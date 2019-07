Si el metal y el rock más duro fueron lo más destacado de la semana pasada en el panorama festivalero con Download Festival Madrid, esa misma tendencia se repite en esta primera semana de julio... y multiplicada por tres. Un tridente de festivales de primera categoría para los metaleros y rockeros más exigentes, que van a celebrarse en distintos puntos costeros de la península.

Resurrection Fest es sin duda el evento de metal más emblemático de España. Con ya 14 ediciones a sus espaldas en Viveiro (Lugo), la calidad de sus carteles y de su organización lo han consolidado como un evento de referencia en Europa.

Aunque este año no hay un cabeza de cartel tan llamativo como en ediciones anteriores (en las que estuvieron bandas como Iron Maiden, Rammstein y Kiss), el Resurrection sí sigue contando con una gran variedad de artistas muy talentosos, y grupos tan reconocidos por los fans como Slipknot, Gojira, Parkway Drive, Arch Enemy, Lamb of God, Testament y Slayer (en el que será su último concierto en España antes de su disolución definitiva). Y como cada año, también hay espacio para el punk con bandas como Millencolin. Los abonos se agotaron hace tiempo, pero aún hay entradas de un día (75 euros más gastos de gestión para hoy o para el sábado, y 84 más gastos para mañana).

Por su parte, el Rock Fest Barcelona, que tiene lugar en Santa Coloma de Gramanet, también se ha convertido en una alternativa a tener muy en cuenta, con una programación repleta de bandas veteranas y de reconocido prestigio. Los dos grandes cabezas de cartel de esta edición son Def Leppard y ZZ Top, y este festival será la única oportunidad de ver a ambos en España en 2019. Leyendas del metal y el rock como Dream Theater, Europe, Saxon y Gamma Ray completan el cartel. El festival comenzó ya ayer con los conciertos de W.A.S.P., King Diamond y otros grupos, pero aún podéis disfrutar de los tres días restantes adquiriendo el abono por 160 euros más gastos, o entradas de un día por precios que oscilan entre los 90 y los 120 euros más gastos.

Y nuestros vecinos portugueses no se quedan atrás, porque este fin de semana cuentan con un estupendo festival en Lisboa. El VOA Heavy Rock Festival gira en coordenadas artísticas muy similares al Resurrection, y aunque su cartel es más reducido comparte algunas de las bandas más importantes: Slipknot, Slayer, Lamb of God, Arch Enemy, Gojira, etc. Eso sí, para este festival sí quedan abonos a la venta, por 75 euros más gastos (y 50 más gastos las de cada uno de los dos días por separado).

Cualquiera de estas tres citas dejarán satisfechos a los amantes del metal, y lo bueno es que al estar tan repartidas en distintas costas de la península pueden abarcar entre todas a multitud de fans de muchos lugares diferentes. Si os gusta el género y habéis empezado el mes con dinero suficiente en el bolsillo, no tenéis excusa para no acercaros al que más cerca os quede.

Más festivales de calidad en otros géneros

Pero lo cierto es que este fin de semana festivalero va a ser potentísimo, no sólo en el metal sino también en muchos otros géneros. Sin duda, Barcelona se lleva la palma estos días, pues aparte del Rock Fest cuenta con otras dos alternativas de primer nivel.

En Vilanova i la Geltrú, a sólo 40 minutos en Rodalies de la ciudad condal, se celebra entre hoy y el sábado el Vida Festival. Como cada año cuenta con una excelente programación, variada y de buen gusto, que incluye a Madness, Beirut, Sharon Van Etten, The Charlatans, Hot Chip, José González, Temples, Carolina Durante y muchos otros. Quienes hace un mes se quedasen con ganas de más al acabar el Primavera Sound, tienen ahora con Vida Festival la oportunidad de disfrutar de una propuesta artística de menor tamaño que va en la misma línea (pero quitando el trap, el reguetón y las divas pop), y también en la provincia de Barcelona. Así pues, una ubicación con el encanto de la Masía d'en Cabanyes, con sus bellos y espaciosos jardines, acogerá estos días una gran variedad del mejor rock, indie pop, folk y electrónica. Ya no quedan abonos, pero siguen estando disponibles las entradas diarias por 40 euros más gastos (la de hoy) y 50 más gastos (las de mañana y pasado).

