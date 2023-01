Globos de Oro 2023: lista de ganadores y protagonistas de la gala

Ganadores de los Globos de Oro 2023

●Mejor película de drama: Los Fabelman de Steven Spilberg



● Mejor película de comedia o musical: Almas en pena de Inisherin de Martin McDonagh



● Mejor película de animación: Pinocho de Guillermo del Toro



● Mejor película de habla no inglesa: Argentina, 1985 de Santiago Mitre



● Mejor guion: Martin McDonagh por Almas en pena de Inisherin



● Mejor dirección: Steven Spielberg por Los Fabelman



● Mejor serie de televisión de drama: La casa del dragón de Ryan Condal



● Mejor Serie de Televisión de comedia o musical: Colegio Abbott de Quinta Brunson



● Mejor miniserie: The White Lotus de Mike White



● Mejor actriz de drama: Cate Blanchett por TÁR



● Mejor actriz de comedia o musical: Michelle Yeoh por Todo a la vez en todas partes



● Mejor actriz de reparto: Angela Bassett por Black Panther: Wakanda Forever



● Mejor actriz de televisión de drama: Zendaya por Euphoria



● Mejor actriz de televisión de comedia o musical: Quinta Brunson por Colegio Abbott



● Mejor actriz de reparto de televisión: Julia Garner por Ozark



● Mejor actriz en miniserie: Amanda Seyfried por The Dropout: Auge y caída de Elizabeth Holmes



● Mejor actriz de reparto en miniserie: Jennifer Coolidge por The White Lotus



● Mejor actor de drama: Austin Butler por Elvis



● Mejor Actor de comedia o musical: Colin Farrell por Almas en pena de Inisherin



● Mejor actor de reparto: Ke Huy Quan por Todo a la vez en todas partes



● Mejor actor de televisión de drama: Kevin Costner por Yellowstone



● Mejor actor de televisión de comedia o musical: Jeremy Allen White por The Bear



● Mejor actor de reparto de televisión: Tyler James Williams por Colegio Abbott



● Mejor actor en miniserie: Evan Peters por Monstruo: La historia de Jeffrey Dahmer



● Mejor actor de reparto en miniserie: Paul Walter Hauser por Encerrado con el diablo



● Mejor banda sonora original: Justin Hurwitz por Babylon



● Mejor canción: Naatu Naatu de Kala Bhairava, M.M. Keeravani, Kala Bhairava y Rahul Sipligunj (RRR)



● Premio Carol Burnett: Ryan Murphy



● Premio Cecil B. DeMille: Eddie Murphy​