Si hay una banda que puede presumir de tener la corona del indie rock español, sin duda es Vetusta Morla. Tras haber lanzado cinco álbumes y haber conquistado una legión de fans, cada concierto que dan es todo un acontecimiento, y volverá a serlo este fin de semana en el Festival de les Arts de València.

El evento valenciano destaca por su privilegiada ubicación: la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad. Con el paso de los años, la programación del festival ha dado cada vez más protagonismo a la música nacional, y en esta quinta edición ya no hay bandas extranjeras. Ni tampoco parece que les haga falta, porque Les Arts ha agotado todas las entradas.

Este año Les Arts apuesta fuertemente por las artistas femeninas, en un ejercicio de paridad

Además, este año Les Arts apuesta fuertemente por las artistas femeninas, en un ejercicio de paridad que por fortuna empieza a abrirse paso en los festivales. Así pues, el cartel cuenta con propuestas como Fangoria, Amaia, Rozalén, Zahara y Cariño, entre otras. También encontramos en la programación nombres tan potentes como Iván Ferreiro, La M.O.D.A. y Carolina Durante.

Vale la pena detenernos en estos últimos, porque cada vez está más claro que Carolina Durante es la banda nueva de mayor relevancia en España, y esta temporada festivalera va a suponer su consagración definitiva. Tras sus excelentes conciertos en el WARM Up de Murcia y en el Tomavistas de Madrid, y con actuaciones previstas en infinidad de festivales este verano, es fácil predecir que van a arrasar allí donde vayan con su mezcla de punk, rock y pop. Que nadie los pierda de vista.



Festivales en Palencia y Lanzarote

La música nacional también va a ser la gran protagonista del Palencia Sonora, por donde pasarán algunos de los mejores artistas de nuestro país: Triángulo de Amor Bizarro, La Casa Azul, Iván Ferreiro, Novedades Carminha, etc. Eso sí, también habrá hueco para artistas extranjeros de la talla de Roosevelt e Instituto Mexicano del Sonido.

Todos estos conciertos tendrán lugar durante las jornadas de viernes y sábado, pero hoy jueves habrá un prólogo de lujo con la kinkidelia de Derby Motoreta's Burrito Kachimba, y el domingo un gran epílogo de la mano de Enric Montefusco (líder de los ya desaparecidos Standstill). Los abonos están a la venta por 55 euros más gastos de gestión, e incluyen acampada.

Por otra parte, también hay vida festivalera más allá de la península, y los canarios lo van a atestiguar este fin de semana con Sonidos Líquidos en Lanzarote. Con una jornada gratuita prevista para mañana viernes en la que habrá concierto de Second, aún hay entradas disponibles (30 euros más gastos de gestión) para el gran sábado, en el que el dance-punk de !!! (Chk Chk Chk) dará para muchos bailes, junto a bandas como Viva Suecia y Delaporte.



Un Primavera Sound en Oporto

Tras la celebración de Primavera Sound en Barcelona, esta semana es el turno de su hermano pequeño de Oporto. Esta versión, con el nombre NOS Primavera Sound, ofrece una experiencia diferente y menos amplia, pero también con una gran calidad y un toque especial propio.

El Parque da Cidade de Matosinhos, una ubicación idílica, verde y cómoda, acogerá estos días a muchos de los artistas que pasaron por Barcelona la semana pasada, aunque no todos. Rosalía será de las que repitan, tras el gran éxito de su concierto en la ciudad catalana, además de algunos de los artistas que mejor sabor de boca dejaron en Barcelona: Stereolab, Low, Solange, Courtney Barnett, Guided by Voices, James Blake, Interpol, Sons of Kemet, Miya Folick, etc. También estará J Balvin como uno de los cabezas de cartel, en una gran apuesta por el reguetón que, al igual que en Barcelona, tendrá sus detractores y sus entusiastas.

Pero NOS Primavera Sound no sólo reciclará artistas de la edición barcelonesa. También tiene sus nombres exclusivos en el cartel, entre los que destaca el legendario cantante y músico brasileño Jorge Ben Jor, el gran pionero de la samba rock. Por su parte, los coreanos Jambinai desplegarán su estupendo post-rock, para el cual utilizan instrumentos folclóricos de su país.

Esta versión portuguesa del festival es una opción ideal para disfrutar de la magia de Primavera Sound de forma más relajada y sin agobios, en un precioso recinto con menos aforo y escenarios. Aún quedan abonos a la venta por 117 euros más gastos de gestión.