Les Beatrius, red de mujeres feministas periodistas y fotoperiodistas de la Comunitat Valenciana, ha impulsado la creación de un jurado formado exclusivamente por mujeres de organizaciones feministas para evaluar las nueve fallas de la Sección Especial de 2019 de València, en respuesta al establecido por la Federación de Fallas de Especial que integran solo hombres.

"No queremos esperar a 2020 para hacer efectivo el derecho de participar en igualdad en todos los espacios de decisión y a que la imagen de las mujeres sea respetada como se merece, y las Fallas no van a ser una excepción", reivindica la plataforma en un comunicado.

La comitiva feminista visita durante este domingo las nueve fallas de Especial en un recorrido que ha arrancado a las nueve de la mañana en la de Exposició-Micer Mascó. Realizarán la evaluación a partir de un test de "auditoría de género" en el que las integrantes del jurado puntuarán 13 aspectos con una nota del 1 al 10. La falla que mayor puntuación obtenga será la ganadora en esta sección.

Con esta valoración, Les Beatrius quieren dar respuesta a "una acción machista y excluyente que, tal y como pidieron, entre otros, el concejal de Cultura Festiva y presidente de la Junta Central Fallera (JCF), Pere Fuset, podría haber sido rectificada".

El colectivo subraya que se trata de "una decisión de la federación de las nueve fallas de Especial que afecta y revierte en la imagen y la consideración de las mujeres en el conjunto de la Comunitat Valenciana y de la fiesta fallera". Recalca igualmente la negativa de la entidad a modificar el jurado para que "al menos sea paritario".

El jurado feminista únicamente tendrá en cuenta las nueve fallas de Especial porque su objetivo es dar respuesta al masculino que trabaja con este formato y criterio y que "distingue como Especial aquellas fallas con mayor presupuesto".

Ahora bien, a juicio de la plataforma, "esta fórmula jerárquica distingue monumentos en función de un criterio económico que no es el que habría de regir la valoración para distinguir a la mejor falla de València".

Por tanto, Les Beatrius considera que el hecho que se otorgue un premio feminista a una de las nueve fallas de Especial "no significa que esta sea la mejor falla feminista de la ciudad". Y apuesta por contra por valores como la creatividad, la iniciativa, el mensaje que trasladan, el ingenio y el espíritu feminista que "se pueden ver en fallas de otras secciones y supone más mérito que la disponibilidad de un alto presupuesto".

"No podemos dar credibilidad ni autoridad a una asamblea de presidentes, mayoritariamente hombres, que decidieron descartar la propuesta para que en los jurados haya paridad. Una asamblea sin representación igualitaria de mujeres no nos representa. Y tampoco podemos aceptar el argumento de que no se presentan suficientes mujeres o que no tienen suficiente experiencia".

Para la plataforma, "ese déficit de mujeres disponibles tiene que ve con una cultura machista y una estructura de la fiesta que pone barreras a las mujeres para que puedan participar en igualdad de condiciones que los hombres, barreras que hay que derribar abriendo puertas y facilitando el acceso".

Fallas igualitarias



Bajo este prisma, pone en valor "las fallas que abandonan los monumentos dedicados a temáticas machistas, que rechazan figuras de mujeres estereotipadas y con roles de subordinación, que utilizan el lenguaje inclusivo y no sexista en sus textos, que apuestan por la perspectiva feminista y que abren los espacios de decisión a las mujeres".

Este jurado feminista está formado por representantes de 'Les Beatrius, CDAW, Dones Grans, Alanna, Escola de Pensament Feminista Amelia Valcárcel, Antígona i Dones progressistes, además de invitadas a título individual como Verònica Gisbert, profesora del departamento de Sociologia i Antropologia Social de la Universitat de València (UV) y autora del 'Informe de análisis de las fallas de la ciudad de València desde una perspectiva de género'.