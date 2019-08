El verano entra en su recta final, pero aún quedan festivales de música muy atractivos por celebrarse en España. Durante estos días, el indie nacional será el protagonista en eventos como MUWI, Gigante y Estaciones Sonoras.

La Rioja destaca por la excelente calidad de sus vinos, y el festival MUWI de Logroño está concebido como una gran experiencia que combina música y vino. Y es que tiene lugar en las mismísimas Bodegas Franco-Españolas.

Con más de un siglo de historia, las Bodegas Franco-Españolas son una ubicación muy privilegiada para celebrar un festival como MUWI, y dotan a este evento de un encanto inmenso. En el interior de la bodega, los asistentes podrán moverse con libertad por sus espaciosos entornos cerrados y disfrutar de catas de exquisitos vinos Rioja. Incluso habrá un par de escenarios interiores, uno con DJ y otro en el que Viva Suecia y Aurora & the Betrayers ofrecerán conciertos íntimos en acústico.

Ambas bandas, junto a muchas otras, actuarán también en el escenario principal, que estará situado al aire libre en el patio exterior de la bodega. Iván Ferreiro, Ángel Stanich, Hidrogenesse, Rusos Blancos y Derby Motoreta's Burrito Kachimba son algunos de los otros artistas que actuarán en este festival.

MUWI La Rioja Music Fest empieza hoy jueves con los conciertos gratuitos en Muro del Revellín de Cariño y Ático 8, entre otros. Para la programación principal en la bodega, los abonos están a 48 euros (incluyendo gastos de gestión), y los tickets diarios a 33 (viernes y sábado) y 10 euros (domingo).



Música indie en Guadalajara

En Guadalajara arranca hoy otro evento muy destacable, que durante tres días hará las delicias de los amantes del pop, el indie y el rock alternativo español con un amplio cartel: el Festival Gigante.

Rozalén, Sidecars, Zahara, Carlos Sadness, Cooper, La Habitación Roja y Second están entre los artistas más destacados de esta edición, que también cuenta con la atracción internacional de la banda californiana de indie rock We Are Scientists.

Con ya seis años a sus espaldas, Gigante se ha convertido en uno de los festivales de referencia de estas fechas del verano tardío, en las que agosto deja paso a septiembre. Los conciertos tienen lugar en el espacioso Estadio Fuente de la Niña. Los abonos de Gigante salen a 44 euros, y las entradas de un día a 27,50. También hay opción de reservar una plaza de camping por 11 euros.

Más al norte, en la localidad navarra de Cascante, la marca Estaciones Sonoras es una garantía de calidad, con distintos eventos bajo este nombre a lo largo del año. Este fin de semana se celebra Estaciones Sonoras Verano, que no sólo apuesta por la música sino que también ofrece actividades gastronómicas y culturales en forma de catas, rondas y talleres.

En el apartado puramente musical, el indie nacional también es aquí el protagonista, con artistas como Zahara, La M.O.D.A. y Second. Los abonos de este Estaciones Sonoras cuestan 37,50 euros, y las entradas de un día salen a 16,50 (viernes) y 30 (sábado).

Rock de acceso gratuito

Quienes busquen algo con un enfoque más rockero también tienen a qué agarrarse para estos próximos días. El Festival SintonitZZa va a traer a Santa Coloma de Gramanet (Barcelona) bandas tan estimulantes como Los Deltonos, Sex Museum y The Mani-las, entre otros. Este evento es completamente gratuito.

Y si el cuerpo os pide aún más caña al ritmo de metal, en el municipio gallego de Puebla del Caramiñal tiene lugar otro evento gratuito, el Festival Entrebateas, que contará con la presencia de bandas como Toundra y Koma, y que ofrece incluso acampada sin coste alguno.

Y aún hay más opciones gratuitas para el fin de semana, porque el Tajuña Rock de Morata de Tajuña (Madrid) tampoco requiere comprar ticket alguno e incluye en su cartel a Rhapsody of Fire y Júpiter, entre otros.

Por último tenemos el Espiga Rock de Sueca (Valencia), en cuya jornada única de este sábado actuarán grupos como Desakato y Mafalda. Para este festival sí hay que comprar entrada, pero sólo cuesta 8 euros.