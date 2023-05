Jane Fonda revela que un director intentó acostarse con ella para saber cómo serían sus "orgasmos en pantalla"

"Nombra un hombre de Hollywood que quisiera acostarse contigo y rechazaras", preguntaba el presentador de Watch What Happens Live, Andy Cohen, a la actriz Jane Fonda. Lo que no se esperaba el conductor estadounidense es que la intérprete narrara una situación de acoso sexual durante el rodaje de la película de 1964 Los Felinos.

"El director francés René Clément quería irse a la cama conmigo porque decía que el personaje tenía que tener un orgasmo en la película y necesitaba saber cómo serían mis orgasmos. Lo dijo en francés y fingí no entenderle", narraba la actriz.

Si bien Fonda lo cuenta con cierto toque de humor para quitarle algo de hierro al asunto, dado el tono del programa, lo que estaba narrando era un episodio de acoso sexual.

La anécdota desencajó al presentador, que esperaría algo menos serio para su programa y reaccionó con una risa nerviosa, pero la actriz supo reconducir la situación. "Tengo muchas historias para ti chico, pero no tenemos tiempo", zanjaba.

En una entrevista en 2017 junto a la también actriz Brie Larson, Jane Fonda narró que sufrió abusos sexuales cuando era niña y fue despedida de un trabajo por no querer acostarse con su jefe.

La actriz es una conocida activista feminista y contra la crisis climática, incluso ha sido detenida en varias ocasiones por acudir a protestas en EEUU. En su juventud, también tomó una parte muy activa en las protestas contra la guerra de Vietnam.