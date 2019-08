Lo mejor de la música nacional, en géneros como el indie, el pop y el rock, protagoniza esta semana la programación de la edición número 22 de Sonorama Ribera en Aranda de Duero (Burgos), junto con algunas fascinantes pinceladas internacionales que ponen el broche de oro al cartel de este año.

Sonorama siempre destaca por armar un plantel en el que convive música de generaciones muy diversas: celebra el legado de las leyendas que moldearon el panorama musical de nuestro país, al tiempo que apuesta decididamente por los talentos que marcan el camino hoy en día. En esta edición, ese encuentro generacional estará mejor representado que nunca en el concierto de Nacho Cano, que tras 22 años lejos de los escenarios interpretará las canciones de su mítica banda Mecano acompañado en la parte vocal por "distintos artistas y amigos del festival", según la organización.

Alaska y Nacho Canut, otros de los grandes representantes de la generación musical surgida en España en los 80, también estarán este fin de semana en Aranda con su bailable proyecto Fangoria. Y para los nostálgicos de los 90 también hay cosas muy especiales, como el concierto de Australian Blonde, una de las bandas claves del indie rock nacional de aquella época.

Estos días habrá la oportunidad de ver en Sonorama a dos importantes bandas que están a punto de disolverse

En cuanto a estrellas de este siglo, destacan Love of Lesbian, uno de los grupos más queridos por los amantes españoles del indie, y reconocidas bandas de pop como Taburete y Miss Caffeina. Aunque uno de los conciertos más esperados es el de Carolina Durante, el grupo de punk y rock del momento en España, que este verano está protagonizando un maratoniano y muy exitoso periplo por multitud de festivales.

También es importante recordar que estos días habrá la oportunidad de ver en Sonorama a dos importantes bandas que están a punto de disolverse. Delorean, uno de los mejores grupos de pop electrónico que ha tenido nuestro país, dará su último concierto este sábado en el festival, y todo apunta a que será un momento muy especial y emotivo. Y este Sonorama también ofrece una de las últimas ocasiones de ver en directo a la gran banda de rock vasco Berri Txarrak (que dirá adiós definitivamente a sus fans en los conciertos de despedida de noviembre).

Shinova, Fuel Fandango, Carlos Sadness, Rulo y la Contrabanda, Morgan, Tequila y Nacho Vegas están también entre lo más destacado de los artistas nacionales de esta edición, cuya variedad y calidad contentará a todo tipo de aficionados.



Música internacional para redondear el cartel

Pero no sólo de música nacional vive Sonorama. Un buen puñado de artistas venidos de fuera complementan y redondean el cartel de manera muy acertada. Los ingleses Crystal Fighters, que tienen una estrecha relación con España (y especialmente con Navarra y el País Vasco), sin duda protagonizarán uno de los momentos más festivos, y harán buen uso de la txalaparta (el instrumento folclórico vasco que tanto aman). Otra de las grandes atracciones será The Vaccines, consolidada desde hace tiempo como una de las grandes bandas internacionales de indie rock.

La banda inglesa de post-punk The Futureheads también estará en el festival, después de seis años alejada de los escenarios

Aunque quizás el concierto que más calidad puede derrochar de todos es el de Joan As Police Woman, el proyecto de la cantautora Joan Wasser, que tiene a sus espaldas una aclamada carrera con multitud de canciones tremendas y llenas de emoción, y que además es conocida por haber sido parte de Antony and the Johnsons. Tanto ella como la también estadounidense Holly Miranda actuarán en una localización tan especial como la Iglesia de Santa María, en conciertos que prometen ser mágicos y a los que recomendamos encarecidamente asistir (ambos tendrán lugar a las 13.00 horas, y serán este viernes y sábado).

La banda inglesa de post-punk The Futureheads también estará en el festival, después de seis años alejada de los escenarios, así como el veterano grupo escocés de pop rock Deacon Blue. Los abonos de Sonorama Ribera 2019 están a la venta por 77,40 euros incluyendo gastos de gestión (80,40 con el acceso a la zona de acampada). En cuanto a las entradas de un día, cuestan 37,40 euros las de jueves y viernes, y 42,40 las de sábado.



