Fernando Jáuregui: "Sánchez debería nombrar a Yolanda Díaz su número dos para que sea presidenta de un Gobierno socialista"

El periodista ​​Fernando Jáuregui (Santander, 1950) echa la vista atrás para contar la historia de los tres presidentes socialistas de la democracia en La foto del Palace (La Esfera), cuarenta años ya desde que el fotógrafo César Lucas inmortalizara a Felipe González y a Alfonso Guerra celebrando en un balcón del hotel madrileño la victoria del PSOE en las elecciones del 28 de octubre de 1982.

"Pedro Sánchez y el PSOE necesitan urgentemente un segundo. El presidencialismo excesivo no es bueno y el partido se ha convertido en el más presidencialista de toda su historia", cree el veterano periodista, quien aprovecha la charla para mirar también hacia adelante, pese a que en estos tiempos las quinielas fallen más que los sondeos y la bola de cristal, rayada de tanto uso, siga empañada.

- ¿A quién se imagina como cuarto presidente socialista?



- Pedro Sánchez debería nombrar a Yolanda Díaz su número dos para que sea la futura presidenta de un Gobierno socialista. ¿Será posible? Sorpresas mayores hemos tenido en España… Ella está teniendo dificultades para montar un partido y, oye, a lo mejor así se las resuelven. Vamos, otra operación Garzón, como en 1993.

Jáuregui analiza por teléfono el pasado, el presente y el futuro del PSOE mientras sus tres presidentes y el ex secretario general, Joaquín Almunia, posan en Ferraz con motivo de una exposición sobre el 40ª aniversario de la victoria socialista. "Le pregunté a Felipe González cómo fue posible que acudiera al último Congreso, una exaltación de Sánchez cuando él lo había puesto a parir, y me dijo: Aunque no te lo creas, sigo siendo del PSOE. Las tensiones no están superadas, pero sí disimuladas".

El autor de La foto del Palace cree que a Sánchez le cabe el ego en la Moncloa, como a Fraga le cabía el Estado en la cabeza. "Todos los presidentes lo tienen el suyo no es mayor que el de los demás, fuesen del PSOE, del PP o de UCD", reflexiona Jáuregui, quien opina que un presidente sin delfines necesita una mano derecha, porque siempre se puede dar el caso de una hipotética sucesión. "La ministra de Hacienda bastante tiene con solucionar los problemas del país", justifica.

Una crisis que parece perseguir a los dirigentes socialistas, aunque Jáuregui matiza que la de Felipe fue una minucia en comparación con la de José Luis Rodríguez Zapatero, allá por 2008, que tampoco es equiparable a la actual: "Los tiempos de Sánchez han sido especialmente malos, con la pandemia del coronavirus, la guerra de Ucrania y la crisis económica… Una situación inédita para cualquier mandatario mundial a la que está haciendo frente con cierta dignidad".

Fernando Jáuregui, autor del libro 'La foto del Palace', sobre Felipe González, Zapatero y Pedro Sánchez.

Le pasará factura en las elecciones, vaticina, si bien se muestra prudente: "Yo fui de los idiotas que pensaba que Sánchez estaba muerto y fíjate ahora…". ¿Una trayectoria épica? "No sé si llamarla así, pero carece de precedentes: un señor al que echan a patadas de Ferraz y que tiene a toda la cúpula en contra se pone a recorrer España —agrupación por agrupación, casi militante por militante— y consigue ganar las primarias de su partido".

Un ejemplo, a su juicio, de resistencia y de valor, porque "Susana Díaz no habría presentado la moción y el PSOE no gobernaría hoy", dado que no vería con buenos ojos las alianzas con los nacionalistas vascos y catalanes. Y, en el partido, seguirían enquistadas las viejas cúpulas, analiza Jáuregui, convencido de que en sus inicios ni González, ni mucho menos Zapatero estaban mejor preparados que Sánchez.

"Cuando Felipe empezó era un abogado laboralista de Sevilla sin más. En cambio, aprendió muy rápido y decidió hacer una política de Estado que otros no habían hecho. Zapatero también estaba mal preparado y daba poco de sí. En teoría, el madrileño era el que tenía una mejor preparación de los tres, algo que se está notando en la UE", asegura el autor de La foto del Palace. "No obstante, a Sánchez le pasa como a Gorbachov, a quien le escuché decir a González: Mi tragedia es que soy amado fuera de Rusia y odiado en mi propio país".

Joaquín Almunia, Felipe González, Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero, en el 40º aniversario de la primera victoria electoral del PSOE. — EFE

Jáuregui no ve al actual líder socialista como un gran presidente, pero considera que, una vez en el cargo, se ha crecido. "No cabe en el traje, aunque es verdad que viste pantalones de pitillo [risas]. Sobre todo, se muestra muy seguro en el extranjero, incluso en los círculos de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Gertrud von der Leyen. Ahora se siente un triunfador", opina el periodista, quien trata de imaginarse un panorama distinto si Ciudadanos hubiese pactado con el PSOE o con el PP.

"Hoy Vox no sería tan fuerte. Uno de los grandes responsables de que estemos en esta situación, con una coalición de Gobierno contra natura, es Albert Rivera. En vez de ambicionar el poder, si hubiese ejercido de bisagra y pactado con uno de los grandes partidos, otro gallo cantaría", explica Jáuregui, quien afirma que la ley electoral obliga a acostarse con "extraños compañeros de cama". De conciliar el sueño, mejor no hablar.

El periodista estima que Sánchez pactó con el líder "menos conveniente", Pablo Iglesias, aunque se muestra convencido de que Yolanda Díaz es distinta. "En todo caso, ¿hasta qué punto no está dinamitando Podemos?", se pregunta Jáuregui, quien apuesta por ella como la primera mujer al frente del Gobierno. "Parece una barbaridad y una locura, porque ni ella ni el PSOE quieren, pero insisto en que si yo fuese del partido intentaría que fuese la número dos", concluye. "Sería una buena presidenta socialista dentro de unos años".