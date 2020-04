Fútbol proletario, cines ambulantes y otras propuestas para hacer frente al aislamiento

La agenda confinada alcanza ya su entrega número 31. Un trayecto de ida (con la vuelta abierta) que en su discurrir nos ha ido dejando sugerentes propuestas culturales y algún que otro soliloquio en pantuflas. Desde aquí nuestro agradecimiento a todos los lectores que hacen posible este sueño, un sueño que en ocasiones flirtea con el delirio y otras, las menos, con el más refinado de los desasosiegos. Los entusiastas hablan ya de la necesidad de galardonar de algún modo la prestancia e idoneidad de este pequeño espacio dedicado al ocio doméstico; los hay, en cambio, que no dudan en deslizar todo tipo de discrepancias y agravios para con el responsable de este humilde breviario.

Es el caso, por ejemplo, del señor del tercero derecha que, no contento con proveer al vecindario de tremenda turra matutina patrocinada por los grandes éxitos de Dolly Parton, tiene a bien denunciar un supuesto e interesado apagón informativo del que aparentemente nadie habla: "Menos agenditas y más contar lo que no se está contando, que esto es cosa de los carachapas esos de los chinos para hacerse con el poder mundial". Una denuncia, a todas luces respetable, que el susodicho ha querido esgrimir mientras tironeaba de un sufrido caniche al borde de la asfixia. Y ahora sí, la agenda del confinamiento número 31:

>The English Game (Netflix). La Historia está hecha de tensiones, avanza como a trompicones y cuando uno se quiere dar cuenta el mundo que conocía ya no existe. Algo así le ha sucedido al fútbol. Por fin una serie aborda los orígenes de este deporte, un invento codificado en su origen por la aristocracia británica del que se la working class no tardó en apropiarse. Se liberaba así de la tutela que imponía una patronal que vio en este juego la posibilidad de controlar a los parias de turno y cortar por lo sano sus veleidades emancipadoras. Sin Champions ni Liga, esta serie podría saciar sus anhelos balompédicos ofreciéndole, de paso, un poco de historia.



Anne Hathaway, provista de una chapela turquesa, sonríe en 'Modern Love'.- AMAZON PRIME VIDEO

>Cine ambulante. El cine y las series de Amazon Prime Vídeo serán proyectadas todos los días en la capital tras los aplausos diarios a los sanitarios en unas pantallas que recorrerán los 21 distritos en una suerte de cine de verano itinerante. La iniciativa, denominada 'Cine de Balcón', nace con el objetivo de ayudar a los madrileños a hacer más llevadero el confinamiento y evitar así que se prodiguen en happenings balconiles. Camiones de proporciones legendarias transportarán pantallas ciclópeas que proyectarán lo último en series y películas. Un espectáculo de luz y color que teñirá el bello atardecer capitalino con las producciones de moda.



Fotograma que da paso a uno de los episodios de la serie '200. Una noche en el Prado'.

>200. Una noche en el Prado. Producido por RTVE, esta serie documental ofrece el privilegio de visitar la pinacoteca de noche y disfrutar en exclusiva del espacio y sus obras cuando está cerrada al público. Se trata de una cinta que desnuda muchas de sus obras maestras para desentrañar todo lo que esconden. Emitida en La2 el pasado noviembre con motivo del Bicentenario del Museo del Prado, los responsables de la pinacoteca han querido recuperarla y liberarla en su website para garantizar "el acceso al conocimiento sobre sus obras y artistas durante el tiempo que el museo debe permanecer cerrado".

'Cosas nuestras', a cargo de Ilu Ros.- LUMEN

>Cosas nuestras. Un siglo separa los pinitos de la Piquer en Broadway de ese cruce de caminos que es El Mal Querer de Rosalía. Dos extremos de una fértil cultura popular que se ha ido forjando a sí misma a base de silencios y privaciones. En Cosas nuestras la ilustradora murciana Ilu Ros (Murcia, 1985) extiende un salvoconducto entre dos mundos aparentemente ajenos; el de una joven que migra a Londres en plena crisis y el de su abuela Resurrección, hija de un país en blanco y negro. Un libro que homenajea a una generación curtida en privaciones que ahora se enfrenta a su peor enemigo.