'Fácil', la serie de Movistar Plus+ que reclama independencia para cuatro mujeres con discapacidad

Los cinco capítulos que componen Fácil, creada por Anna R. Costa y escrita junto a Cristina Pons, desembarcan este jueves en Movistar Plus+ con las recientes nominaciones en los premios Feroz como aval de la crítica a la espera del veredicto del público. En pantalla encontrarán una serie que, en palabras de quien también la ha producido y dirigido, "aunque se titule fácil, no es fácil, tiene un tono peculiar y en el primer capítulo no sabes qué estás viendo". Vista entera, puede decirse que no es hasta el segundo, cuando se asientan personajes, tramas y tono, que se empieza a vislumbrar de qué trata y qué es lo que quiere contar esta ficción basada en la novela de Cristina Morales Lectura fácil.

Uno de esos escollos a salvar en esta historia sobre cuatro mujeres con discapacidad que conviven en un piso tutelado por la Generalitat en Barcelona es la forma en la que Costa, que comparte la dirección con Laura Jou, eligió acercarse a un tema como el que aborda. Optó por la comedia porque, explica en una conversación con Público, "ellas son las que tienen el foco. Normalmente siempre que se ha tratado este tema hay un protagonista no discapacitado alrededor de personas con discapacidad y si ha sido un protagonista con discapacidad siempre ha sido para observarle a él. Esta propuesta es cómo ellas ven el mundo".

De ahí que en su serie "enseguida se plantean cosas que reflejan un mundo un poco absurdo (…) La propuesta es que ellas no lo tienen fácil, pero nosotros se lo podríamos poner más fácil. Esa es la cuestión. Entonces, no es fácil de ver porque no es cómodo de ver, pero yo creo que el objetivo es de que la sociedad, el espectador, reflexione un poco en cuanto a 'vamos a ponérselo más fácil'".

Las protagonistas son Marga, Nati, Patri y Ángels, encarnadas por Natalia de Molina, Anna Castillo, Anna Marchessi y Coria Castillo. Las cuatro interpretan a mujeres con discapacidad que batallan cada día contra el sistema que las tutela y una sociedad que no las tolera por completo. Quieren ser lo más independientes posible y no tener que volver a vivir en una residencia. Preguntada por si en algún momento del proceso se planteó la posibilidad de que estos personajes estuviesen interpretados todos por personas con discapacidad, Anna R. Costa apunta que "Anna Marchessi tiene discapacidad física, no intelectual", pero que "en cuanto a los medios de producción de tiempos, dinero y preparación, era inviable porque para trabajar con personas con discapacidad intelectual" se necesita de “otros tiempos, otra preparación, y en este caso era imposible".

Un momento de 'Fácil'. — MOVISTAR PLUS+

Por ello y para dar una mayor veracidad a sus interpretaciones, las actrices trabajaron con una persona en la misma situación que sus personajes que les sirvió a modo de espejo. "Todas han tenido", explica Costa, que añade que, en el caso de Natalia de Molina, la actriz contó con una logopeda para enseñarla cómo hablar, cómo pronunciar. Esas personas que tanto han contribuido a la creación de Marga, Nati, Patri y Ángels ya han visto la serie. En Almería, hace solo unos días, la mayor parte del público en la sala de proyección estuvo compuesto por "personas con discapacidad, monitores, profesores, instituciones… y la verdad es que todo el mundo estaba muy contento y felicitándonos por la reivindicación que se hace".

Fácil reivindica su libertad, su inclusión y lo absurdo de algunas normas impuestas. Y una parte de esa reivindicación se hace a través del sexo. Algo que está muy presente en este guion, porque, como dice quien lo firma, la sexualidad femenina, que ha sido "un tema tabú en la historia del cine en general, no solo español", es algo que siempre está muy presente en su obra. La creadora de Fácil opina que "las mujeres hemos sido seres tapados que solo hemos estado ahí para dar réplica al hombre (…) En lo que me quede de carrera y en lo que se me dejen, me gustaría mucho hablar de la mujer y, por su puesto, de la sexualidad femenina. En Arde Madrid ya tuve la oportunidad de aportar ahí lo que se pudo y lo voy a seguir haciendo (…) Me gusta hablar de todo lo de la mujer y de la intimidad en particular porque creo que es importante, hablar de los placeres femeninos para hablar de todo en femenino".

En el caso de Fácil, además, se hace sobre todo a través del personaje de Marga y se usa como un vehículo para reclamar su ansiada independencia: "Haciendo la serie me he dado cuenta de que históricamente se nos ha tratado a las mujeres no discapacitadas como si lo fuésemos porque en cierta manera hemos estado tuteladas por los hombres. Este caso es como muy evidente: mujeres con discapacidad ya es el colmo de la tutela. Pero sí es una pequeña metáfora de lo femenino", concluye sobre este aspecto del guion.

