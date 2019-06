Ha pasado más de una década desde la última gira de Tool en Europa, y aún más desde el lanzamiento de su último álbum de estudio. Pero la larga espera a la que se han visto sometidos sus apasionados fans termina al fin: la mítica banda de rock y metal, una de las más influyentes de los 90 y los primeros 2000, se encuentra recorriendo nuestro continente y la tendremos este fin de semana en el Download Festival de Madrid, como preámbulo al esperadísimo lanzamiento de su nuevo disco, que saldrá el próximo 30 de agosto.

Download Festival tiene su origen en Inglaterra, donde se lleva celebrando desde 2003. En los últimos años, este evento ha decidido expandirse a otros países, y el nuestro ha sido uno de los afortunados (esta será ya la tercera edición en la Caja Mágica de Madrid). La organización prometió hace meses que solventará los problemas que se vivieron el año pasado, especialmente los malos olores que llegaban desde la depuradora de La China: esperemos que en estos momentos estén trabajando para erradicarlos por completo de la zona mientras dure el festival.

Otro de los grandes cabezas de cartel de esta edición es la célebre banda alemana Scorpions, toda una institución en el mundo del rock con una trayectoria de medio siglo repleta de éxitos. Sin duda, en el Download dará un gran espectáculo en el que sonarán himnos legendarios como Still Loving You, Wind of Change y Rock You Like a Hurricane. También estará Slipknot como uno de los principales reclamos: esta banda clave de la generación nu metal es conocida por sus enérgicas y agresivas canciones, sus salvajes conciertos y la terrorífica estética de sus nueve integrantes, que destaca por el uso de máscaras personales e individualizadas. El cartel incluye además muchas bandas de renombre en el panorama del rock duro, el punk y el metal como Stone Temple Pilots, Sum 41, Soulfly, Papa Roach, Enter Shikari, Amon Amarth, Sabaton, Berri Txarrak, Toundra, etc. Aún hay abonos a la venta por 145 euros más gastos de gestión, y entradas de día por 75 más gastos.



Reivindicando a las mujeres en la música nacional

Para quien no le guste el metal y busque propuestas más suaves y tranquilas en Madrid este fin de semana, también las hay. El festival Más Músicas tiene el objetivo de promover la figura femenina en la música española, por lo que este viernes y sábado dará todo el protagonismo a las mujeres en un escenario ubicado en el Autocine RACE. Por ahí pasarán cantantes que se están haciendo un hueco en el panorama musical como Brigitte Laverne, Brisa Fenoy y Carmen Boza, y la fiesta DJ en clave femenina de Black Heart Girls, entre otras. Es sin duda una gran ocasión para dar mayor visibilidad a estas talentosas mujeres, y para disfrutar de su música en directo. Los abonos están disponibles por 25 euros más gastos, y las entradas de un día por 16 más gastos.

Otro evento radicalmente diferente, también en la capital, es Love the Tuenti's, destinado a los nostálgicos de la primera década del siglo XXI. Algunos de los intérpretes que más sonaron en esa época en nuestro país estarán este sábado en IFEMA, entre ellos El Sueño de Morfeo (reunidos en exclusiva para esta ocasión), Las Ketchup, King África, Álex Ubago y Pignoise, además de artistas internacionales como Safri Duo y Kate Ryan. Y para quien quiera aún más, al día siguiente hay una traca final en la que Camela será la gran atracción. Los tickets de sábado están agotados (excepto los VIP, por los que hay que pagar 175 euros más gastos), y aún quedan boletos normales para el domingo a 22 euros más gastos.

Rod Stewart en la naturaleza

Fuera de Madrid, el evento más especial y mágico probablemente sea Músicos en la Naturaleza, que año tras año lleva artistas ilustres de la historia del rock a Hoyos del Espino (Ávila), en la hermosa Sierra de Gredos, un paraje de ensueño para disfrutar de los conciertos en plena naturaleza. En esta ocasión es el turno de una leyenda del calibre de Rod Stewart, en una jornada única de sábado en la que también habrá tiempo para el folk rock de The Waterboys y el rock nacional de Rulo y la Contrabanda. Las entradas cuestan 65 euros más gastos.

Músicos en la Naturaleza. Foto de la organización de Músicos en la Naturaleza.

Los amantes del indie nacional también tienen varias opciones a elegir este fin de semana, en puntos muy diversos del país. La duodécima edición de Polifonik Sound, uno de los festivales de referencia de Aragón, llevará a Barbastro (Huesca) bandas tan populares como Second, Marlango, Carolina Durante y Cupido, con el abono de dos días a 34 euros más gastos (y la entrada de un día a 24). Por su parte, en Ojén (Málaga) se celebrará el Ojeando Festival con artistas como Novedades Carminha, Rayden, La Bien Querida y Los Punsetes, con los abonos de dos días por 27,50 euros (incluyendo los gastos de gestión), o 44 si incluimos camping, y las entradas de un día por 17,50.

Elda (Alicante) tendrá el sábado su Emdiv Music Festival, donde por 23 euros más gastos de gestión será posible ver a Iván Ferreiro, Amatria, Nancys Rubias, Elyella, etc. Por último, el Mugacu Fest de Viana (Navarra) celebrará el amor por la gastronomía, el vino y la cultura, y acogerá conciertos de Fuel Fandango, Morgan y Wyoming y los Insolventes, entre otros; los abonos están a 25 euros más gastos de gestión, y las entradas de un día a 15 más gastos.