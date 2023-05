Javier Bardem, Premio Donostia del Festival de Cine de San Sebastián 2023

El actor Javier Bardem recibirá el Premio Donostia del 71ª Festival de Cine de San Sebastián, que se celebrará del 22 al 30 de septiembre, y será la imagen del cartel oficial de este año.

El nombre del primer galardonado de la próxima edición del certamen ha sido anunciado este viernes durante la presentación de los carteles de las distintas secciones del Festival.

Ganador de un Óscar, un Globo de Oro, un BAFTA, siete Goyas y el premio al mejor actor en Cannes, Venecia y San Sebastián, la trayectoria de Javier Bardem es una de las más internacionales del cine español.

El director del Festival de San Sebastián, José Luis Rebordinos, ha explicado que le comunicó a Javier Bardem que había sido elegido para recibir el Premio Donostia "hace ya dos años". "Lo que pasa es que, como ocurre muchas veces, su agenda era imposible. El año pasado queríamos que hubiera sido uno de los Premios Donostia pero estaba rodando en las mismas fechas", ha detallado.



Rebordinos ha señalado que el actor se puso "muy contento" y, según ha dicho, llegaron a "bromear con el premio a Penélope". "Está muy contento porque quiere muchísimo al Festival, le tiene mucho cariño, y creo que para él es realmente un premio muy importante", ha afirmado.

El director del Festival de San Sebastián ha señalado que este año, cuando hablaron del cartel, "todavía no sabía si podría recoger el Premio Donostia o no, pero cuando me llamó para decirme que estaba libre él estaba muy contento pero creo que yo me alegré todavía más".

En ese sentido, Rebordinos ha asegurado que era "una asignatura pendiente" con Javier Bardem, pero ha insistido en que con el Premio Donostia "es algo que pasa mucho con artistas internacionales, que ellos quieren pero hay que esperar al momento en que no están rodando y es una época en que con las plataformas y las producciones clásicas los grandes actores y directores están muy ocupados y es más difícil contar con ellos en el Festival".