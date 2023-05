Johnny Depp recibe una larga ovación en la polémica inauguración del Festival de Cannes

Arranca el Festival de Cannes sumido en la polémica. La inauguración del certamen de cine estuvo marcada por la película Jeanne Du Barry, protagonizada por el actor Johnny Depp y su directora Maïwenn. El regreso al centro de todas las miradas de Depp tras el mediático juicio contra la que fuera su pareja, Amber Heard, ha estado marcado por una larga ovación del público.

Al confirmarse la participación de Depp en el certamen, los medios estadounidenses han criticado que el también protagonista de la saga Piratas del Caribe fuera el encargado de inaugurar el certamen. Su imagen pública quedó muy dañada tras las acusaciones de maltrato por parte de su exmujer aunque fue el actor el que salió victorioso del proceso judicial, que Heard pidió anular por un error con el jurado.

Sin embargo, según recoge Efe, el delegado general del festival, Thierry Frémaux, aseguró este lunes no haber seguido el paso por los tribunales de Depp y valoró únicamente su talento como actor. Unas declaraciones que ya auguraban la buena acogida que tendría Depp en Cannes y que se materializó con la ovación del público a todo el equipo de la película cuando entró en el Gran Théâtre Lumière para asistir a la gala. Un reconocimiento que se repitió tras la proyección del filme y que se alargó durante siete minutos, según el cronómetro deVariety.



Al ser preguntado este miércoles por si pensaba que estaba sufriendo un boicot por parte de la industria de su país, el actor se ha mostrado contundente: "No pienso en Hollywood, no me importa Hollywood, no necesito a Hollywood": "Cuando te piden que dejes una película -el actor fue retirado de la saga Piratas del Caribe en 2018- porque hay un puñado de vocales y consonantes en el aire, te lo preguntas", ha añadido.

Depp también ha rechazado tildar su aparición en Cannes como un "regreso" y ha quitado peso a las reclamaciones de varios grupos de activistas feministas que piden la clausura del festival por invitar a Depp y por "celebrar a los abusadores durante 76 años". Ha dicho que siempre habrá gente que no esté contenta con su presencia en Cannes o en un McDonald's.