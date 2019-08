Arenal Sound es el festival de música por excelencia de la gente más joven en España. Reúne cada año en la primera semana de agosto a 50.000 veinteañeros diariamente llegados de todos los puntos del país con sus banderas y sus tiendas de campaña. Seis días de música al lado de la playa de Burriana (Castellón) en una décima edición que, a diferencia de otros festivales, no presenta signos de agotamiento, ya que los abonos (solo quedan entradas de día a 55 euros) se vendieron hace meses a las 14 horas de sacarlos y sin ningún grupo aún confirmado.

Esto demuestra que el Arenal se ha convertido en toda una experiencia universitaria, cuyos asistentes valoran tanto o más el ambiente playero y las posibilidades de ligar y conocer a gente que la música. Un cartel que, como ha ocurrido con otros festivales, ha ido tornando del pop e indie más comercial al trap y géneros urbanos muy conocidos.

Y los números lo avalan. Desde su arranque en el 2010, Arenal Sound ha atraído a 2.447.000 asistentes y ha generado 287 millones de euros de impacto económico y 24.450 empleos, según datos de Turisme Comunitat Valenciana, convirtiéndose así en uno de los más multitudinarios y exitosos de España, pese a los problemas que han tenido en ocasiones con las administraciones. Además, sus promotores, los hermanos David y Toño Sánchez, han comprado a través de The Music Republic (empresa que organiza Interestelar Sevilla, Viña Rock, Granada Rock, Festival de Les Arts y Madrid Salvaje) los derechos del cercano Festival Internacional de Benicàssim, cuyo público ha caído vertigiosamente este año. Los acérrimos del FIB creen que con los nuevos jefes podría perder su esencia, algo que veremos si sucede en 2020.

La primera jornada principal del Arenal arranca este jueves, aunque los dos días anteriores, para calentar motores, se han celebrado preparties (con entrada a pagar aparte) con The Zombie Kids y Carlos Sadness DJ como protagonistas. Luego llegan los reclamos de este festival, entre los que destacan dos de los mejores pinchadiscos actuales, Martin Garrix y Don Diablo; el cantante puertorriqueño de reguetón Farruko; o el rock especializado en himnos liderado por Jared Leto como Thirty Seconds To Mars. En el panorama nacional se lleva la palma el trap y rap de Dellafuente, C.Tangana, Rayden, SFDK o Ayax y Prok; el indie consolidado de Iván Ferreiro, Vetusta Morla, Carolina Durante, Zahara o Dorian; el petardeo de Fangoria y Ladilla Rusa; o el rumba-ska de La Pegatina, entre otros. Además, como rasgo diferencial de un festival que quiere contentar a su público millennial, cuenta con la presencia de artistas forjados en las redes sociales como David Rees, Sofía Ellar, Melo Moreno o Arnau Griso.



Aunque con algunos grupos participantes también en el Arenal, en un ambiente totalmente distinto -más pijo, más fresquito y mucho menos masificado-, se mueve el Santander Music. La Campa de la Magdalena acoge solo un escenario principal y otro de música disco en un espacio pequeño pero más que suficiente. No es difícil ver a peña con polos y pantalones largos (frente a los bañadores, bikinis, camisetas o sin camisetas del evento burrianense), que este año bailará al ritmo de Carolina Durante, Bad Gyal, Morgan, Mastodonte, Kaiser Chiefs, Mastodonte, Carlos Sadness, Fuel Fandango o Cupido. El abono general sale a 67,50 euros y el diario a 38,50 euros.

Con un espíritu rock más alternativo nació hace seis años The Juergas Rock, festival que reúne a miles de personas (la mayoría sureñas) estos días en la localidad almeriense de Adra. Ofrecerá la actuación en exclusiva en España de la banda brasileña Sepultura, la presentación del nuevo álbum de Macaco, la fuerza del rock y metal de Soziedad Alkohólica, la actuación del muy solicitado El Canijo de Jerez (guitarrista y compositor de la banda de flamenco rock Los Delinqüentes) o el último concierto del grupo Berri Txarrak en Andalucía antes de su despedida de los escenarios. En formato acústico interpretarán temas Funkiwis, Manifa o Iratxo. El abono con camping incluido cuesta 62,70 euros y la entradas de día 38,50.