Dificultades en la escritura y polémica

Escribir Fácil ha sido un proceso largo, complicado y en el que hubo momentos de atasco que hicieron que hubiese una parte del equipo implicado que no lo veía claro. Aún así, Anna R. Costa asegura con rotundidad que "jamás" pensó en tirar la toalla. "Se me metieron dentro los personajes y ya era una sensación como de 'no puedo abandonar esta criatura'", comenta. Sobre el camino hasta llegar a rodar recuerda que tuvo "que escribir muchísimo, hasta cinco veces toda la serie. Trabajaba con Cristina Pons, pero ella en la última versión me dijo: 'Mira, yo creo que ya hay que dejar esto porque ya no doy más'. Me quedé completamente sola y la última versión, pues eso, la saqué yo sola. Movistar también estaban ahí, ahí: 'Anna, yo no sé si hemos visto todas las maneras posibles'".

Sin embargo, perseveró y "en la última versión vio la luz, concordaron los mínimos que ellos necesitaban con a lo que yo no renunciaba de ninguna manera. Y se dio. Aunque la serie se sale un poco de lo que tiene Movistar, están muy contentos de que esté ahí, porque realmente creo que es una serie que no hay nada parecido. Con esto no quiero parecer pretenciosa, pero es que creo que es cierto, que no hay nada parecido y ahora están supercontentos. Al final es un producto original". Con Fácil ya rodada y a punto de estrenarse, reconoce sentirse "bastante nerviosa para ver cómo lo va a recibir el espectador. Porque por ahora lo hemos pasado siempre en cines, en pantalla grande. Pero en casa, donde tú puedes apagar la tele a los 15 minutos, siempre está la cosa de decir: 'Ay, espero que aguanten'".

Escena de la serie 'Fácil'. — MOVISTAR PLUS+

Insiste la autora en algo que ocurre cuando se ve la serie: "Hasta que no acaba el primer capítulo y empiezas con el dos no sabes muy bien lo que está pasando (…) Me da esa sensación de '¿esto es una parodia y me está sentando mal?'. No estamos acostumbrados a ver cosas que durante 30 minutos no sabes lo que estás viendo. Es un ejercicio que es nuevo. Me encantaría que el espectador se dejarse llevar un poco y que aguantase, porque la serie está hecha para el espectador".

A la espera de si Fácil convence a quien la vea una vez estrenada en Movistar Plus+, Costa lo que da por terminada es la polémica con la autora de la novela: "Por mi parte, yo la doy por cerradísima y finiquitada. No le ha gustado la serie, pues ya está, qué se le va a hacer, ningún problema". En cuanto a lo que hay o no del texto original, precisa que se trata de productos "muy distintos porque la novela, que es maravillosa y superoriginal y que yo flipé cuando la leí, son cuatro monólogos de las cuatro protagonistas. Con cuatro monólogos es complicado hacer una adaptación tal cual. Eso ya se lo propuse a ella, que era un punto de partida para crear con libertad, añadir personajes, añadir tramas.. y ella se interesó en qué podía salir de ahí".

Aunque el final no parece cerrado (o sí, todo depende de la lectura de cada uno), quien ha creado Fácil no tiene intención de seguir a Marga, Nati, Patri y Ángels más allá de ese punto. Reconoce que sí, que en algún momento hubo una segunda temporada en su cabeza, pero ya no. Para ella, "el futuro está en la miniserie. A no ser que sea un producto muy de fórmula, creo que con las series de autor (…) no tiene demasiado sentido hacer segundas temporadas".

El guion como "base de todo·

Una de las nominaciones a los Feroz de Fácil es la de Mejor guion de serie, una categoría en la que comparte titularidad con Cristina Pons y que ha sido incluida por primera vez en esta edición. Sobre la situación y el reconocimiento de los guionistas en la industria, Anna R. Costa opina que, aunque se está en el "buen camino" y espera "que no se tuerza", aún "falta muchísimo de reconocimiento" . También recuerda que "un guion bien trabajado es la base de todo".

"Ya sé que hay directores que lo cogen solo como base para luego hacer su obra, pero eso son cuatro o cinco que son muy autorales. Pero, en general, la base es el guion. Eso es así y el guionista desaparece una vez entra en director, es una injusticia que me pone de los nervios". Una injusticia que ella misma ha vivido durante mucho tiempo estando "a la sombra, incluso sin firmar habiendo trabajado mucho, porque me han convencido con la esperanza de que ya llegaría… que el espectador solo quiere ver la cara del actor y del director… y nos han engañado. Los guionistas trabajamos muchísimo, estamos muy mal pagados y la gente no sabe ni qué cara tenemos porque se lo queda todo el director".