en un terreno tan complejo como el conflicto entre Israel y Palestina. Entre sus creadores se encuentra Hagai Levi (The Affair) y tiene como base la realidad. Narra la investigación de un agente de la división antiterrorista del Shin Bet tras dos sucesos que sacuden la zona. En el verano de 2014 tres jóvenes judíos son secuestrados y asesinados por militantes de Hamas. Unos días después, un adolescente palestino aparece quemado en un bosque a las afueras de Jerusalén.

'Mindhunter' (16 de agosto, Netflix)



Fue una de las mejores series estrenadas en 2017. Regresa después de ver cómo su protagonista, Holden Ford (Jonathan Groff), colapsaba tras sumergirse en exceso en la investigación para averiguar cómo funciona la mente de un asesino en serie. Entre la fascinación y el morbo que le despierta ese mundo, Ford acabó por descender a los infiernos. En esta segunda temporada él y su Sancho Panza particular, el también agente del FBI Bill Tench (Holt McCallany), continuan adelante con el punto de mira fijado en los asesinatos de Atlanta entre 1979 y 1981, Charles Manson y Dennis Rader. David Fincher se pone de nuevo tras la cámara en dos episodios.

'Los Gemstone' (19 de agosto, HBO)



Danny McBride es el nombre detrás de Los Gemstone, una comedia que tiene como protagonista a una familia de telepredicadores que son más de predicar con la palabra que con sus hechos. Está protagonizada por el propio McBride, John Goodman, Adam Devine e Idi Patterson. Es la tercera colaboración de McBride con HBO tras De culo y cuesta abajo y Vice Principals. En esta, los excesos de esta familia avara y en ocasiones depravada serán parte de la comedia que prometen.

'The Affair' (26 de agosto, Movistar Series)



The Affair se despide con su quinta y última temporada. Dos matrimonios destruidos por una infidelidad, distintos puntos de vista y un crimen ocurrido hace mucho que les unió irremediablemente. La serie salta en el tiempo en su regreso con la incorporación de Anna Paquin al reparto para interpretar a la hija ya adulta de Alison (Ruth Wilson) y Cole (Joshua Jackson). Todo apunta a que llega para investigar lo sucedido a su madre en la temporada anterior. Por su parte, Noah (Dominic West) tendrá que luchar con los celos, avisa la sinopsis, y el sentirse más desplazado aún.

'Cristal oscuro' (30 de agosto, Netflix)



Esta precuela de la mítica película de 1982 de Jim Henson y Frank Oz es uno de los grandes y más prometedores estrenos de este mes de agosto. Entre las voces para transportar al espectador a ese mundo mágico de marionetas se encuentran, en su versión original, las de Helena Bonham Carter, Mark Hamill, Alicia Vikander, Natalie Dormer, Mark Strong, Toby Jones, Simon Pegg, Eddie Izzard, Theo James, Keegan-Michael Key, Jason Isaacs y Andy Samberg.

'Carnival Row' (30 de agosto, Amazon Prime Video)



Ambientación victoriana, criaturas fantásticas y mitológicas, clima de tensión, asesinatos, inmigración… En Carnival Row parece que va a haber casi de todo y en Amazon confían tanto en que funcionará que antes de su estreno a finales de este mes ya había anunciado su renovación por una segunda temporada. Al frente del reparto, Orlando Bloom y Cara Delevingne. Él es el inspector Rycroft Philostrate y ella un hada refugiada llamada Vignette Stonemoss con un secreto que puede cambiarlo todo.