Si hubiera que decir cuál es la semana más potente de todo el año en la Península Ibérica en cuanto a música en directo se refiere, es muy probable que fuese la que marca en estos momentos el calendario, sobre todo si hablamos de rock, pop-rock e indie. Tres de los eventos más importantes en cuanto a programación de dichos géneros, tamaño y calidad se celebran en estas fechas; de hecho, si hubiera que hacer un top 5 es posible que lo formasen estos tres junto a Primavera Sound y FIB.

Ayer miércoles ya hubo un gran preámbulo, pues se celebró la Welcome Party del Mad Cool de Madrid con artistas como Rosalía, Metronomy y Bring Me the Horizon. Una jornada más reducida, en el mismo recinto pero con sólo cuatro de los seis escenarios funcionando, aunque con una programación de auténtico lujo para tratarse de una fiesta de calentamiento.

Mad Cool es el evento más joven de los tres mencionados, pero ha venido pisando muy fuerte desde su origen. Tal vez un poquito demasiado, como pudo comprobarse el año pasado: el festival creció muy rápido, y su repentino aumento de aforo y escenarios en el nuevo recinto de Valdebebas trajo dificultades para los que la organización no estaba preparada. Colapsos en los accesos al festival, largas colas para pedir en las barras, cancelaciones de artistas en el último momento y otros problemas empañaron una programación excelente.

Por suerte, la organización tomó nota de los errores y está decidida a que en esta cuarta edición no haya esos contratiempos: va a haber menos aforo y escenarios en el mismo espacio, lo cual aumentará la comodidad, y barras más largas con más camareros.

Centrándonos ya en la programación, era muy complicado para Mad Cool mantener el listón del año pasado, que tuvo el mejor cartel que se haya visto en un festival madrileño. Pero aunque no ha sido posible llegar tan lejos esta vez, el plantel de esta nueva edición también es de primer nivel, con una gran variedad de artistas que se cuentan entre los mejores del mundo en sus respectivos géneros.

Bilbao BBK Live. Foto de la organización.

La joya de la corona de esta edición es The Cure, la legendaria banda inglesa liderada por Robert Smith que lleva ya más de 40 años a sus espaldas. En las dos horas y cuarto previstas para su concierto harán una gran selección de su extraordinario repertorio, y sin duda habrá tiempo tanto para los temazos más pop como para grandes canciones de sus etapas más góticas y oscuras.

Vampire Weekend, con nuevo disco bajo el brazo, es otra de las bandas clave: seis años después de su última visita a España, Mad Cool ha dado el campanazo al llevárselos en este 2019. También destaca en el cartel Prophets of Rage, que incluye miembros de Rage Against the Machine, Public Enemy y Cypress Hill, e interpretarán tanto canciones de sus bandas originales como otras nuevas que han creado juntos. Y qué decir de The Smashing Pumpkins, grupo clásico del rock alternativo de los 90 que en su actual formación cuenta con casi todos sus miembros originales.

Artistas como Mogwai, The National, Bon Iver, Iggy Pop, Ms. Lauryn Hill, The Chemical Brothers, Sharon Van Etten, The Twilight Sad, Noel Gallagher’s High Flying Birds, Robyn, Cat Power, Gossip, Vetusta Morla y muchos otros completan un magnífico cartel que, aunque no llega al excepcional nivel del año pasado, se queda cerca. Eso sí, la programación del sábado es la mejor con mucha diferencia, y las jornadas de hoy y mañana están un poco cojas en comparación, pese a contar también con algunos artistas que va a valer mucho la pena ver.

Pese a la reducción de aforo respecto al año pasado, no ha habido sold out, así que aún podéis adquirir tickets: 175 euros más gastos de gestión el abono, y 79 más gastos las entradas de un día.



BBK Live, garantía de grandes conciertos y diversión

En el norte, en Bilbao, se celebra el BBK Live, consolidado desde hace muchos años como una de las principales citas festivaleras del país. Sus escenarios se asientan en el monte Cobetas, en un recinto verde, espacioso y cómodo por el que cada año pasan artistas de inmensa calidad.

Esta edición incluye reclamos como Weezer, mítica banda de rock alternativo y power pop a la que hacía muchísimos años que no veíamos en España; The Strokes, los iconos neoyorquinos del indie y garage rock; y Thom Yorke, el genial cantante de Radiohead, que acaba de lanzar su nuevo y aclamado disco en solitario "Anima".

También actuará en Bilbao el cantante de otro famoso grupo: Liam Gallagher, de los disueltos Oasis. Y quien supuestamente era su rival en los 90, Damon Albarn de Blur y Gorillaz, con su proyecto The Good, the Bad & the Queen, que también incluye miembros de The Clash, The Verve y el legendario batería Tony Allen, pionero del afrobeat.

Otra de las estrellas del rock británico noventero estará igualmente presente: Suede, que siempre son garantía de un directo intenso y vibrante como ya demostraron en el Primavera Sound hace mes y medio. Cabe destacar también a Idles, el grupo de punk rock del momento, que lanzó uno de los mejores discos de 2018. Rosalía, Vetusta Morla, Omar Souleyman, Nils Frahm, Sleaford Mods, Slaves y Hot Chip se cuentan asimismo entre lo más destacado de este cartel.

Aún quedan abonos para BBK Live por 160 euros más gastos (175 si añadimos camping), y entradas de un día por 62 euros más gastos.



La opción portuguesa

Por su parte, en Lisboa se celebra el festival más importante de Portugal: NOS Alive. Es la oportunidad de ver cada año en un mismo evento a grandes artistas que en España son exclusivos de uno y otro festival. Por ejemplo, en esta edición están muchos de los principales reclamos de Mad Cool (The Cure, Vampire Weekend, The Smashing Pumpkins, The Chemical Brothers, Gossip, Jorja Smith, Bon Iver, Sharon Van Etten, Robyn, etc.) y algunos de los exclusivos en España de BBK Live (Weezer, Thom Yorke, Idles, Hot Chip).

Los explosivos carteles de NOS Alive atraen cada año a multitud de españoles, que deciden pasar unos días en el país vecino para disfrutar de sus excelentes propuestas. La organización ha tomado nota, porque en el cartel también hay bandas populares de nuestro país que cantan en castellano: Vetusta Morla e Izal.

Además, las cosas en Portugal suelen ser más baratas, y los abonos de NOS Alive están a un precio más bajo que el de sus dos grandes competidores peninsulares: 139,77 euros más gastos (y 60,98 más gastos los tickets diarios).



Una decisión difícil para festivaleros

Como veis, aún estáis a tiempo de elegir una de las tres opciones. Cualquiera de ellas es un acierto, y resulta difícil decir cuál tiene mejor cartel porque todos estos festivales están a un nivel muy similar. La decisión depende mucho de los gustos personales, y de qué ciudad (Madrid, Bilbao o Lisboa) resulta más cercana y familiar.

Sería una semana festivalera aún más loca si hubiera seguido adelante el Doctor Music Festival, evento de referencia de los 90 en Catalunya que en este 2019 iba a celebrar una nueva y ambiciosa edición tras mucho tiempo desaparecido. Sin embargo, el cambio de recinto forzoso al que se vieron sometidos, y la durísima competencia explicada en este texto, les dejó con tan pocas entradas vendidas que tuvieron que cancelar. A ver si consiguen volver otro año, a ser posible en fechas distintas.

Por último, recordar que aún quedan los últimos conciertos del Festival de la Guitarra de Córdoba, y que de aquí al sábado aún hay conciertos como los de Marea y Miguel Ríos.