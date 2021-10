Janis Joplin: las 5 mejores canciones del primer icono femenino del rock

Janis Lyn Joplin nació en Port Arthur un 19 de enero de 1943 en el seno de una familia texana que nunca terminó de comprender las excentricidades de la potencial artista que nos dejó hace 51 años, a la edad de 27.

Si bien es cierto que desde pequeña mostró un gran interés por la música, fue cuando cumplió los 16 que conoció el jazz y el blues y, atraída por la revolución hippie, a los 20 años se mudó a San Francisco, donde terminó de inmiscuirse en el mundo de la música.

Fue allí donde se adentró en la ola de la música psicodélica, uniéndose a la banda Big Brother & The Holding Company en calidad de vocalista. Más tarde, hacia 1968, Joplin dejaría la formación, que alcanzó la popularidad después de su paso por Monterrey Pop Festival en 1967, y fundó la Kozmic Blues Band, que mezclaba jazz y soul con rock, y fue el grupo con el que tocó hasta el final de sus días.

Janis Joplin, quien, como ella misma decía, era la única persona capaz de hacerle el amor a miles de personas sobre el escenario y volverse a casa sola. Y, a día de hoy, es recordada por haber sido la primera estrella del rock femenina, pionera en el blues, para lo que se inspiró de estrellas de los 50, como Aretha Franklin, con una voz y un talento únicos. Este lunes la recordamos con sus cinco mejores canciones.

1. 'Piece Of My Heart' (Frankfurt, 1969)

Peace Of My Heart es uno de sus grandes clásicos. En esta actuación, aunque ya estaba con la Kozmic Blues Band, retomó algunas canciones de su repertorio con la Big Brother & The Holding Company, como es este tema.

Este directo, que ha pasado a ser uno de los más famosos de la cantante, ocurrió algo que, aunque a día de hoy pueda parecer muy común, en aquel momento no lo era tanto: invitó al público a subir al escenario a cantar y bailar con ella.

2. 'Me and Bobby McGee' (Álbum: 'Pearl', 1970)

Me and Bobby McGee forma parte del último disco de Janis Joplin: Pearl, el segundo álbum que la artista grababa en solitario y cuya grabación no pudo terminar, pues falleció prematuramente en mitad de este proceso a la edad de 27 años.

De esta manera, Joplin pasó a formar parte del conocido como "Club de los 27", un grupo de extraordinarios cantantes, cuya vida ha estado muy marcada por los excesos con las drogas o el alcohol y por sus grandes dotes musicales, que fallecieron a la misma edad. Es el caso de Amy Winehouse, Kurt Cobain y de la misma Janis.

3. 'Kozmic Blues' (Álbum: 'I Got Dem Ol' Kozmic Blues Again Mama!', 1969)

Janis Joplin es también conocida como la Bruja Cósmica, ello se debe, en parte, a que fue la líder de la Kozmic Blues Band, aunque su atuendo y su forma de transmitir la música también tuvieron algo que ver.

4. 'Mercedes Benz' (Álbum: 'Pearl', 1970)

Mercedes Benz también forma parte de Pearl, álbum póstumo de la Bruja Cósmica. Se trata de una de las pocas canciones que Joplin compuso para uno de sus discos. Normalmente versionaba a otros cantantes, como Erma Franklin (hermana de Aretha Franklin).

Este tema fue, según Rock FM, la última grabación que dejó Janis Joplin registrada para su elepé. Fue 1 de octubre, cuando diversos problemas técnicos dificultaron una tarde de grabación, decidió mostrarles su última composición.

La había ideado en un bar con su amigo Bob Neuwirth, que le aportó el primer verso de la canción, el resto, lo fue improvisando sobre la marcha, mientras él la fue anotando en una servilleta.

5. 'Summertime' (Woodstock, 1969)

Summertime es uno de los temas que grabó con la Big Brother & The Holding Company, pero que rescataba, para algunos directos, con la Kozmic Blues Band. En esta ocasión, se trata del directo en Woodstock, el ya mítico festival de música en el que compartió cartel con músicos de la talla de Joe Cocker, Joan Baez o Jimi Hendrix.