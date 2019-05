El que fuera cantante y bajista de Barón Rojo, Sherpa (nacido José Luis Campuzano en Madrid en 1950), ha publicado un comunicado en el que responde duramente a una propuesta para participar en el programa de televisión La Voz Senior.

"Me acaban de mandar un email del programa La Voz Senior, diciendo que les gustaría contar conmigo como concursante, porque les viene bien tener algún concursante rockero de más de 60 años. Eso sí, tendría que hacer una audición a ver si a Bisbal, Paulina Rubio y otros les parece que doy la talla para su equipo", explica Sherpa, actualmente cantante y bajista de Los Barones.

Y a partir de este punto, empieza la respuesta en un texto recogido por Europa Press: "Oh, ¡qué emoción! Queréis que me presente a las audiciones para concursar en un programa que se llama La Voz Senior. Solo me ha costado 50 años de carrera musical, varios discos de oro y platino, innumerables actuaciones y millones de asistentes a nuestros conciertos llegar hasta aquí. ¡Y a lo mejor hasta me seleccionáis. Yuhu!".

El madrileño agradece irónicamente el email recibido y tilda a los responsables de La Voz Senior de "chistosos". "Lo que me he reído. No sé si también le habrá hecho tanta gracia a Serrat, Sabina... ¿O no se lo habéis mandado a esos? Ah claro, que sólo buscáis algún rockero pringado. Claro, qué cosas tengo", remarca.

Tras apuntar que le "parece muy bien" eso de querer contar con participantes de más de 60 años que canten rock, replica Sherpa que a él lo que le gustaría es "contar con programas de televisión que tuvieran más respeto hacia los artistas de su país pero, chico, no se puede tener todo".

"Y ya que eres redactor, estaría bien que te documentases un poco. Investiga por ahí quién es José Luis Campuzano, basta con que abras Wikipedia y ya lo tienes. De nada", remata Sherpa en su respuesta al email del programa, aún apostillando: "Bueno, si no encontráis rockeros que os sigan la broma, igual podéis coger a un abuelete cualquiera, le ponéis una peluca y una guitarra de cartón y hala, a concursar. Total otro Chiquilicuatre qué más da, ¿no?".

Semanas atrás, La Voz Senior ya vivió cierta controversia tras la actuación de José María Guzmán interpretando el clásico Señora azul. El músico, integrante del grupo de los años setenta Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, no fue reconocido por los coaches del programa: David Bisbal, Paulina Rubio, Antonio Orozco y Pablo López.