Puro rock y metal en Villena

Lejos de Aranda, en Villena (Alicante), tiene lugar estos días uno de los festivales más amados por los aficionados al rock duro y al metal: Leyendas del Rock. Como cada año, trae grandes artistas con trayectorias de mucho peso, con un enfoque muy internacional en sus principales reclamos.

Ya hace muchos años que murió el legendario Phil Lynott, uno de los grandes rockeros de la historia, pero su legado sigue muy vigente y su banda Thin Lizzy cumple 50 años. Para celebrarlo, la formación actual está de gira y encabeza la jornada de hoy del Leyendas, donde de seguro interpretará muy correctamente los grandes himnos de la banda y será toda una fiesta del mejor hard rock. Ya no hay ningún miembro original de Thin Lizzy, pero sigue estando el gran guitarrista Scott Gorham, que fue parte fundamental del grupo durante su época más dorada.

Leyendas del Rock. Foto de la organización

Avantasia, el proyecto de metal sinfónico del alemán Tobias Sammet (cantante de Edguy), es otro de los platos fuertes de esta edición de Leyendas del Rock; así como los australianos Airbourne, uno de los grupos de hard rock más exitosos surgidos durante este siglo.

Apocalyptica, HammerFall y Cradle of Filth son otros de los destacados, junto a bandas nacionales tan reconocidas por los fans como WarCry y Avalanch. Los abonos de Leyendas del Rock están a 105,20 euros, y los tickets diarios salen a 65 euros.



Patti Smith, una de las más grandes

El rock es también el protagonista en el Festival Noroeste, que durante estos días lleva más de 75 conciertos totalmente gratuitos a diversos lugares al aire libre de A Coruña. Viendo la enorme calidad de la programación, cuesta creerlo: es todo un regalo a los vecinos de la ciudad, y a los que quieran acercarse a ella viendo lo valioso de sus propuestas.

Sin duda, lo más relevante es la presencia de Patti Smith y su banda. Una de las mejores artistas de rock de todos los tiempos, que ha dejado una huella gigantesca en el mundo del punk y el rock, y que a sus 72 años sigue dando conciertos llenos de energía y transmitiendo sensaciones muy especiales.

Pero la cosa no acaba ahí, porque el Festival Noroeste también incluye en su cartel bandas del calibre de Toundra, Belako y The Sounds. Si estáis por la zona de A Coruña, no tenéis excusa para no acercaros, ¡es gratis!

También en el norte, en Gedrez (Asturias), hay un festival interesante este fin de semana: el Prestoso Fest, centrado en el rock y en el indie, con artistas como Airbag, Joe Crepúsculo, The Parrots, Cala Vento y Australian Blonde. Los abonos de Prestoso cuestan 50 euros, y las entradas de un día salen a 33 (ambas opciones conceden acceso a la zona de acampada).

Dreambeach y Medusa brindan la electrónica

Y no podemos olvidarnos de la electrónica, que esta semana protagoniza dos de los festivales más importantes de España en el género: Dreambeach Villaricos y Medusa Sun Beach.

Anteriormente conocido como Creamfields Andalucía, el festival Dreambeach Villaricos se celebra junto a la playa en la provincia de Almería, e incluye en su extenso cartel algunos de los mejores DJ y artistas electrónicos del mundo en estilos como el EDM, el techno, el trance y el house.

Dreambeach Villaricos. Foto de la organización

Paul Kalkbrenner, Steve Aoki, Armin van Buuren, Steve Angello, Infected Mushroom y Nina Kraviz están entre los más destacados de una edición muy potente, con sesiones que se alargarán hasta después de salir el sol. Los abonos cuestan 102 euros (133 con acampada), y las entradas sueltas para cada jornada están entre 50 y 55 euros.

Con una temática musical similar está también la opción de Medusa Sun Beach en Cullera (Valencia), que incluye en su cartel a Afrojack, Dimitri Vegas & Like Mike, Jamie Jones, Richie Hawtin, Beret y C. Tangana, entre muchos otros. Para este evento, los abonos salen a 104,50 euros y los tickets de un día a 70,40.