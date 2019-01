Puede haber más o menos, pero no hay mes en el que la parrilla seriéfila no engorde con algún estreno interesante. Febrero arranca con tres títulos nuevos y dos viejos conocidos en su primer día. De esas cinco destaca Nightflayers, una de ciencia ficción salpicada de terror espacial basada en una novela de George R. R. Martin que nada tiene que ver con Juego de tronos, pese a que en esta también se prometan muchas y sangrientas muertes.

Aunque lo ‘gordo’, lo más esperado que trae febrero, llegará en su segunda quincena, con los estrenos de la disparatada escuela de superhéroes con paraguas de Netflix, el submarino alemán de la II Guerra Mundial, la visión de la paternidad de Berto Romero y la nueva colaboración de Patty Jenkins y Chris Pine entre película y película de la franquicia Wonder Woman.



Nightflyers (1 de febrero, Netflix)

George R. R. Martin ha escrito otras historias más allá de las novelas y relatos ambientados en los Siete Reinos. Una de ellas es Nyghflyers, publicada en los ochenta y cuya acción transcurre en otro universo, el de los Mil Mundos. La acción lleva al espectador a una nave guiada por un capitán un tanto peculiar que aparece y desaparece ante su tripulación en forma de holograma. A bordo viajan una serie de científicos con la misión de contactar con una raza alienígena.

Por si acaso son incapaces de comunicarse con ellos llevan con ellos a un telépata un tanto especial. Y así, con la ciencia ficción y el espacio como trasfondo, en realidad cuenta con un punto de terror estilo Esfera o Prometheus que hace su piloto asfixiante.



Cuatro más: Estrenos de Russian Doll (Netflix) y La sala (HBO) y los regresos de Tin Star (Movistar +) y Sin palabras (Fox Life).

Carlos V: Los caminos del Emperador (2 de febrero, TVE)

Cinco episodios con tintes de documental en los que se repasa el reinado de Carlos V. Le da vida el actor Mario Zorrilla arropado por un buen número de los rostros y voces más conocidos de la televisión española. Figuran en el reparto Juan Gea, Ramón Langa y Primitivo Rojas, entre otros. Coproducida por RTVE, Orange Productions y Canal Extremadura, está dirigida por Juan Frutos y sigue algunos de los viajes más sonados históricamente del monarca.

Un rodaje complicado que se ha alargado en el tiempo y recorrido países como Alemania, Suiza, Holanda, Bélgica, Perú, Colombia, Italia y Austria. Además de España.



Blindspot (7 de febrero, AXN)

La serie creada por Martin Gero regresa a las pantallas españolas con una cuarta temporada que recoge la acción donde la dejó la tercera, con Jane (Jaimie Alexander) despertando de nuevo sin memoria. Los últimos siete años de su vida se han borrado. Eso sí, esta vez abre los ojos en un hospital y no en una bolsa de deportes tirada en pleno Times Square como ocurría en la primera temporada.

Por su parte, el agente Kurt Weller (Sullivan Stapleton) se enfrenta a una lucha a vida o muerte tras complicarse la herida sufrida. Se incorpora al reparto Mary Elizabeth Mastrantonio.

The Passage (11 de febrero, FOX)

Cuando en la ficción, sea esta literaria, cinematográfica o seriéfila -lo mismo da-, se deja a los científicos experimentar con virus ya se sabe que la cosa no va a acabar bien. Y eso es lo que ocurre con The Passage, en la que en un futuro no muy lejano en el tiempo hay humanos que se han transformado en vampiros. Para intentar evitar el Apocalipsis buscan al inmune a partir del cual sintetizar la cura para los contagiados.

La salvación del mundo está en manos del agente Brad Wolgast (Mark-Paul Gosselaar) y de su protegida, una niña llamada Amy Bellafonte (Saniyya Sidney) que podría ser la clave de la supervivencia de la humanidad. En el reparto figura también Henry Ian Cusick.

The Umbrella Academy (15 de febrero, Netflix)

En octubre de 1989 se dio un curioso fenómeno a nivel mundial. 43 mujeres dieron a luz. Lo extraño del caso es que cuando se levantaron la mañana del parto no estaban embarazadas. Un filántropo algo excéntrico adopta a seis chavales de orígenes muy distintos y se los lleva consigo para fundar The Umbrella Academy. Cada uno de ellos tiene una habilidad especial.

Basada en el cómic de Gerard Way, casi dos décadas después de su adopción unen sus fuerzas para investigar el asesinato de su padre adoptivo y salvar, de paso, el mundo. The Umbrella Academy se presenta como una serie alocada y divertida de gente con superpoderes en la que destacan Ellen Page, Cameron Britton -el gran descubrimiento de Mindhunter- y Tom Hopper.

Das Boot (El submarino) (21 de febrero, AMC)

Wolfgang Petersen adaptó al cine en 1981 la novela de Lothar-Günther Buchheim y ahora llega a España, de la mano de AMC, una secuela en formato serie. Como su nombre indica, parte de la acción transcurre en un submarino y se centra en la vida tanto de la tripulación alemana del mismo como en la de un grupo de miembros de la Resistencia francesa en los años los que transcurrió la Segunda Guerra Mundial.

Un serie que viene avalada por su éxito en Alemania, el precedente de su versión cinematográfica y un trama en la que se combina una historia de espías con la lucha por sobrevivir en condiciones realmente adversas, tanto dentro como fuera de la nave.

Mira lo que has hecho (22 de febrero, Movistar+)

La familia compuesta por Sandra (Eva Ugarte) y Berto (Berto Romero) está de vuelta y con dos miembros más en camino. Si la llegada del pequeño Lucas ya puso patas arriba su mundo, ¿qué ocurrirá tras la sorpresa de que el segundo embarazo de la pareja es doble? Los gemelos están al caer y ni ellos ni nadie están preparados para la que se les avecina.

Mezclando realidad y ficción, como ya hizo en una primera temporada redonda, Mira lo que has hecho se compone en su segunda temporada de seis nuevos episodios en los que la conciliación es una prueba de equilibro a punto de quebrar cada minuto. Se unen al reparto Belén Cuesta, que interpreta a la compañera de rodaje de Berto en la serie sobre la paternidad que está rodando, y Nuria Gago, que será una amiga de Sandra.



I Am the Night (27 de febrero, TNT)

El de I Am the Night es uno de los títulos más potentes de este mes de febrero. La que estrena a final de mes TNT es una producción de seis capítulos en la que Chris Pine se sitúa a la cabeza de una historia basada en hechos reales. El actor que da vida al Capitán Kirk de la renovada Star Trek se mete en la piel de un exmarine que se gana la vida como reportero y que un buen día se cruza con una joven llamada Fauna Hotel, quien investiga sus orígenes.

Ella fue dada en adopción y sus pesquisas la llevan hasta un afamado ginecólogo de Hollywood relacionado con el famoso crimen de la Dalia Negra. Un thriller de la vieja escuela con muy buena pinta sobre el papel. Pine se pone de nuevo a las órdenes de Patty Jenkins, directora de Wonder Woman y que aquí dirige los dos primeros episodios.