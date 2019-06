Pocos fenómenos musicales han estado innovando tan bien como Wilco durante un cuarto de siglo. La banda de Chicago liderada por Jeff Tweedy, cabeza de cartel del Azkena Rock de este año busca cada vez más profundidad en su propia obra. Tras una decena de álbumes en los que han pasado por el rock, country, folk, con apuntes de jazz y noise, han adelantado que sacarán nuevo disco previsiblemente en septiembre, que promete ser diferente al resto. A Jeff, el jefe, le acompañará su banda de talentosos músicos, entre ellos el guitarrista Nels Cline, un innovador que no se asusta de los disonantes y que le da una nueva profundidad a cada canción, por vieja que esta sea.

El Azkena de Vitoria de este fin de semana también cuenta con The Cult, la legendaria banda liderada por los carismáticos Ian Astbury y Billy Duffy, que vuelve por la puerta grande después de su triunfo hace dos años en el festival para celebrar el 30 aniversario de Sonic Temple, su disco más emblemático. Otros que festejan, pero 40 años de su formación, son Stray Cats, uno de los grupos de rockabilly más populares de todos los tiempos. Brian Setzer, Lee Rocker y Slim Jim Phantom, en fecha única en España, harán mover más de una cadera con sus clásicos atemporales Stray Cat Strut o Rock this Town. The B-52S, Tesla, Blackberry Smoke o The Living End completan el póster, entre otros muchos. Aún hay entradas a 120 euros los dos días y 65 cada uno.

Este fin de semana de solsticio de verano deja otras citas festivaleras importantes. La cantante Rozalén, cuyas letras se han convertido en un himno para el movimiento feminista, es una de las cabezas de cartel del Conexión Valladolid, donde presentará su aplaudido disco de platino Cuando el río suena… Le acompañarán en escenario Amaia, Carmen Boza, Anni B Sweet, SFDK o Carolina Durante, banda ascendente de la música independiente española que parece tener el don de la ubicuidad este año. Ojo, que pueden explotar –como hicieron en el Warm Up de Murcia- una colaboración en directo con la extriunfita navarra, con quien han editado su último éxito Perdona (Ahora sí que sí). Sobre todo cuando es viernes.

Wilco

Al día siguiente, sábado, llega el turno de los inconfundibles Vetusta Morla y los también muy indies La M.O.D.A, Depedro o Kitai. Mención aparte merece Ángel Stanich, el ermitaño y encurridizo músico santanderino, que atrapa a su público -al que no le va le parece estridente- con su característico timbre de voz y sus letras ácidas y sarcásticas. Un equilibrio perfecto e intransigente de poesía y rock. Los tickets para los dos días de festival valen 59 euros y las entradas de viernes o sábado 39.

Música negra, arcoíris y reivindicativa

Por otro lado, como preámbulo a las celebraciones del Orgullo LGTBIQ, que recorrerán todo el país las próximas semanas, y que recordarán los 50 años de los disturbios de Stonewall, llega el ARN Culture & Business Pride, un evento de intercambio para el crecimiento del colectivo a través de la cultura, la tecnología, la ciencia, el arte y el ocio, que se celebra esta semana en la playa de Las Américas de la isla de Tenerife, de entrada gratuita. En el apartado musical, el fin de semana actuarán Neneh Cherry, Miss Caffeina, Monarchy, Nancys Rubias, Hercules & Love Affair y Putochinomaricón, entre otros.

También música negra, pero centrada en el reggae, nos ofrece el consolidado festival de música jamaicana Nowa Reggae

Otra propuesta interesante para aprovechar los días más largos del año: Blackisback! En su octava edición, recala los días 21 y 22 de junio en el centro Conde Duque de Madrid. Un evento pensado por y para los amantes de la buena música negra, que combina artistas internacionales de primera línea con bandas nacionales de referencia y estilos que van desde el ska, el rock y el funk; pero sobre todo mucho soul, un género musical marcado por la mujer y su lucha por los derechos y libertades sociales. Leyendas del soul como Irma Thomas, Martha Reeves, Ann Sexton, P.P. Arnold o Ronnie Spector han pisado su escenario otros años y este lo harán Yola, Mabiland. También Songhoy Blues, entre otros tantos. Abonos a 40 euros, 22 si pillas el pase de de un día.

También música negra, pero centrada en el reggae, nos ofrece el consolidado festival de música jamaicana Nowa Reggae, que se celebra en primera línea de playa catalana de Vilanova i la Geltrú. En esta edición amplía un día más sus actuaciones, hasta el domingo, la Noche de San Juan, una oportunidad para saltar las hogueras al ritmo de Roy & Yvonne, una de las primeras parejas artísticas de la música popular jamaicana, Linval Thompson, Sentinel Sound, Jah9, Twinkle Brothers o los hermanos Norman y Ralston Grant.

Les acompañarán bandas nacionales como The Kinky Coo Coo’s, Double Jabs o el ska-jazz de Don Cosmic. El abono de viernes y sábado cuesta 45 euros, la entrada del sábado 32 y la del viernes 21. El domingo, acceso libre gracias a la verbena sanjuanera. Por algo el lema del Nowa 2019 es Més foc que mai (Más fuego que nunca).

Dos historias de verano

Si, en cambio, eres de los que te gusta la electrónica, el festival A summer story presume este año de cartelazo, con las estrellas Dimitri Vegas y Like Mike, el dúo belga de EDM más importante de la constelación electrónica actual. A las supernovas del firmamento trance Above & Beyond le seguirá la estela de los satélites más underground, como Carl Cox y Richie Hawtin.

El remember y las cantaditas llegan de la mano del planeta Oro Viejo de DJ Nano, con 12 horas de actuación ininterrumpidas. También hay espacio más finito para Don Diablo, Lost Frequencies, Paco Osuna, Adam Beyer, Andrea Oliva u Óscar Mulero. Y hasta un apartado terrestre y más urbano, con los raperos Ayax y Prok, Fernando Costa o Delaporte. Será en la Ciudad del Rock de Arganda del Rey (Madrid), donde empieza el verano, subtitulan. Entradas a la venta a 80 euros para todo el fin de semana y a 50 euros cada día.

La última recomendación de la semana viaja, como la pasada, a la provincia de Zamora, concretamente a la localidad de Toro, que acoge el festival Vintoro, también de género punk rock. Seguro que os suenan grupos como Porretas, Gatillazo, Talco, Boikot, Def Con Dos, El Último Ke Zierre o Narco. Se celebrará en el polideportivo municipal, pero también habrá sesiones vermú, conciertos acústicos matutinos en el centro de esta coqueta villa de vides regada por el Duero. Los últimos abonos están a 38 euros y a 25 las entradas de viernes o sábado. Súmale, como en el resto de los casos, los inesperados y abusivos gastos de gestión.