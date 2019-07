La cantidad y variedad de festivales de música que se concentran en la Península Ibérica ha obligado en los últimos años a sus organizadores a proponer a sus potenciales asistentes algo más que buenos grupos y varios escenarios. Un gran aliciente para este fin de semana (en el que muchos españoles inician las vacaciones) es la playa, y por ello la mayoría de los macroeventos ofrecen la experiencia de escuchar buenos conciertos a escasos metros de la arena o incluso a primera línea de playa para que la sensación de verano sea completa.

Otros festivales, especialmente los más pequeños, añaden otros conceptos como naturaleza, gastronomía, arte o tendencias urbanas para animar a un público que está despegándose de los macroeventos, cansados de la sobreoferta, los precios (los españoles gastan una media de 100 euros por festival según un reciente estudio) o la ortodoxia organizativa.

El Low Festival es uno de los veteranos que suelen llenar, como lo hizo el año pasado. Por undécima edición se celebra en Benidorm (Alicante) y sirve de arranque vacacional a las miles de personas que pasan por su recinto. Su apuesta desde siempre ha consistido en plantar grupos conocidos del panorama musical nacional e internacional. En el primer apartado aparecen bandas como Carolina Durante (la sensación de este año), Dorian (15 años en activo y tan frescos), Miss Caffeina (presentan su nuevo disco Oh Long Johnson), Vetusta Morla (tras el conciertazo del Mad Cool), Viva Suecia (también con su nuevo trabajo El Milagro), Cariño (el pop femenino del momento) o Varry Brava (cada actuación es una fiesta), sin pasar por alto las guitarras de Texxcoco o la sátira de Camellos.

Low Festival. Foto de la organización.

El apartado foráneo estará representado por los directos de bandas internacionales de la talla de Bastille o Foals, encargados de presentar sus nuevos trabajos: Doom Days y Everything Not Saved Will Be Lost: Part I, respectivamente. También ejecutarán sus setlists sobre los escenarios del estadio Guillermo Amor The Vaccines, un grupo de indie rock inglés que los asistentes llevaban tiempo reclamando; New Order, leyenda indiscutible del synth-pop y post-punk también de Inglaterra; y los franceses Rinôçérôse, que con su inspirada combinación de rock y dance prometen ofrecer uno de los conciertos más vibrantes del festival. Los abonos generales de tres días del Low están a 80,50 euros y los tickets de día entre 44 y 49,50 euros, aunque la organización asegura que todas las entradas están muy cerca de agotarse.

Balkan, ska y mucho más en otro punto de la costa valenciana

Cerca del Low, en otra localidad de la costa valenciana, se celebra estos días un festival muy diferente, pero quizás incluso más especial. En Tavernes de la Valldigna, a escasos metros de la playa, los asistentes a Iboga Summer Festival bailarán día y noche de aquí al sábado, en un evento muy particular que destaca entre otras cosas por ser el gran pionero en España de la música balcánica, un estilo muy festivo lleno de trompetas y movimiento que se ha ganado el cariño de aficionados muy apasionados en nuestro país durante los últimos años.

Referentes del balkan como los bosnios Dubioza Kolektiv, los rumanos Fanfare Ciocărlia y los húngaros Bohemian Betyars, todos ellos viejos conocidos del festival, montarán una buena fiesta estos días en Tavernes. Pero no sólo de balkan vive el Iboga, y de hecho algunos de sus principales reclamos son de estilos tan variados como el afrobeat (Femi Kuti, hijo mayor del legendario Fela Kuti), el hip hop latino (Orishas), el dub electrónico (Asian Dub Foundation) y la explosiva mezcla de rumba, ska y punk de La Pegatina. Los abonos están a 81 euros (109 si incluimos acampada), y los tickets diarios de las jornadas principales tienen precios que oscilan entre los 30 y los 48 euros.

Banderas azules en el Norte

El norte de España acoge esta semana muy buenos festivales. Uno de ellos es el Motorbeach, en Playa Espasa de Caravia (Asturias), un evento que hace culto a la Beach Life y que por ello funde playa, motor, surf, skate, arte y mucho rock al ritmo de leyendas como Burning, junto a otros como Ray Collins Hot Club, Universo M, Los Deltonos, Aurora & the Betrayers, The Monsters, The Dustaphonics, The Neatbeats, Nico Duportal, Franydon, Adolfo Bonneville, Marciano Pizarro, Vitorio & Dr. Hoffmal o Malamezcla. Además, el festival cuenta con zona de acampada libre y espacio para autocaravanas, furgonetas y demás. Todo a un precio de 50 euros el abono o 20 euros el jueves y 25 el viernes, sábado y domingo.

También una playa es la elegida para poner en marcha la cuarta edición del Atlantic Fest, en la Isla de Arosa (Pontevedra). En plena semana santiaguera, la Xunta de Galicia promociona este festival y el Xacobeo 2021, en un evento que cuenta entre sus filas con Cariño, la lenguaraz trapera La Zowi, Nacho Vegas, Dorian, La Bien Querida, el neozelandés Marlon y los archiconocidos Los Planetas y Love of Lesbian, entre otros. Los abonos se encuentran disponibles a 58 euros hasta el 25 de julio.

