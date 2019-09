Granada Sound, Jardín de las Delicias y una decena de festivales para cerrar el verano si la lluvia no lo impide

El verano toca a su fin y con él se apagan las iniciativas festivaleras al aire libre más importantes del año. Han sido numerosas las propuestas musicales que han recorrido la península durante los últimos meses, de estilos diversos, más o menos multitudinarias, con mayor o menor éxito de público y crítica. A las puertas del equinoccio de otoño, todavía quedan ofertas interesantes para este fin de semana, si el tiempo no lo impide. El pasado fin de semana, la gota fría que sufrió especialmente el Levante obligó a cancelar varios festivales, como el Visor Fest de Benidorm y parte del Lemon Pop murciano. Este fin de semana hay pronóstico de lluvias y tormentas en varios puntos de España.

Uno de ellos es la capital, que prepara con paraguas la segunda edición del Jardín de las Delicias, tras su inusitado éxito el año pasado. Siguen apostando por la música en español y en esta ocasión programan en cartel al cantautor Andrés Suárez, que ofrecerá temas de su disco Desde una ventana, que presentó hace dos años y con el que ha cosechado algunos éxitos. También contarán con los famosos Taburete, el grupo liderado por el hijo de Luis Bárcenas y que lleva unos años pegando fuerte entre el pijerío juvenil. El rock urbano de Rulo y la Contrabanda presentará alguno de sus temas de su último álbum, El doble de tu mitad; mientras que Coti y Juan Magán (en DJ set) desplegarán canciones seguro que divertidas y conocidas por su público. Completan elenco Bely Basarte, Marlón o Guitarritadelafuente, entre otros. Las entradas están agotadas.

Pero el festival más relevante del fin de semana lo encontramos en Granada, al menos en cuanto a cantidad y calidad de grupos confirmados. No es de extrañar, porque esta provincia andaluza es tierra natal de muchos artistas y formaciones como los Planetas, Lori Meyers, La Guardia, Miguel Ríos, Lagartija Nick o Enrique Morente. Precisamente para aunar grupos consagrados como estos y otros más emergentes, especialmente del panorama nacional, nació hace siete años Granada Sound, que vuelve este viernes y sábado noche al recinto del Paseo del Cortijo, aunando música y experiencias culturales y gastronómicas.

Entre los cabezas de cartel destaca León Benavente, que no se ha prodigado mucho por los festivales de este 2019. Se trata de uno de los grupos indie rock que mejor se ha empapado de la música alternativa española de las últimas décadas. Ahora llega con su tercer disco, Vamos a volvernos locos. Otras recomendaciones son Annie B Sweet, que ofrecerá en Granada su nueva gira, Universo por estrenar; mientras que el rockero Villanueva hará lo propio con la gira de presentación de su nuevo trabajo Cuarto de invitados. En el festival actuarán otros clásicos de este estío musical como Vetusta Morla, Second, Novedades Carminha, Morgan, Iván Ferreiro, La M.O.D.A., Carolina Durante, Shinova, Mucho, Carmen Boza, Amatria o Zahara. Los abonos están agotados, pero quedan entradas a 66 euros cada día.

Cartel de la presente edición del BAM.

Músicas del mundo en Barcelona y Santa Cruz

Aprovechando las fiestas de la Mercè, el Barcelona Acción Musical (BAM) llenará la ciudad condal de buena música del 20 al 23 de septiembre, con 42 conciertos gratuitos, más de la mitad con participación femenina. Y es que el BAM se ha convertido en escaparate de sonidos emergentes y descubrimientos del pop, el rock, el folk o la electrónica del panorama musical nacional y, sobre todo, internacional, con conciertos este año de grupos procedentes de 16 países, con Beirut como ciudad invitada. Entre los más o menos conocidos están Jungle By Night, Courtney Marie Andrews, Derby Motoreta's Burrito Kachimba, Jay Jay Johanson, The Wedding Present, María José Llergo o Conan Osiris; y entre las promesas aparecen Mattiel, Black Midi, The Mauskovic Dance Band o Yawners, por ejemplo.

