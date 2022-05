Los estrenos de mayo vienen marcados por el regreso de Ewan McGregor como Obi-Wan Kenobi y la pandilla de Stranger Things, que comparten día en el calendario. Pero, antes de llegar a eso —la cita con ellos es para el día 27—, los seriéfilos verán allegar algún que otro thriller como el de los hermanos

Coria junto a Javier Cámara y mucha ciencia ficción de la mano de The Man Who Fell To Earth, La mujer del viajero en el tiempo y Night Sky.

'The Staircase' (5 de mayo, HBO Max)

The Staircase aborda un caso muy mediático ocurrido a comienzos de siglo que tuvo lugar en Estados Unidos. Michael Peterson es un escritor que fue acusado de haber asesinado a su mujer e intentar hacer pasar su muerte por accidental argumentando que ella, Kathleen, se había caído por las escaleras de la casa en la que vivían. La miniserie, compuesta de ocho episodios, cuenta con Colin Firth y Toni Collette como protagonistas. Junto a ellos, Michael Stuhlbarg, Juliette Binoche, Dane DeHaan, Olivia DeJonge, Rosemarie DeWitt, Tim Guinee, Patrick Schwarzenegger, Sophie Turner, Vincent Vermignon, Odessa Young y Parker Posey.

'The Man Who Fell To Earth' (9 de mayo, Movistar Plus+)

Inspirada en la novela homónima de Walter Tevis (1963) y con una adaptación previa en el cine protagonizada por David Bowie, The Man Who Fell To Earth se centra en la historia de un alienígena (Chiwetel Ejiofor) que llega a la Tierra. Lo hace en un momento clave para la humanidad, como apunta la sinopsis de la serie, y con algo en su pasado a lo que debe hacer frente. En su aterrizaje se

encuentra con la científica Justin Falls (Naomie Harris) y sus caminos se unirán. Alex Kurtzman, responsable de la expansión "seriéfila" del universo Star Trek, figura en los créditos como productor.



'Cómo conocí a vuestro padre' (11 de mayo, Disney+)

Con la misma premisa que Cómo conocí a vuestra madre, en Cómo conocí a vuestro padre Sophie decide contarle a su hijo la historia de su vida. Eso hace que se viaje al pasado para seguir las aventuras amorosas, laborales y vitales de un grupo de jóvenes encabezado por Hilary Duff como esa madre narradora que en su versión más madura es Kim Cattrall. El grupo de amigos lo completan Chris Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran y Suraj Sharma. Los fans de la anterior versión confían en que haya algún cameo.

'The Essex Serpent' (13 de mayo, Apple TV+)

Sarah Perry es la autora de la premiada novela en la que se basa The Essex Serpent. En la pantalla, Tom Hiddleston se convierte en Will Ransome, líder espiritual de una comunidad a la que llega Cora (Claire Danes). Ella acaba de enviudar tras un matrimonio complicado y violento y se traslada a un pequeño pueblo desde Londres. Ambientada en la época victoriana, en la comarca circula una leyenda con una criatura mitológica que podría haber regresado a las tierras y aguas de Essex.

'La mujer del viajero en el tiempo' (16 de mayo, HBO Max)

Otra adaptación más. Esta, con la novela de Audrey Niffenegger como material de partida y que ya fue adaptada en el cine en 2009 con Eric Bana y Rachel McAdams en los papeles principales. En su regreso a la pantalla en formato serie, Rose Leslie interpreta a Clare Abshire y Theo James, a Henry

DeTamble. Una historia de amor a través del tiempo con muchos encuentros y desencuentros que tiene a Steven Moffat en el equipo. El protagonista de esta historia sufre un problema genético que provoca que salte de una fecha a otra sin poder controlarlo. Eso hace que la relación con Clare sea tan caótica

como desafiante para ambos.

'Rapa' (19 de mayo, Movistar Plus+)

Los responsables de Hierro estrenan Rapa, un nuevo thriller ambientado en

Galicia que cuenta con Javier Cámara y Mónica López como protagonistas principales. La acción arrancará con el asesinato de la alcaldesa de Cedeira. Maite, sargento de la Guardia Civil, es la encargada de investigar lo ocurrido y su mejor baza para llegar al fondo del caso es Tomás. Él es el único testigo del que dispone, un profesor de instituto fan de las novelas que desarrollan historias

como en la que acaba de verse envuelto.

'Night Sky' (20 de mayo, Amazon Prime Video)

Irene y Franklin, los York, son un matrimonio maduro con un secreto. Pueden viajar, a través de una habitación escondida en su casa, a un planeta desierto. Llevan años disfrutando en solitario de las vistas sin compartirlas con nadie más. Hasta que sucede algo que lo cambiará todo y pondrá en riesgo mucho más que su secreto. Un joven ha aparecido ante ellos y se ha fugado. Cómo ha llegado hasta allí y cuáles son sus intenciones son solo dos de las muchas preguntas que se hacen. Sissy Spacek y J. K. Simmons son la pareja de esta historia de ciencia ficción.

'Obi-Wan Kenobi'(27 de mayo, Disney+)

Una década después de lo ocurrido en Star Wars: La venganza de los Sith, la serie recoge al personaje de Obi-Wan Kenobi, que sufrió entonces uno de los episodios más duros de su biografía galáctica. Este no es otro que la caía en el lado oscuro de Anakin Skywalker, convertido en Darth Vader. Como no podía ser de otra manera, Ewan McGregor vuelve a ponerse el uniforme jedi y empuñar el sable láser con la esperanza puesta en él tras el tropezón de Boba Fett. Además de McGregor regresa Hayden Christesen como la versión joven de Darth Vader. Entre los debutantes en el universo Star Wars, Rupert Friend da cuerpo y forma al Gran Inquisidor.

'Stranger Things' (27 de mayo, Netflix)

Dividida en dos partes o volúmenes. Así es como llegará a Netflix la cuarta temporada de Stranger Things. La primera tanda de la serie creada por los hermanos Duffer podrá verse el 27 de mayo. Para la segunda habrá que esperar al 1 de julio. Todo se ha roto y el sufrimiento está a punto de terminar.

Eso dice el tráiler. También que se acerca una guerra. Además, presenta una casa, ¿encantada? Al reparto se han sumado Amybeth McNulty, Myles Truitt, Regina Ting Chen, Grace Van Dien, Jamie Campbell Bower, Eduardo Franco, Joseph Quinn, Sherman Augustus, Mason Dye, Nikola Djuricko, Robert Englund y Tom Wlaschiha.



'Yo maté a mi marido' (29 de mayo, Calle 13)

Yo maté a mi marido es el nuevo thriller de los responsable de Trauma. En esta ocasión, el caso a resolver es el de la acusación que pesa contra Anna (Erika Sainte), una mujer con una vida aparentemente feliz e idílica acusada de haber matado a su marido. Sin embargo, de puertas para dentro nada es como parecía en un primer momento. Con la acusación comienza para ella una carrera contra el tiempo y contra todos para poner a salvo a su hijo. Hiba Abouk interpreta a Laure, su mejor amiga y hermanastra de su marido, Manuel.