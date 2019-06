La electrónica más urbana y con tintes alternativos lleva unos años pidiendo paso en el calendario festivalero de nuestro país, antes reservado casi exclusivamente al rock, al indie o a la música de baile más comercial. Este fin de semana Paraíso Festival y Animal Sound llenarán este otrora vacío con dos propuestas muy interesantes.

Paraíso Festival se estrenó el año pasado -como tantos otros que han nacido en la última legislatura en Madrid- y ahora repite escenario en el campus de Ciudad Universitaria este viernes y sábado con más grupos, como Superorganism, Mula, John Talabot, Charlotte Gainsbourg, Mount Kimbie, Channel Tres, Kampire, IAMDDB, Or:la o Carista. Algunos lo harán para presentar nuevo disco, como los escoceses Chvrches con Love is Dead, la canadiense Rhye con Spirit, el ecuatoriano Nicola Cruz con Siku o el inglés Ross From Friends y su aplaudido Family Portrait.

El programa lo conforman creadores de 17 países, entre los que también destacan Peggy Gou, Polo & Pan, Maribou State o Solomun. Y de culto, como Laurent Garnier, que lleva dando cera desde los 80; o Cerrone, que se convirtió en un exitoso productor asiduo a Studio 54. Además del palmarés internacional, Paraíso ha incorporado en esta edición el escenario Nido, dedicado exclusivamente a la música electrónica hecha en Madrid.

Paraíso Festival, cuyos abonos todavía se pueden adquirir a 95 euros y las entradas de día a 59, ha abierto hueco también para otras disciplinas artísticas y acoge proyectos de arquitectura efímera y performances impactantes a descubrir.

La otra línea roja del pacto electrónico de este fin de semana se sitúa en Murcia. La sexta edición del Animal Sound, que igualmente cuenta con espacio para la arquitectura, la moda y el arte, amplía también cartel. Un bando plural compuesto por Ayax Prok, Angerfist, Julian Jordan, Maikel Delacalle, DubVision, Mauricio West, SFDK o DJ Nano pisarán el escenario del recinto ferial La Fica del día 14 al 16. La novedad de este año es la Pool Party del domingo, con Lukas Innermann, Sandro Ávila y Fiesta Borikua by Ballesteros como invitados. Quedan abonos generales a 25 euros y entradas de día a 18.

Rock y metal de costa e interior

Los amantes del rock están de suerte esta semana. El pionero festival BBK celebra su sucursal Legends Fest en el escenario de Sondika de Bilbao, que atrapa en su cartel a los incombustibles The Beach Boys (aunque de la formación clásica solo estarán Mike Love y Bruce Johnston), a Paul Collins Beat, Suzanne Vega y a Ben Harper junto a sus The Innocent Criminals. También actuará Little Steven, guitarrista de la E Street Band de Springsteen, y los hermanos londinenses Kitty, Daisy & Lewis, entre otros. Lo local estará representado por la leyenda de la música vasca Anje Duhalde y bandas como Amman & The Waywards Sons. El abono de dos días sale por 95 euros y el de solo uno por 55.

La ciudad de Zamora también se ha situado en el mapa musical español con Z! Live Rock Fest, “el festival de metal más grande que Zamora haya visto nunca”, según promete la organización. Heavy metal en todas sus variedades este fin de semana en el Auditorio Ruta de la Plata, desde Gamma Ray hasta Escuela de Odio pasando por Kamelot, Zenobia, Gigatrón, Tierra Santa o Saratoga. Los tickets están a 50 euros viernes y sábado o 40 por día separado, más 15 si acampas.

Con parecida temática arranca la primera edición del Rock The Coast, que se celebra de jueves a sábado en el Marenostrum Music Castle Park, un lugar privilegiado junto a la playa de Fuengirola. Destacan los legendarios alemanes Scorpions, la presencia en exclusiva de Rainbow con Ritchie Blackmore y el excantante de Iron Maiden Blaze Bayley. Además, habrá tiempo para escuchar las actuaciones de UFO, Europe, The Darkness, Mayhem, Twelve Foot Ninja, Seventh Wonder, Tarja, Tribulation, Magnu, Hilten, Arkona o el indestructible Michael Monroe. Quedan pocas entradas a la venta. El bono de vienes y sábado cuesta 130 euros y las entradas de día 80.

Las propuestas más 'indie' del fin de semana

Las propuestas indies más destacadas de este fin de semana las encontramos en las provincias de tres de las puntas del país. El más multitudinario e internacional, O son do Camiño, citará en el Monte do Gozo de Santiago de Compostela a 33.000 festivaleros. Este jueves, único día aún con entradas (los abonos también están agotados), se reúnen Bastille, Richard Ashcroft, Die Antwoord o Beret. El viernes actúan Rosalía, Black Eyed Peas o Block Party; mientras que el sábado será el turno de Iggy Pop, The Hives, Vetusta Morla y David Guetta, entre otros.

El Embassa't de Sabadell ya va por su undécima edición

En el Puerto de Santa María se reúne la legendaria banda estadounidense The Flamin’ Groovies, que tocará su mítico álbum Teenage Head de 1971. Además de grupos emergentes españoles como Vancouvers, Kikí d’Akí, Los Hermanos Cubero, Derby Motoreta’s o GOA, esta tercera edición del Monkey Weekend honra a La Leyenda del Tiempo, álbum imprescindible de Camarón de la Isla, con un elenco de cantantes andaluces como Soleá Morente, Antonio Arias (Lagartija Nick) o Rocío Márquez. El festival colgó este martes el cartel de entradas agotadas.

Mucho más al norte, el Embassa't de Sabadell ya va por su undécima edición. Además de ser plataforma de presentación de nuevos discos de artistas catalanes como El Petit de Cal Eril o Cala Vento, ofrecen este año referencias del indie actual como Novedades Carminha, Cariño, Joe Crepúsculo o Delaporte. Tampoco te puedes perder el dj set de los nórdicos Kiasmos. Los abonos de viernes y sábado cuestan 44 euros y los de un solo día 25.

Por último, dos propuestas pequeñas pero interesantes para el fin de semana festivalero. La primera nos lleva a La Roda y su Festival de los Sentidos, que acoge a Dorian, Second, La Casa Azul, Miss Caffeina, Floridablanca, Veintiuno o Ángel Stanich. El abono sale a 37 euros (42 con acampada) y las entradas de día a 28. Y la segunda, algo más ecléctica, nos sitúa en Tudela, que ha montado por primera vez el Ribera Sound. Junto al Ebro actuarán los veteranos Mägo de Oz, Celtas Cortos y La Fuga, junto a la vizcaína La Bien Querida o la banda navarra El Columpio Asesino. Quedan abonos a 35 euros y entradas de viernes o sábado a 24. Siempre hay que añadir los incomprensibles gastos de gestión, ya saben.