Un homenaje a Almudena Grandes pone el broche a la Feria del Libro de Madrid con muchos de sus lectores recordando sus obras

Un homenaje a Almudena Grandes ha puesto el broche final este sábado a la Feria del Libro de Madrid donde muchos de sus lectores han recordado a la escritora leyendo distintos fragmentos de sus obras ante todos los asistentes.

"El paseo de coches del retiro se convierte hoy en el paseo de Almudena Grandes. Desde que me incorporé en la familia de la Feria, he ido escuchando antes y después que Almudena era la Feria de Madrid. Es una fórmula que suena a frase hecha, pero no lo es", ha reconocido la directora de la Feria del Libro, Eva Orúe, ante el público que se encontraba en el Stand Espacio de Firmas Madroño donde se ha realizado el homenaje.

Asimismo, justo antes de poner una grabación del año pasado de Almudena Grandes sobre la Feria del Libro, Orúe ha recordado que ella era "el espíritu de la Feria" y que es algo que "no todos los autores encarnan por mucho que vengan a ella".

Por su parte, el viudo de la escritora, Luis García Montero, ha destacado que para Almudena la cita de la Feria "era muy importante" porque "le gustaba repetir que el mejor premio que puede tener un escritor son sus lectores".

"Más allá de los reconocimientos oficiales, que los tuvo en España y en Latinoamérica, y más allá de la fama y de las ventas, su complicidad con la literatura era la posibilidad de encontrarse con los lectores y de tratar con ellos los asuntos que le afectaban en la vida", ha trasladado. Para acabar su intervención, Montero ha querido homenajear a su mujer con un fragmento de La Herida Perpetua.

El editor de Almudena Grandes, Juan Cerezo, quien también ha asistido al homenaje, ha aseverado que la escritora "siempre presumió y nunca se cansó de decirlo, de que tenía a los mejores lectores del mundo".

Además, ha afirmado que la Feria para ella era una de las citas "más excitantes" del año a la que dedicó "jornadas maratonianas de firmas" y en las que provocaba "colas enormes" de lectores "bajo sol o lluvia", porque "eran en realidad colas de cariño".

Por último, la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Mar Espinar, ha explicado que "no quería faltar" a otro de los homenajes que se hacen a "una de las grandes escritoras que ha tenido la ciudad".

"Seguimos pensando que el Ayuntamiento está en deuda con Almudena Grandes, con todo lo que represento y con todos sus lectores (...) y estaremos el lunes también en el acto oficial del Ayuntamiento para su nombramiento como hija predilecta y creemos también que aun así, Madrid puede hacer mucho más para poner en valor una figura con la que tantas personas se representan y se ven reflejadas en sus libros", ha concluido.

Tras finalizar todas las intervenciones, los organizadores del homenaje han dado paso a que aquellos asistentes interesados se acercasen al micrófono del stand para leer algunos fragmentos de las obras de la escritora.