El rapero estadounidense Coolio ha fallecido de un infarto a los 59 años este miércoles en Los Ángeles, Carlifornia. Su último tema fue publicado el pasado julio junto a la artista Teddi Gold, The floor is lava.

En 1995, el rapero fue nominado al Grammy a mejor interpretación de rap en solitario con su tema Fantastic Voyage. A pesar de la victoria de Queen Latifah, rapera estadounidense, por su canción U.N.I.T.Y, Coolio volvió al año siguiente para ganar esa misma categoría.

Gangta's Paradise, un himno del rap norteamericano

El rapero publicó Gangsta's Paradise en 1995. En ese momento fue cuando consiguió el mayor éxito en su carrera profesional. Este tema, que contaba con el artista L.V como invitado, le proporcionó el Grammy al versionar la canción de Stevie Wonder, Pastime Paradise.

Uno de los detalles más destacables es que Pastime Paradise, tema en el que se basó la canción que le proporcionó el auge de su carrera como rapero, fue publicado el 28 de septiembre de 1995, fecha en la que, 46 años después, el autor ha fallecido.

Wonder en un principio no quiso que el artista versionase su canción de 1976. Sin embargo, tras negociaciones y acuerdos en los que el cantautor sería el beneficiario de 95% de los créditos entre otras condiciones, Wonder finalmente accedió. Además, han interpretado juntos este tema en varias ocasiones.

El éxito de Gangsta's Paradise se debe, fundamentalmente, a la presencia de la canción en la película Mentes Peligrosas (1995), film protagonizado por Michelle Pfeiffer.

Sus comienzos y la gran pantalla

En 1991 el artista Artis Leon Ivey Jr. Coolio, que nació en Pensilvania en 1963, se unió a la banda de hip-hop WC and the Maad Circle, compuesta por los raperos WC, Big Gee, DJ Crazy Toones y Coolio.

Fue miembro de la banda durante tres años hasta que en 1994 decidió iniciar su carrera en solitario con el álbum It takes a Thief, donde se encuentra el tema Fantastic Voyage que le llevó a su primera nominación en los Premios Grammy.

La música no fue el único talento artístico que poseía Coolio. A lo largo de los años 90, desarrolló su faceta como actor y se dejó ver en películas y series de televisión. Algunos de los films son Martin (1995) o Batman y Robin (1997). Su aparición en la televisión se observa en Sabrina The Teenage Witch (1996), Embrujadas (2002) o, como actor de doblaje, en Futurama (2001,2010) y Gravity Falls (2012).