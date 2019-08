En la aldea de Vilar de Mouros, en el municipio de Caminha, en la frontera de Portugal con Pontevedra, donde el río Miño separa los dos países ibéricos, se celebra este fin de semana el festival más viejo de la Península. Comenzó en los años 60 centrado en el folk y cambió en los 70 como respuesta portuguesa al mítico festival Woodstock. Desde entonces, ha deleitado a los amantes de la música rock, indie y alternativa con grupos que fueron desde U2 y The Stranglers en los años 80 hasta los Primal Scream, Incubus y Editors en los últimos años.

En la presente edición, el EDP Vilar de Mouros, que se desarrollará del 22 al 24 de agosto, cuenta con grupos como The Cult, Prophets of Rage o The Offspring. Esta última banda estadounidense de punk rock, que actualmente está integrada por Dexter Holland, Noodles, Greg K y Pete Parada, lanzará en breve su décimo trabajo después de 7 años sin movimientos. Con una carrera de 35 años y más de 40 millones de discos vendidos en todo el mundo, seguro que volverán a ofrecer temas como You're Gonna Go Far, Kid, The Kids Aren't Alright, Pretty Fly o Self Esteem.

Por su parte, The Cult, otra emblemática banda de rock surgida en los años 80, tras pasar en junio por el Azkena Rock y esta semana por La Riviera de Madrid, volverán a celebrar en Portugal el 30 aniversario de su disco más importante, Sonic Temple. Quizá menos conocidos son Prophets of Rage, pero os sonarán más si os decimos que la banda está conformada por el guitarrista Tom Morello, el bajista Tim Commerfrod, el batería Brad Wilk (los tres de Rage Against the Machine); y los integrantes de Public Enemy Chuck D y DJ Lord, y de Cypress Hill B-Real. A destacar también la presencia en el festival de otros grupos como Manic Street Preachers, Anna Calvi, Therapy y The Wedding Present. El abono cuesta 72,50 euros y 39 las entradas de día.

Frente a la veteranía del EDP llega este año una propuesta muy interesante, el festival Almería 100% Mujer, un acontecimiento que pretende visibilizar la lucha feminista y la igualdad de géneros. Se trata de un evento de un solo día de duración, este viernes, radicado en el recinto de conciertos del Ferial de Almería, que asegura con un cartel lleno de artistas femeninas. Una de ellas es la conocida cantautora Rozalén (que lo está petando este verano), Amparanoia (una banda nacida en 1997 en Lavapiés), Morgan (grupo formado también en Madrid en 2012) y Bely Basarte (cantante y compositora española conocida por sus covers en Youtube). Todavía hay entradas con precios desde 38,50 euros.

Todo lo contrario nos encontraremos en el festival Mediterránea, que se celebra en Tavernes de la Valldigna –donde algunos vecinos se quejan del excesivo ruido que genera el macroevento- el 23 y 24 de agosto. En su cartel no incluyen casi ninguna artista femenina ni grupo mixto, algo lamentable teniendo en cuenta la calidad de las bandas de mujeres en España y fuera del país, y de la creciente preocupación de festivales tan relevantes como el Primavera Sound para conseguir paridad de género en sus escenarios principales. Así las cosas, el cartel está compuesto por los veteranos Love of Lesbian, Iván Ferreiro y Despistaos, que regresan a tierras valencianas; además de Miss Caffeina, Second, Sidecars, el extriunfito Alfred García, Los Zigarros, Juanito Makandé o Brian Van Andel. Quedan abonos a 44 euros, al igual que entradas de día (27,50€ el viernes y 30,80€ el sábado).

Música electrónica y combativa en Barcelona

La opción de este fin de semana para los amantes de la música electrónica la encontramos de nuevo en el Parc del Fòrum de la ciudad condal. El festival DGTL Barcelona, que comenzó en 2015 como filial española de un popular evento holandés. En esta edición prepara dos días de house y techno, con 50 pinchadiscos -con gran presencia femenina- y toda una experiencia de club inmersiva en cuanto a efectos luminosos e instalaciones artísticas se refiere; todo sin perder de vista su fuerte enfoque de arte, innovación, sostenibilidad y creatividad.

En su line up hay espacio para nombres internacionales de la talla de Dubfire, Marco Carola, ANNA, Charlotte de Witte, Nastia, Chris Liebing, Sonja Moonea, Len Faki, Mano Le Tough, Jeff Mills, Ross from Friends, Marcel Dettmann o Seth Troxle, entre otros. Y también talento local como por Paco Osuna, Arnau Obiols, Discos Paradiso Crew, Paula Cazenave o Ylia, entre varios más. Marca de la casa DGTL son los inéditos back to back, un duelo entre Dj, como protagonizarán este año, por ejemplo, Recondite y Marcus Worgull. Los abonos están a 104 euros, a 60 la entrada de viernes y sábado y a 24 euros la fiesta final del domingo, que contará con Acid Pauli, Bedouin, Todd Terje (dj set), Agata Pher y Lvcha.

También en la provincia de Barcelona, concretamente en un increíble entorno natural de la localidad de Vilanova de Sau, tendrá lugar desde este jueves y hasta el domingo una nueva edición del BioRitme Festival. Presentan un cartel de mestizaje musical que busca la paridad con más de 40 artistas nacionales e internacionales repartidos en cuatro escenarios. A pesar de haber ampliado su aforo hasta las 5.000 personas, ha agotado las entradas por tercer año consecutivo. El evento, que gira alrededor de la economía sostenible, la naturaleza y la alimentación ecológica, incluye La Ruda, un espacio no mixto que surge de la necesidad de crear un sitio "de cuidados" para mujeres y personas trans con actividades como autodefensa feminista.

En el apartado musical cuenta con grupos de música urbana de letras combativas como Tremenda Jauría, Tribade, SFDK u Oques Grasses, entre otros. Y también para la música festiva como Mafalda, Sra. Tomasa, Tranceuntes y The Skarnivals. Habrá espacio también para el punk, el reggae y el dub con representantes como Alpha Steppa, Borja Atma Shakti o Jah Wind y un escenario exclusivo de música hecha por mujeres como Mabel Flores, Alidé Sans o la banda catalana Ke te Calles.