El II Benás Festival, está dedicado por segundo año al rock, la psicodelia y la música electrónica

Por otro lado, en Benasque (Huesca) se celebra este fin de semana el II Benás Festival, dedicado por segundo año al rock, la psicodelia y la música electrónica, todo con el objetivo de potenciar el valle pirenaico. Encabeza el cartel la banda madrileña Morgan, formada por Nina, Paco, Ekain, Alejandro y David, que sorprendió hace unos días con un concierto inesperado en Los Veranos de la Villa de la capital. Les acompañarán este viernes Rufus T. Firely, la banda de rock psicodélico liderada por Víctor Cabezuelo y Julia Martín-Maestro; y el indie más electrónico de Glas. El sábado aterrizan Mucho, el grupo del catalán Martí Perarnau; el santanderino Ángel Stanich; el pop electrónico de Amatria; y el rock de Los Invaders, entre otros. Los abonos se pueden conseguir a 52 días, las entradas de día a 31 euros y los menores de 16 años acceden gratis.

Stanich será uno de los que repitan estos días en varios festivales. En este caso en Bermeo (Vizcaya), donde se organiza el Bay of Biscal Festival, el antiguo Mundaka Festival, con la misma filosofía de siempre de aunar música y gastronomía. Rufus Wainwright, Caravan Palace, Fuel Fandango, Crystal Fighters, Tarque o Backyard Babies son algunos de los nombres del cartel musical. Porque en el cartel gastronómico actuarán Ander González, Andoni Luis Aduriz o Xabier Gutiérrez. Los abonos cuestan 73,50 euros y 42,50 las entradas de día.

El plan más rockero del norte para este fin de semana es el Loro Facu, que se celebra en Miño

El plan más rockero del norte para este fin de semana es el Loro Facu, que se celebra en Miño (A Coruña). En su cartel destacan algunos de los mayores talentos de nuestro país: entre ellos el post-rock de Toundra, el blues rock de Guadalupe Plata, y el garage rock y post-hardcore de bandas cañeras y geniales que llenarán el festival de pogos y saltos como Mujeres, Viva Belgrado, Cala Vento y Biznaga. Los abonos cuestan 27,50 euros, y las entradas de un día están a 16,50.

Para terminar el repaso festivalero al norte, es importante hablar también de Sinsal, una de las propuestas más especiales y curiosas de todo el verano: se celebra en la Isla de San Simón (en la ría de Vigo), y el cartel es secreto hasta que los asistentes llegan allí y se bajan del barco. El aforo está limitado a sólo 800 personas por día, pero aún quedan entradas para hoy jueves por 43,25 euros (las de los próximos días están agotadas).

Banderas azules en el Sur

Ya en el Sur de Iberia, uno de los festivales que se ha consolidado en los últimos años ha sido el Cabo de Plata, que espera 30.000 asistentes del 24 al 27 de julio en Barbate (Cádiz). Para ello han concentrado variedad de géneros (rock, pop, rap, funk, trap, reggae y electrónica) y de artistas, como Orishas, Dubioza Kolektiv, Juanito Makandé, Nach, La Fuga, Rels B, El Canijo de Jerez, Boikot, Rayden, Bad Gyal, Iseo & Dodosound, La M.O.D.A. y La Pegatina, entre otros. En palabras de la directora del festival, se trata de un evento "atractivo y actual, enfocado para gente joven, y sobre todo aventurera, cuyo concepto es la buena música y cinco días de vacaciones". El abono más zona de descanso está a 73,70 euros (sin descanso 60,50), y las entradas de jueves, viernes y sábado a 37,40, con descuentos para jóvenes.

En otra parte, Jaén se llena este mes de festivales de música, la mayoría promovidos por la Diputación provincial dentro de la acción promocional Jaén en Julio. Tras BluesCazorla, Etnosur y Vértigo Estival, este fin de semana llega Imagina Funk, que reúne a importantes artistas de este y otros géneros de cuatro continentes distintos en el municipio de Torres, en el Parque Natural de Sierra Mágina. El nigeriano Femi Kuti, antes del Iboga actuará este jueves junto a la banda Kyekyeku & Ghanaloque Highlife, que participa en este festival a través del proyecto Vis a Vis, de Casa África. El viernes será el turno del jiennenses Maldito Swing, a los que seguirán los británicos Mamas Gun, además del cantante cubano CimaFunk. En la jornada del sábado llegan los madrileños Cosmosoul y los australianos Vaudeville Smash.

Iboga Summer Festival. Foto de Ana Belén Plaza.

Uno de los platos fuertes del Imagina Funk será Lexsoul Dancemachine, procedentes de Estonia. Y es que el año pasado la dirección del festival fue invitada a Estonian Funk Embassy, un gran evento en torno a la música negra, donde el festival jienense salió refrendado como "la gran cita del género en Europa". También habrá sesiones de DJ, la II Batalla de Gallos y varias jam session. El abono con camping cuesta 70,20 euros, 54 sin posibilidad de acampada y 27 euros las entradas de día, con descuentos con el carné joven.

Y a pocos kilómetros del Imagina, Jaén también se viste de rock en la localidad de Escuñuela, de 947 habitantes, para albergar el Vincula Rock 2019, 30 horas de música en directo de los veteranos Boikot, Def con Dos, Porretas o Hamlet y grupos más jóvenes como Sinaia, No Potable, Maltabaco, El Gran Oso Blanco, Le Mur o Elephant Riders. El abono vale 33 euros, la entrada del viernes 22 y la del sábado 27,50 euros, impuestos y cargos abusivos incluidos.