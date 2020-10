Si hubiese un cajón único en el que meter aquellas series con protagonistas tremendamente ricos, casas de revista de decoración y un asesinato que hace saltar todo por los aires, ahí entraría The Undoing. Como lo haría Big Little Lies y podría hacerlo Defending Jacob, por mencionar solo dos más recientes. En el caso de la que hoy estrena HBO con Nicole Kidman y Hugh Grant como cabezas de cartel la historia se lo juega todo al tirón de dos estrellas de relumbrón y al quién lo hizo.



Pero los suyos no son los únicos nombres potentes que atraen de entrada. Junto a ellos comparte planos Donald Sutherland en el papel del padre de esta terapeuta de éxito, Grace Fraser, casada con el oncólogo infantil Jonathan Fraser. Ella, niña soñadora con una vida idílica y familia modelo –como se apunta en los títulos de crédito capítulo tras capítulo– ha conseguido todo lo que podía desear décadas atrás. Tiene un marido divertido y atento, un trabajo que la llena aconsejando a otras parejas y un hijo maravilloso que, además de aplicado, toca el violín.

Sin embargo, todo eso desaparece en gran parte al final del primer episodio como consecuencia de un hecho violento que sacude a toda la comunidad del alto Manhattan en la que se mueven. Afecta a todo el entorno del colegio de cuota de cinco cifras, pero especialmente a ellos. Alguien muy cercano es el principal sospechoso de un asesinato que implica, además, una traición difícil de perdonar. No hay vuelta atrás y toca afrontar la realidad a la que se han visto abocados por sus propias decisiones.

Imagen de Nicole Kidman y Hugh Grant en la serie 'The Undoing'. /HBO

Basada en la novela de Jean Hanff Korelitz, You Should Have Known, la adaptación ha corrido a cargo de David E. Kelley. El que adaptase también al formato de serie de televisión Big Little Lies trabaja de nuevo con Kidman. La actriz australiana ha contado que le pasó el guion de los dos primeros episodios en cuanto los tuvo e inmediatamente se metió de lleno en el proyecto como protagonista, pero también como productora. La dirección de los seis episodios que componen esta historia lleva el sello de Susanne Bier. Como hiciera con El infiltrado, usa a su favor un reparto potente para ponerlo al servicio de una trama en la que las sorpresas quizá no lo sean tanto como se pretendía y los tópicos son recurrentes.

Más allá de las 'cosas' de ricos, lo que más chirría es el personaje de Elena Alves (Matilda De Angelis) como el cliché de la latina sexy, supuestamente desequilibrada y pobre (viene de Harlem y su hijo estudia en el mismo colegio que el de los Fraser gracias a una beca) para romper la armonía de la familia adinerada tentando a los maridos de esas esposas en Babia que no se enteran de lo que está pasando hasta que ya es demasiado tarde para todos.

Dicho esto, The Undoing resulta tremendamente adictiva. Primero, por lo ya dicho: los nombres implicados delante y detrás de las cámaras. Segundo, por cómo se van soltando las píldoras de información, colocando un cliffhanger al final de cada episodio alimentando las teorías semana a semana, como reconoció Susan Bier en una entrevista hace solo unos días.

Tercero, por la decisión formal por la que se apuesta a la hora de plantear el viaje a través de las dudas de su protagonista más allá de los primeros planos, que hay muchos. Cuando el personaje de Kidman se para a pensar qué y cómo ocurrió, su pensamiento se refleja a modo de ensoñación confundiendo al espectador y haciéndole entrar en su mente atribulada. No queda claro, al menos en los cuatro episodios vistos antes del estreno, si lo de la terapeuta son recuerdos o imaginaciones. Esa parte de thriller psicológico que destaca Kidman en una conversación con Grant sobre la serie publicada por HBO y en la que se ve envuelta principalmente su personaje es, sin duda, uno de los puntos fuertes del guion. Grace es empujada al límite en muchos sentidos por todos los hombres que la rodean. Y no solo de su familia. También los externos, como el inspector de policía interpretado por Edgar Ramírez.

Hay un momento, en los comienzos de la serie, cuando se están sentando sus bases y sus reglas del juego, en el que el matrimonio Fraser discute sobre si no estarán criando a su hijo adolescente en una burbuja que no le muestra el mundo real tal y como es. Una conversación sin más que cobra significado e importancia cuando la burbuja que explota es la de Grace. Cómo lo gestiona es la razón de ser de The Undoing, serie en la que merecen una mención especial el vestuario –sobre todo el de Nicole Kidman- y las localizaciones –Nueva York en invierno siempre luce bien en pantalla–.