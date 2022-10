'Face it alone', el tema inédito de Queen recuperado 31 años después de la muerte de Freddie Mercury

Queen, la banda de rock británica que dejó una marca en la historia de la música entre los años 70 y 90, ha publicado este jueves una canción inédita cantada por Freddie Mercury, el vocalista del grupo que falleció hace 31 años. El nombre del tema es Face it alone, y se ha recuperado de las grabaciones que realizó la agrupación en 1988 durante el proceso de creación de su álbum The miracle (1989).

Roger Taylor, batería de Queen, ha revelado que se encontraron con esta "joya" cuando "casi" la habían olvidado. "Es un maravilloso descubrimiento. Una pieza muy pasional", ha añadido en una entrevista para la cadena BBC Radio 2. Brian May, guitarrista de la banda, ha declarado en la misma entrevista que pensaban que no podían rescatar la pieza. "Pero al final, tras insistir, nuestro equipo de ingenieros de sonido lo consiguió. Ha sido como juntar las piezas de un puzzle y ha quedado algo muy bonito", ha afirmado May.

La canción, de cuatro minutos de duración, contiene un trasfondo solemne y oscuro, y está protagonizada por la voz de Mercury. El cantante falleció apenas dos años después del lanzamiento de The Miracle , y unos meses después de Innuendo, el último álbum de la banda con el cantante británico en su formación. En 1988, Mercury ya era seropositivo.

El cantante anunció a sus fans que estaba enfermo de SIDA horas antes de morir el 23 de noviembre de 1991. Mercury, que sabía sin embargo que era portador de VIH desde 1987, se había comprometido en la lucha contra este virus años antes. Queen, junto a otras bandas y artistas, participó en el concierto benéfico Live Aid para recaudar fondos en 1985 con la que sería una de sus actuaciones más recordadas.

"Al final, al final, tienes que enfrentarlo solo", canta Mercury en Face it alone. Este es uno de los seis temas inéditos que verán la luz el 18 de noviembre como parte de la boxset de la reedición de The Miracle. Contendrá diferentes demos, entrevistas y grabaciones inéditas del álbum reveladas ahora por Queen.