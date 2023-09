'Falcon Lake', una historia de amor y fantasmas que recrea las emociones de la adolescencia

"Descubrir el deseo por primera vez es precioso, pero también abrumador. Es excitante, pero al mismo tiempo es aterrador". La actriz Charlotte Le Bon recurrió a sus propios recuerdos de adolescencia y a las experiencias emocionales de esa época de su vida para debutar en la dirección con Falcon Lake, una historia de amor y fantasmas, un hermoso y al mismo tiempo inquietante retrato de la revelación del deseo y del amor.

Adaptación al cine de la novela gráfica de Bastien Vivés, la película explora la eterna rivalidad entre Eros y Tánatos, desde la historia de Bastien, un chico de trece años, y su relación con Chloé, una joven de dieciséis, durante un verano en una cabaña junto a un lago de Quebec.

Un adolescente que quiere crecer deprisa, una joven que empieza a tropezar con la vida adulta, la leyenda de un fantasma del lago, el descubrimiento del sexo, la masculinidad tóxica, la hipersexualización de la juventud… están en esta película, que se estrenó en la Quincena de Cineastas en Cannes con magnífica acogida.

Protagonizada por Joseph Engel y Sara Montpetit, dos nuevos actores espléndidos, Falcon Lake se mueve entre el romance y el género de terror siguiendo el recorrido de la melancolía de su creadora, "una melancolía que experimenté en el momento más álgido de mi adolescencia, y que aún me persigue. Es una amiga para toda la vida contra la tristeza".

Acudió a sus propios recuerdos de adolescencia para hacer la película, ¿eso provocó los cambios que hay respecto de la novela gráfica?

Sí. Por eso la película no es del todo como la novela gráfica. Lo que me impulsó a hacer esta adaptación fueron varias cosas. Primero, que a partir de algo que ya existía podía aprovechar una estructura sólida que ya estaba ahí. Sobre ella trabajé tomando recuerdos de mi propia vida y de mi experiencia en mi adolescencia. Me interesaba contar la experiencia del miedo que tienes en algunas épocas de la vida, y la adolescencia es una de esas épocas. Y también la sensación general de tener entre manos dos emociones muy extremas, además del hecho de enamorarse por primera vez que es un sentimiento muy profundo.

Horror y amor, muerte y deseo…

He intentado construir la película con un equilibrio entre la luz y la oscuridad, que es exactamente lo que sentí en mi adolescencia. Descubrir el deseo por primera vez es precioso, pero también abrumador, es excitante, pero al mismo tiempo es aterrador. Hay mucho de todo eso en la película. La relación entre deseo y muerte existe desde el principio de los tiempos, Eros y Tanatos. En Francia el orgasmo se llama 'pequeña muerte'. Creo que la película habla de sentirse profundamente atraído por algo, que es también terrorífico. Es una relación muy interesante que explorar.

¿Acercarse al género de terror completaba la forma de mostrar esas sensaciones de adolescencia?

Sí. En primer lugar, soy muy fan de las películas de género y de éstas, siempre he preferido las películas de género atmosféricas... Cuando era joven vi un montón de películas que relacionaban la juventud con drogas o prostitución o lo contrario, personajes demasiado inocentes y dulces, pero hay algo en medio. Recuerdo que el primer amor fue absolutamente aterrador, no sabía qué hacer. También me volvió la sensación que tenía cuando notaba que había personas que proyectaban su deseo al ver mi cuerpo y era terrorífico… Quería que la historia reflejara lo que estaba sucediendo dentro de mí cuando era una adolescente. La leyenda del fantasma que está en la película no está en la novela gráfica. Leí la novela y la dejé reposar, tres días después, escuchando música, se me ocurrió incluir esa leyenda y comencé a llorar. Comprendí que era la última pieza del puzle, la que me faltaba para contar lo que yo quería.

La directora y guionista Chalotte Le Bon, durante el rodaje de la película. — Flamingo Films

'Falcon Lake' se puede interpretar como una película sobre el primer amor, pero también como una historia de encuentro y exploración sexual ¿no?

Sí, una historia de exploración, aunque hay personas que ven la película como la historia de un primer amor. En realidad, no sé exactamente de qué trata, me parece que hay un montón de cosas en la película. Está el amor, pero también el lado oscuro… Está, sobre todo, la vida cuando te superan las emociones, el deseo de dirigir tu furia en la adolescencia… Creo que es una película sobre amor y fantasmas. Cuando piensas ahora en tu primer amor, probablemente comprendes que no fue amor, pero en aquel momento sí lo era, así lo pensabas. Mi madre me lo decía, eso no es amor, y yo me enfadaba porque lo sentía tan intensamente…

Bastien quiere crecer rápido y Chloé, lo contrario…

Fue interesante construir estos dos personajes, es verdad que en la edad de Bastien todos queremos ir demasiado rápido y ella es lo opuesto. Para mí lo que era muy importante era la vulnerabilidad de los dos. Mostrar su vulnerabilidad y el hecho de confiar en alguien, eso es algo que a ella le da miedo.

Aprovecha a los otros jóvenes de la historia para hablar de hipersexualidad en la juventud, ¿y de paso denunciar el machismo?

La película está escrita desde el punto de vista de Bastien, un chico de 13 años. Desde luego, creo que es una idea equivocada y venenosa poner el acento en la masculinidad, en lugar de en las habilidades y debilidades de las personas. Hablé con mucha gente joven y con mis amigas sobre muchas de estas historias y realmente es que son así. Por eso, meter en la cabeza de los jóvenes que tiene que actuar de esta manera los conduce a relaciones que son tóxicas. Pero tampoco quise hacer del personaje de Oliver, que es como el antagonista de Bastien, el típico chico rudo, chico malo, porque creo que es un buen chico también, pero Bastien se muestra de otra manera, es genuino.

La película juega con el género de terror. — Flamingo Films

La narración visual y los silencios dominan el relato, mucho más que las palabras, ¿era más fácil para usted contar desde ahí la historia?

He sido actriz diez años antes de ser directora. He vivido situaciones en las que los directores no confiaban en el público ni en los actores. Sentí, como actriz, que había demasiado texto en algunos de mis personajes. Yo creo en los silencios, son una buena opción para expresar sentimientos. Al trabajar con los actores de la película quería darles una nueva oportunidad. Quería trabajar con gente inteligente, gente potente que pudiera transmitir esos sentimientos sin palabras. Al principio el guion tenía muchos diálogos e hicimos lecturas con los actores y sentí que las palabras no sonaban bien, porque no estaban bien escritas o porque dábamos información que ya teníamos y era una repetición. Entonces, hablamos mucho y al final decidimos cambiar. Por otro lado, necesito confiar en el público, en un público inteligente que imagine mientras ve la película. El público es mucho más inteligente de lo que pensamos. No me gustan las películas americanas que dan siempre tanta información, no hay misterio. El misterio es una cosa hermosa.

Ha rodado en 16 mm, ¿no era demasiado riesgo siendo una ópera prima?

Rodé un cortometraje en 16 mm antes y sentí que era una forma de disciplina. Hay un material físico que hay que respetar, es limitado porque no tienes mucho dinero, no es como grabar en digital. La gente se concentra más, los actores son más precisos y al final tienes todo antes. Todo el mundo está enfocado en lo importante. Además, es incomparable visualmente con lo digital, más sensual y hermoso, mucho mejor con los colores…