Con filosofía parecida nació el Shikillo Festival, que pese al nombre se celebra en la localidad abulense de Candeleda. Comparten en cartel con el Juergas grupos como Boikot (que esté año giran con tres nuevos componentes), Talko (ska punk contundente e italiano) y Desakato (que espera nuevo álbum a final de año). Será una gran oportunidad para escuchar o volver a escuchar a Marea, que presentará su séptimo disco El azogue. Publicado tras seis años sin actividad, la veterana banda de rock navarra ha vuelto fuerte a los escenarios de España y media Europa con temas muy potentes como El Temblor o En las encías. Los altavoces del Shikillo también atronarán al ritmo de Hamlet, Gatillazo, Sínkope o Fyahbwoy. Además, hay piscinas naturales, zona de acampada y arte urbano por 69,30 euros todo incluido o por 27,50 las entradas individuales de jueves, viernes o sábado.

El norte no para de ofrecer buenos festivales este verano que cada vez tienen más fuerza y relevancia en el resto de la Península. Este es el caso del Tsunami Xixón, que despliega cuatro escenarios para que descarguen todos sus acordes bandas de la talla de The Offspring, NOFX, Kaiser Chiefs y Berri Txarrak. En letra más pequeña en el cartel pero también con importantes seguidores llegan La M.O.D.A., Danko Jones, Adrenalized, Los Bengala, Good Charlotte, Peralta, Agoraphobia, The Baboon Show y Carolina Durante, entre varios más. Los abonos de los dos días están ya a 73 euros y los de viernes y sábado a 43.

Por su parte, el SonRías Baixas arranca este jueves su programación en la localidad pontevedresa de Breu con conciertos que van desde el hip hop al punk pasando por el dub y el rock, programa gastronómico incluido. Si no tuviste oportunidad de verlos en el Iboga Summer Fest, Dubioka Kolektiv vuelve hoy, tras dos años de ausencia, al SonRías. El viernes será el turno de Nius de Nit, Iseo & Dodosound, La M.O.D.A.,Toteking y Muyayo Rif; mientras que el sábado atacarán Boikot, Segismundo Toxicómano o La Pegatina. Los abonos valen 45,10 euros y las entradas de día 27,5.

En el capítulo de propuestas más arriesgadas y divertidas en el calendario festivalero de este primer fin de semana de agosto llega el Canela Party, un evento en el que todos los asistentes se disfrazan, incluidos niños y mascotas. Triángulo de Amor Bizarro, Skegss, Preoccupations, Mourn o Aliment son algunos de los artistas confirmados, quienes tocarán entre mucho confeti, cochondeo y pitote (alboroto, barullo a causa de una pendencia, RAE dixit). Quedan entradas del sábado a 38,50 euros.

Asimismo, os proponemos volver a la provincia de Jaén –dentro del ciclo promocional Jaén en Julio del que os hablábamos el semana pasada- con un pequeño festival llamado Vértigo Estival, que atrae a la localidad de Marcos bandas como Los Enemigos, Joe Crepúsculo, Cala Vento, La Plata o Texxcoco. Los abonos cuestan 33 euros, las entradas del viernes a 16,5 euros y la del sábado a 22, con descuentos para los usuarios del carné joven.

El calendario de propuestas musicales al aire libre se cierra con Barna’n’Roll, que regresa este fin de semana al Poble Espanyol de Barcelona con The Offspring como principal reclamo. Se suman, por 54 euros la entrada, la formación canadiense anticapitalista de punk Propagandhi, Talco y el punk rock sueco de The Baboon Show, además de otros artistas locales. También en Catalunya, concretamente en el municipio ilerdense de Monllerusa, se celebra el sábado The End of the World, donde confluyen múltiples estilos de la música electrónica que van desde el techno hasta el hardcore, pasando por el dubstep, el trance o el drum and bass. El line up lo componen, entre otros, Dubfire, Fant4stik, Jeff Mills, Korsakoff, Vandal o GPF. Quedan tickets a 55,49 euros.