Las Islas Canarias se salvan de la inestable meteorología peninsular de este mes de septiembre y prescriben dos iniciativas interesantes. En Lanzarote encontramos el Arrecife en Vivo: 16 conciertos desplegados en varios viernes, comenzando mañana, con música urbana de la mano de artistas como Instituto Mexicano del Sonido, Skindred, Apollo 440, Liza Colby Sound, Bourbon Kings, Side Chick o Ajeeb, entre otros. Este año fue distinguido como el mejor festival de mediano formato de España en los Iberian Festival Awards. Arrecife en Vivo ha ideado packs con traslado y alojamiento incluido desde Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura a entre 75 y 110 euros y que incluye un pasacalles de dos kilómetros que conduce a los espectadores de concierto en concierto.

Muy cerca, en Santa Cruz de Tenerife, organizan este fin de semana el Festival Boreal, que ha sido catalogado como uno de los más relevantes en diversidad e igualdad de género, ya que su cartel está compuesto por voces y sonidos de 15 países repartidos en 20 conciertos, el 60 por ciento de ellos protagonizados por mujeres. Tras el éxito del año pasado, que congregó a 20.000 personas, este eco-festival gratuito, referente en España en mezcla, eclecticismo y música experimental, acoge en cartel a artistas como Mateo Kingman, Nadia Reid, Liz Lawrence, Rumbo Tumba, Dominique A, Cheikh Lô o Lea Bertucci.

En el País Vasco también hay dos propuestas con ganas de pelear. Por un lado, el festival gratuito Atlantikaldia de Errenteria (Guipúzcoa), que recoge casi 90 actividades de todo tipo y para todos los públicos. En el apartado musical sobresalen los conciertos de los jamaicanos The Skatalites, los marroquíes Abdul and The Gang, los benineses BIM, o la argentina Nathy Peluso. Más comercial es el Getxo Sound Fest, que se celebrará en la localidad vizcaína durante este y el próximo fin de semana, con formaciones como Dorian, Miss Caffeina, Depedro o La Habitación Roja, pero también con otras bandas de la zona como Debajo del Paraguas o Mabü. Los abonos cuestan 49,50 euros.

De Galicia nos llegan otras dos iniciativas festivaleras con poca trayectoria. Lugo acoge el Caudal Fest, que vuelve en una segunda edición, tras los 22.000 asistentes que atrajeron el año pasado. El cabeza de cartel es el conocido grupo de rock navarro Marea, que regresa a los escenarios tras más de seis años sin actividad con nuevo disco, gira y con un concierto que promete intensidad y duración. No podía faltar a esta cita el gallego Xoel López, al que acompañarán Beret, Carolina Durante, La Pegatina o ToteKing. Quedan abonos para los dos días a 59,50 euros.

Y en la plaza de Baiona (Pontevedra), si el tiempo también lo permite, se celebrará el sábado el Barbeira SeaSon Fest. Los Punsetes, La Habitación Roja, Cecilio G, Cariño, La Bien Querida, Zeltia o Axolotes Mexicanos son algunos de los heterogéneos cantantes y grupos que conforman el cartel. Además, el festival desplegará ofertas de gastronomía local, coloquios, charlas y convivencia entre artistas y público, todo ello en una de las playas más bonitas del Camino de Santiago. Aún se pueden conseguir entradas por solo 19,80 euros.

Metal y punk

También en el lado atlántico, cerca de Oporto, rescatamos un pequeño festival llamado River Stone, ubicado en la villa portuguesa de Río de Moinhos, en un idílico paraje natural. Iniciado hace cuatro años, este evento musical no para de crecer sin renunciar a su esencia más folk metal y death metal. Para esta quinta edición, entre los artistas confirmados aparecen Omnium Gatherum, Rise To Fall, Celtibeerian, Prayers Of Sanity, Moonshade, Serrabulho, Apotheus, Godark y Waterland. Los billetes están agotados.

Precisamente folk, metal y sus estilos derivados es lo que promete la edición 2019 del Metal Infernus, que se celebra este sábado por solo 10 euros en el Rock Club de Sedaví (Valencia), con los grupos Killus, Incursed, Strikeback y HAARP. Por último, al mismo precio y también en Valencia (sala 16 Toneladas), encontramos el Eso es como todo Fest, una declarada apuesta por el punk más transgresor de la mano de las bandas Guay!, Chiquita y Chatarra, Finale, Futuro Terror, Sudor, Típex y Retraseres, entre otras. Mucha variedad, por tanto, para todo este último fin de semana de verano. Porque nunca llueve a gusto de todos.