Con un enfoque más mainstream, y en el Parc del Fòrum de Barcelona, también está esta semana el Festival Cruïlla. Referentes del pop más comercial como Kylie Minogue, Bastille y Years & Years se unen a prestigiosas bandas de rock como Garbage y Foals, y a estrellas del indie nacional como Vetusta Morla, Love of Lesbian y Dorian, para dar forma a su programación. El festival comenzó ayer con el concierto de Black Eyed Peas, pero aún podéis adquirir un abono de los 3 días que quedan (contando hoy) por 135 euros más gastos de gestión, o diversas modalidades de tickets de uno o dos días a varios precios diferentes.

El festival de country más importante de España

La música country es muy popular en Estados Unidos, pero en nuestro país nunca ha tenido un tirón especialmente grande. Sin embargo, cada vez hay más españoles que aprecian este género, y el Huercasa Country Festival se ha convertido en su mayor altavoz dentro de nuestras fronteras. Músicos estadounidenses como Hayes Carll, Will Hoge y Ashley Campbell, muy reconocidos en su país, estarán en Riaza (Segovia) este fin de semana, aunque una de las mayores atracciones del festival es el cantautor madrileño Quique González, cuya música siempre ha tenido una fuerte influencia del country. El abono completo está a a 70 euros más gastos de gestión, la entrada de viernes a 40 y la de sábado a 45.

Huercasa Country Festival.

La capital tampoco anda coja esta semana. Ya en su tercera edición, Festival Río Babel sigue apostando por una programación muy ecléctica en el IFEMA de Madrid, con artistas procedentes de multitud de países a ambos lados del Atlántico. El cantante puertorriqueño de trap Bad Bunny, el artista inglés de electrónica Fatboy Slim, la banda colombiana de electro reggae Bomba Estéreo y el dúo español de fusión electro/funk/rock/flamenco Fuel Fandango son algunos de los principales reclamos de este año. Además, esta vez hay incluso espacio para el indie pop nacional con Love of Lesbian y Dorian. La fiesta comienza hoy, con abonos para los tres días a 75 euros más gastos, tickets diarios a 40 más gastos, y la opción de abono para sólo viernes y sábado a 55 más gastos.

Black Eyed Peas, Ska-P, Vetusta Morla y mucho más en el Weekend Beach Festival de Málaga

Pero aún hay más alternativas para el fin de semana: Black Eyed Peas, Ska-P, Vetusta Morla y mucho más en el Weekend Beach Festival de Málaga (abonos a 70 euros más gastos); Andrés Calamaro, Madness y Rozalén en el PortAmérica de Caldas de Reis (Pontevedra, abonos a 55 euros más gastos); Roosevelt, Guadalupe Plata y Rufus T. Firefly en el Pulpop Festival de Roquetas de Mar (Almería, acceso gratuito); Freedonia y Battle of Santiago en el Slap! Festival de Zaragoza (abonos a 45 euros más gastos); y una gran fiesta de psychobilly, rockabilly y punk que se está llevando a cabo durante toda la semana en el Psychobilly Meeting de Pineda de Mar (Barcelona), con bandas como Guana Batz y The Adicts (abonos a 90 euros más gastos).

Además, hoy empieza el Festival de la Guitarra de Córdoba, con una programación que se extiende hasta el 13 de julio, y que este fin de semana presenta conciertos como Saxon, Iván Ferreiro y Rozalén (tickets individuales para cada actuación, con distintos precios). Como veis, hay un montón de opciones para pasarlo en grande con buena música.