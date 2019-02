El presentador de Saber y ganar Jordi Hurtado ha lamentado este miércoles la muerte de José Pinto, exconcursante del programa. "Nos ha dejado José Pinto (...) Y eso es para todos una gran putada", ha afirmado en un vídeo difundido a través de las redes sociales.

"Estoy aquí con todos vosotros, con la gran familia de Saber y ganar, por una triste razón. Nos ha dejado José Pinto (...) Y eso es para todos una gran putada. José, nos has hecho una inmensa putada a todos porque te queremos muchísimo", ha afirmado Hurtado muy emocionado y con la voz entrecortada.

El ganadero Pinto, conocido concursante de programas televisivos como ¡Boom!, donde formó parte del grupo Los Lobos, Saber y Ganar y Pasapalabra, ha muerto la mañana de este miércoles por un infarto, según ha informado el alcalde de Casillas de Flores (Salamanca).

Hoy hemos conocido la triste noticia de la muerte de Jose Pinto que fue durante tanto tiempo parte de la familia de #saberyganar. DEP pic.twitter.com/gdcqMoKgKZ — La 2 (@la2_tve) 27 de febrero de 2019

Hurtado, en su mensaje de despedida, ha querido recordar "su alegría de vivir". "Has sido increíble aquí, en el plató. No solo por tus conocimientos, sino por tu alegría de vivir; esa alegría que transmitía todos los días, y nunca me cansaré de decirlo", ha admitido el presentador. "La gran familia de Saber y ganar siempre, siempre lo recordará con un cariño inmenso", ha concluido Hurtado.