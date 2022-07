Fundación Santander reivindica el papel de las mujeres en el arte contemporáneo

Las mujeres todavía luchan por abrirse camino, ganar visibilidad en la cultura y el arte, y reparar el daño de cientos de años de historia en los que han permanecido en la sombra. Hasta finales del XIX las academias de pintura no admitían mujeres y se les prohibía dibujar desnudos. Incluso hay constancia de que algunas obras realizadas por mujeres fueron atribuidas a pintores y escultores varones.



"Las mujeres no estamos, no se nos encuentra. No estamos en las exposiciones, premiadas en los concursos, en las becas, dirigiendo museos... Seguimos siendo musas, pero no se nos considera artistas", señalaba Yolanda Rodríguez en la Feria ARCO 2018. Esta artista encabezaba entonces una marcha bajo el lema Estamos aquí. "No somos invisibles, aunque históricamente hemos estado relegadas”.



Para reivindicar el papel de las mujeres en las artes nació en 2018 ‘Derivada’, un proyecto de Fundación Banco Santander que pretende ser un trampolín para el talento creativo femenino, apoyar la producción artística, estimular el interés del público e impulsar el coleccionismo. Sus protagonistas: creadoras de nuestro país que empiezan a despuntar en su carrera (aunque aún desconocidas para el gran público), preocupadas por comprender los cambios del mundo y cuyas obras intentan plasmar cómo cambia el mundo que nos rodea y cómo afecta a nuestra percepción de la realidad. "Tendemos puentes entre el arte y la ciencia, dos de las líneas de actuación de la Fundación", señalan desde la institución.



La artista seleccionada en la última edición es Laura F. Gibellini, doctora en Bellas Artes por la UCM. En la actualidad, vive a caballo entre Madrid y Nueva York, para combinar su trabajo como profesora de la escuela TAI) y de la School of Visual Art. "Una de las principales preocupaciones que guían mi práctica artística es el concepto de lugar y el modo en que nos relacionamos con el mundo. Esta inquietud abarca tanto el trabajo en el estudio como el desarrollo teórico y tiene que ver con la representación, con la creación de índices, esquemas y diversos modos de organización, comprensión y experimentación de un lugar específico, o del mundo", escribe en su página web.



Gibellini se suma a las otras cuatro artistas seleccionadas en las cuatro anteriores convocatorias del programa. Regina de Miguel, que a través de su pieza 190,56 hizo una reflexión sobre la amenaza del cambio climático; Linarejos Moreno, que partió en How to Catch Cosmic Rays at Home II de un experimento científico (la visualización de los rayos cósmicos) para llevarlo al ámbito privado, donde tantas mujeres a lo largo de la historia han realizado importantes avances casi a escondidas; Gabriela Bettini, con Topografía del borrado (Wapití), un canto a la naturaleza y una crítica profunda de la relación del hombre occidental con ella; y Regina Giménez, que en su grabado Recortables nº 1 une astronomía y pedagogía: planetas, eclipses y órbitas para estudiar el cosmos jugando.



Según estudios recientes, solo un 18% de mujeres forman parte de la colección permanente de los museos de arte contemporáneo en España y, por ejemplo, en la feria Arco 2020 apenas representaron el 6,4%. Y ello a pesar de que en las últimas décadas la presencia de mujeres en las escuelas de Bellas Artes españolas ronda el 70%. "Desde hace años se habla de la necesidad de alcanzar la paridad en el sector, pero es importante reivindicar el papel de la mujer dentro de la esfera artística a través de propuestas e iniciativas de calidad que favorezcan su visibilidad", explican los responsables de la Fundación.



Mecenazgo artístico y cultural

El mecenazgo artístico y cultural que brinda Fundación Santander, vinculada a la entidad cántabra, abarca un amplio abanico que incluye artes plásticas, música, literatura, historia o proyectos multimedia. Según los datos de la memoria, el año pasado destinó a esta labor cerca de 3,5 millones de euros.

Una de las principales líneas de actuación se centra en acercar el arte contemporáneo a todos los públicos. También apoya el coleccionismo, a lo que se suma la conservación, gestión y difusión de las obras que forman parte de la Colección Banco Santander, una de las muestras privadas más importantes de España con más de 1.000 piezas catalogadas.



También promueve exposiciones en diversas instituciones y museos, cursos para especialistas, programas didácticos... Entre ellos, es mecenas de los programas educativos desarrollados por el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid y el Museu d’Art Contemporani de Barcelona con el fin de estimular la creatividad, fomentar el pensamiento crítico y facilitar la comprensión del arte contemporáneo. Y organiza muestras en la Sala de Arte de la Ciudad Santander en Boadilla del Monte (Madrid) destinadas a dar a conocer importantes conjuntos de arte contemporáneo.



Además de Derivada, esta institución impulsa el Premio a la Producción Artística para promocionar el trabajo de jóvenes creadores alejados de los circuitos comerciales.



La artista bilbaína Irati Inoriza, graduada y Máster en Investigación y Creación en Arte por la Universidad del País Vasco (EHU/UPV), ha sido la ganadora de la IX edición del Premio a la Producción Artística que otorga Fundación Banco Santander en colaboración con Open Studio Madrid. Esta iniciativa, que tiene como objetivo impulsar la carrera de jóvenes creadores, está destinada a artistas plásticos españoles alejados de los circuitos comerciales que no disponen de un espacio de creación propio en Madrid. El premio consiste en una estancia de tres meses en el estudio Nave Oporto y una dotación económica de 3.500 euros para producción de obra. Al finalizar la residencia se lleva a cabo un acto de presentación en el taller, en el que se expone el trabajo realizado. De esta forma, pueden dar a conocer su obra ante reconocidos comisarios, representantes de instituciones públicas y privadas, galeristas, coleccionistas y prensa.